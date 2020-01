Fragen und Antworten zum Indymedia-Prozess in Leipzig

Leipzig

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig wird sich am 29. Januar mit dem Fall „linksunten.indymedia“ beschäftigen. Das Online-Portal war 2017 abgeschaltet und der mutmaßlich dahinter stehende Verein verboten worden. Am Samstag ist dagegen eine Demo in Leipzig geplant. LVZ.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Prozess.

Worum geht es am 29. Januar am Bundesverwaltungsgericht?

Fünf Privatpersonen klagen vor dem BVerwG gegen das 2017 vom Bundesinnenministerium verfügte Verbot von „linksunten.indymedia“ und fordern eine Revision der Entscheidung. Das BVerwG ist zuständig, da das Verbot von einer Bundesbehörde ausgesprochen wurde. Die Kläger machen geltend, das Vereinsgesetz dürfe nicht zum Verbot eines Nachrichtenportals instrumentalisiert werden, und bestreiten Feststellungen in der Begründung. Um 10 Uhr beginnt die mündliche Verhandlung. Aktuell ist ein Verhandlungstag geplant, bei Bedarf wird der Prozess am 30. Januar fortgesetzt. Zuständig ist der 6. Senat, der unter anderem für Medienrecht verantwortlich ist.

Was wurde 2017 verboten und warum?

Der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU) verfügte am 14. August 2017 – kurz nach dem G20-Gipfel in Hamburg und vor den Bundestagswahlen – ein Verbot von „linksunten.indymedia“. Dieses erging auf Grundlage des Vereinsrechts. In der Begründung hieß es, die Plattform würde „von gewaltorientierten Linksextremisten genutzt, um dort fortlaufend öffentlich zur Begehung von Straftaten aufzufordern, zu ihnen anzuleiten oder die Begehung von Straftaten zu billigen“. Die deutsche Onlinepräsenz von Indymedia (de.indymedia.org) war selbst nicht davon betroffen. Das Verbot betrifft konkret den mutmaßlichen Verein „linksunten.indymedia“. Außerdem die Webseite linksunten.indymedia.org sowie die Verwendung des Symbols des funkenden „i“ in Verbindung mit dem Vereinsnamen.

Welche Folgen hatte das Verbot?

In Baden-Württemberg kam es am 25. August 2017 zu mehreren Razzien. Dabei wurden zahlreiche elektronische Geräte des mutmaßlichen Betreiber-Kollektivs von „linksunten“ beschlagnahmt. Betroffen sind fünf Personen, die seitdem von den Behörden überwacht werden. Des Weiteren wurde der mutmaßliche Verein „linksunten“ aufgelöst, die Webseite „linksunten.indymedia.org“ ging offline. Die dortigen Veröffentlichungen verlagerten sich zunehmend auf „de.indymedia.org“. Dort ist am 16. Januar 2020 auch ein digitales Archiv von „linksunten“ erschienen.

Durch das Verbot ging den Strafverfolgungsbehörden eine ergiebige Informationsquelle verloren. Jan Reinecke, Chef des Bundes deutscher Kriminalbeamter in Hamburg, äußerte sich 2017 sarkastisch zum Vorgehen des Innenministers: „Ich hoffe, der Bund stellt Hamburg jetzt viele 100.000 Euro für verdeckte Ermittler bereit. Denn nur so können wir weiter an die Informationen über Linksextreme kommen, die wir sonst kostenlos per Indymedia hatten.“

Bei der Razzia gegen „linksunten.indymedia.org“ wurde 2017 auch das autonome Zentrum „KTS“ in Freiburg durchsucht. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Welche Kritik gibt es am Verbot?

Rechtsanwältin Kristin Pietrzyk aus Jena, die einen der Betroffenen vertritt, sieht in dem Verbot von „linksunten“ einen Präzedenzfall. Da „linksunten“ dem Schutz der Pressefreiheit unterliege, hätte ihrer Ansicht nach das Telemediengesetz (TMG) Anwendung finden müssen. Dazu hätte jedoch jeder Beitrag einzeln auf seine Strafrechtswidrigkeit geprüft werden müssen. Um die Plattform komplett abzuschalten, wurde deshalb, so Pietrzyk, mit „der groben Kelle“ das Vereinsrecht angewandt. Sie sieht in dem Verbot eine generelle Gefahr für die Pressefreiheit in Deutschland. Sollte es vom BVerwG bestätigt werden, „dann kann sich jeder Blog und jedes andere unliebsame Medium warm anziehen“, warnt die Juristin.

Für die Begründung des Verbots seien nur ausgewählte Bruchteile der Veröffentlichungen auf „linksunten“ herangezogen worden, argumentiert Rechtsanwältin Angela Furmaniak aus Lörrach, die zwei weitere Betroffene vertritt. Zehntausende von Demonstrationsaufrufen, Ereignisberichten, Debattenbeiträgen und Diskussionen würden für das BMI keine Rolle spielen.

Auch mehrere politische Gruppierungen und „ Reporter ohne Grenzen“ übten Kritik am Verbot. „Dass die Bundesregierung ein trotz allem journalistisches Online-Portal durch die Hintertür des Vereinsrechts komplett verbietet und damit eine rechtliche Abwägung mit dem Grundrecht auf Pressefreiheit umgeht, ist rechtsstaatlich äußerst fragwürdig“, teilten die „ Reporter ohne Grenzen“ nach der Verbotsverfügung mit.

Wie schätzen die Strafverfolgungsbehörden Indymedia ein?

Tom Bernhardt vom sächsischen Landeskriminalamt ( LKA) bewertet Indymedia als „Informationsquelle, welche offen zugänglich ist und als solche auch regelmäßig betrachtet und bewertet wird“. Insbesondere die mutmaßlichen Bekennerschreiben würden in Ermittlungsverfahren einbezogen, etwa als Indiz für eine politische Motivation. Aufgrund der Offenheit der Plattform könnten die Beiträge jedoch „nicht als eindeutiger Indikator für eine Einordnung der Motivation herhalten, da eine eindeutige Authentifizierung regelmäßig schwierig ist“, so Bernhardt.

Was wurde auf „linksunten“ veröffentlicht?

Auf „linksunten“ erschienen unter anderem Reportagen und Recherchen über rechtsradikale Personen und Netzwerke, Protest-Aufrufe und mutmaßliche Bekennerschreiben zu Anschlägen. Darüber hinaus wurden auf der Plattform Szene-interne Diskussionen geführt. Auch Leaks, also nicht autorisierte Veröffentlichungen, fanden regelmäßig statt. So wurde 2011 etwa das interne Archiv der „ Deutschen Burschenschaft“ publiziert, was zu deren Zerfall führte. 2017 erschienen rund 300 Seiten mit internen WhatsApp-Chatverläufen einiger Mitglieder der AfD Sachsen-Anhalt, in denen unter anderem „ Deutschland den Deutschen“ skandiert wurde. Anleitungen zum Bau von Brandsätzen und ähnlichem erschienen ebenfalls auf „linksunten“.

Wie entstand Indymedia?

Indymedia entstand Ende 1999 während der Konferenz der Welthandelsorganisation ( WTO) in Seattle. Das „Independent Media Center Seattle“ sollte – lange, bevor es Twitter gab – als Plattform für Nachrichten aus erster Hand, in Echtzeit und aus linker Perspektive dienen. Der Begriff „ Indymedia“ bezeichnet das Netzwerk der verschiedenen, regional verorteten und autark agierenden „Media Centers“, die sich in den folgenden Jahren weltweit herausbildeten. 2001 entstand „ Indymedia Deutschland“. 2009 folgte die Unterseite „linksunten.indymedia.de“.

Welche Idee steht hinter Indymedia?

Das Indymedia-Netzwerk und die ihm angehörenden Gruppen und Unterseiten („Media Centers“) wollen alternativen, linken Medienprojekten eine Plattform bieten. Die selbst gegebenen Grundprinzipien lauten: unkommerziell, solidarisch, basisdemokratisch, offen. Die einzelnen „Media Centers“ agieren autark und haben deshalb unterschiedliche Ausrichtungen und Ziele. So war etwa das Grundsatzprogramm von „linksunten“ von Beginn an ein explizit anarchistisches.

Wie funktioniert das Publizieren?

„OpenPosting“ – also „offenes Veröffentlichen“ – ist die Grundprämisse von Indymedia. Jeder kann ohne Autorisierung oder technisches Vorwissen auf Indymedia publizieren und dabei anonym bleiben. Eine redaktionelle Bearbeitung findet vorab nicht statt. Dennoch kommt es nach einer Veröffentlichung unter Umständen zu Diskussionen, Korrekturen oder der Löschung von Beiträgen. So erschien etwa Anfang Januar 2020 ein Bekennerschreiben mutmaßlicher Linksextremisten zu einem Anschlag auf die Thomaskirche in Leipzig. Der Polizei war zu dieser Zeit bereits ein Tatverdächtiger bekannt. Das Schreiben verschwand von Indymedia. Dies zeigt, dass die Plattform potenziell auch für die Verbreitung von Falschinformationen genutzt werden kann.

Von Christian Neffe