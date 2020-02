Was wird jetzt aus Wolfgang Tiefensee?

Erfurt

Was wird nun eigentlich aus Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ( SPD), der einst in Leipzig Oberbürgermeister (1998 bis 2005) war und den Einwohner der Stadt nicht nur durch seine Olympiabewerbung in Erinnerung geblieben ist? Der spätere Bundeswirtschaftsminister (65) verliert nun mit dem Machtwechsel zum neuen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich ( FDP) sein Amt in Thüringen. Dort stand er dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft vor.

Kemmerich wollte offenbar anbieten, die SPD-Minister im Amt zu belassen. Das scheint bei Tiefensee aber nicht auf fruchtbaren Boden zu stoßen. Im Gegenteil: In den Morgenstunden des Regierungswechsels twitterte er: „Sehr geehrter Herr Kemmerich, ist es wahr, dass Sie sich mit den Stimmen der AfD zum MP wählen lassen und dann die SPD-Minister zum Bleiben auffordern wollen. Welch ein politischer Dammbruch und welch eine Anmaßung.“

Die Abstimmung im Thüringer Landtag verfolgte Tiefensee von der Tribüne aus und mit versteinerter Miene. Auch über ein Landtagsmandat verfügt er mittlerweile nicht mehr. Nachdem er bei der Landtagswahl im Herbst das Direktmandat in seiner Heimatstadt Gera deutlich verpasste, legte er Anfang Dezember sein über die Parteiliste erworbenes Abgeordnetenmandat ebenfalls nieder.

So bleibt Tiefensee, der die Abwahl Bodo Ramelows (Linke) als Ministerpräsident gestern im Landtag mit eisiger Miene verfolgte, zunächst nur noch der SPD-Vorsitz in Thüringen. Seine Partei war immerhin noch auf 8,2 Prozent der Stimmen gekommen. Da er aber in der Thüringer Wirtschaft ausgezeichnet vernetzt ist, könnte es auch sein, dass Tiefensee seine Kontakte nutzt und noch einmal eine ganz neue Karriere startet. Oder er geht ganz einfach in Rente.

Von Roland Herold