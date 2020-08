Dresden

Trotz satter Temperaturen und anhaltender Trockenheit ist die Versorgung mit Trinkwasser dank den sächsischen Talsperren gesichert. „2020 braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen“, sagte eine Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung (LTV) am Mittwoch auf Anfrage.

Regen im Februar sichert Versorgung

Die Talsperren seien noch gut gefüllt dank der Niederschläge im Februar am Ende eines ungewöhnlich trockenen Winters. Noch zu Beginn des Jahres warnte Sachsen Umweltminister Wolfram Günther vor möglichen Einschränkungen beim Trinkwasser in Sachsen. Die Ursache sah Günther damals in der zweijährigen anhaltenden Trockenperiode und der ansteigenden Durchschnittstemperatur.

Landregen im Sommer nötig

Starkniederschläge wie jüngst helfen dagegen nicht sonderlich, weil es zu viel Wasser auf einmal und zudem auch Schlamm dabei sei. „Wir brauchen ein paar Tage schönen Landregen.“ Allerdings werden nur etwa 40 Prozent der Haushalte im Freistaat durch Trinkwasser aus Talsperren versorgt - der Rest aus Brunnen oder Uferfiltrat.

Sparsamer Wasserverbrauch in Sachsen

Sachsen verfügt über 23 Talsperren. Diese stellten 2019 rund 93 Millionen Kubikmeter Wasser bereit. Dabei gehören die Sachsen sogar zu den sparsamsten Bundesbürgern, wenn es um den Wasserverbrauch geht. Kommen täglich im Durchschnitt rund 120 Liter Wasser auf jeden Bundesbürger, so sind es im Freistaat lediglich 90 Liter.

