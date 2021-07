Eilenburg/Grimma

Als er vor drei Tagen die Bilder von der Flut sah, sagt Frank Pastille, da wusste er, er muss da hin. Er muss dort helfen. Vor acht Jahren hatte ihn die Flut ja selbst getroffen.

Pastille, nicht französisch ausgesprochen, sondern wie das Halsbonbon, ein großer Mann, Bauingenieur, 54 Jahre, Wuschelhaare. Am Freitagmittag posiert er mit den kräftigen Männern der Grimmaer Feuerwehr, neben ihnen wirkt er fast schmächtig. Noch ein letztes Abschiedsfoto, dann fahren sie los. Mit Blaulicht in Richtung Westdeutschland, Ziel Nürburg.

Ja, wirklich: Der Osten hilft jetzt dem Westen. Man kennt das ja.

Pastille ist einer von Tausenden Sachsen, die seit einigen Tagen das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz verfolgen und dabei denken: So ging es mir selbst einmal. Beim Jahrhunderthochwasser 2002 überflutete die Elbe Sachsen, ein Trauma. Und dann, nicht hundert, sondern nur elf Jahre später, passierte es gleich noch einmal.

Wie geht es heute denen, die damals ihre Häuser verloren? Und können sie anderen, die jetzt am anderen Ende der Republik vor dem Nichts stehen, vielleicht sogar Hoffnung machen?

Nur eine Plakette erinnert noch an die Flut

Um 20 Uhr am 13. August 2002, als Christiane Prochnow entschied, ihr Haus zu verlassen, stand ihr das Wasser schon bis zur Hüfte. Die 68-Jährige sitzt in ihrem großen Obstgarten in Eilenburg. Auf dem Tisch steht Zitronenwasser, daneben liegt ein Fotoalbum. Es ist voller Bilder von den Überschwemmungen. Und es ist Christiane Prochnows einziges Fotoalbum. „Die anderen“, sagt sie, „haben wir an die Flut verloren.“

Um auf Prochnows Grundstück heute noch Spuren des Wassers zu finden, muss man einen Nadelzweig beiseite schieben. Dahinter, auf die Fassade, hat sie eine kleine blaue Emailleplatte geschraubt. „Hochwasser“, steht darauf, „August 2002“. Und ein weißer Strich. Drei Meter hoch stand das Wasser, fast eine Woche lang. „Die Plakette hat hier jeder“, sagt die Rentnerin.

Am 13. August wird Christiane Prochnow morgens halb sieben von einem Geräusch auf der Straße geweckt. Ein Auto der Feuerwehr fährt dort ganz langsam entlang. Per Lautsprecher warnen die Feuerwehrleute vor Hochwasser. Prochnow weckt damals ihre vier Kinder, von denen zwei zu Besuch sind und zwei bei ihr wohnen. Die Großfamilie beginnt, das Haus auf den Kopf zu stellen. Alle Bücher kommen in die obersten Regalfächer. Sie tragen Möbel, Geräte, die Waschmaschine in den ersten Stock. Und Prochnow erinnert sich an die Geschichte ihrer Großmutter. Bis knapp unter die Fensterbretter, hatte sie ihr erzählt, soll das Wasser einmal gestanden haben. In den Fünfziger Jahren war das. So schlimm, denkt sich Prochnow, wird es schon nicht kommen.

Erst spät, gegen 18 Uhr, bricht der Damm. Die Mulde tritt über ihre Ufer. Ob sie heute die Nachrichten der Flut in Westdeutschland verfolgt? Ja, sagt sie. Weckt es Erinnerungen? Christiane Prochnow versucht eine Antwort, dann kommen ihr Tränen. „Niemand“, sagt sie.„Niemand, der sie nicht erlebt hat, kann sich eine Flut vorstellen.“

„Ich denke fast nie daran zurück“

An einem Hühnerstall vorbei führt Prochnow in den hinteren Teil ihres Gartens, wo die B87 verläuft. Die Straße war sofort überflutet. Die Feuerwehr begann, das Wasser von dort in Prochnows Garten zu pumpen. Und Christiane Prochnow lief, beinahe schwamm sie, mit ihren Kindern aus ihrem Garten. Im Osten der Stadt kamen sie in der Wohnung des Vaters unter. Die Renovierung dauerte über ein Jahr. „Den Gestank des Schlamms habe ich immer noch in der Nase“, sagt sie.

Christine Prochnows Leben bekam im Jahr 2002 einen Knick. Sie hatte als Maklerin gearbeitet, aber ihr Büro und alle Unterlagen wurden vom Wasser zerstört. Sie fand, auch aufgrund einiger Operationen, nie wieder ins Berufsleben zurück. Als in den Jahren nach der Flut die Grimmaer ihre Erdgeschosswohnungen verließen und neue Häuser suchten, verdiente sie daran nichts.

Dennoch macht Prochnows Geschichte auch Hoffnung. Denn so viel die Flut zerstört hat, so wenig ist heute noch von ihr zu sehen. Aus den beschädigten Fenstern und Türen hat Prochnow einen Wintergarten gebaut. „Nichts hier ist wie vorher“, sagt Prochnow. „Trotzdem denke ich fast nie daran zurück.“

Wenn sie den Menschen im Westen einen Rat geben könnte, dann wäre es dieser: „Haltet zusammen.“ Sie sagt: „Es ist wichtig, dass man diese Zeit nicht allein durchsteht. Allein schafft man das nicht.“

Eine Wirtin verabschiedete sich von ihrem Lokal

Antje Bieligk, 52, wird die Flut von 2002 nie vergessen. Sie steht ja den ganzen Tag am Wasser. Das Fährhaus Gruna, bei Eilenburg, betreibt sie seit 1998. Eine Gaststätte mit Biergarten und Fährverbindung. Sie kaufte sie der Treuhand ab. Im 19. Jahrhundert kamen hier Arbeiter und Schulkinder per Schiff über die Mulde. Heute machen Radler, Wanderer und Paddler am Mulderadweg in Gruna Halt. Manch einer wagt dann auch eine Fährfahrt. „Wir sind heute ein Ausflugslokal“, sagt Bieligk.

Hochwasser kennt Bieligk. Aber eher knöcheltief. Und auch, dass ihr Fährhaus plötzlich auf einer Insel steht, weil die Mulde rechts und links davon aufsteigt, komme schon einmal vor. Aber das sei alles kein Problem. Manchmal sei es sogar ein wenig romantisch, das Inselgefühl.

2002 war alles anders. Die Mulde stieg an, so stark, dass sich die Fähre losriss. Die einzige Möglichkeit, wieder an Land zu kommen, trieb die Mulde herunter. Und Antje Bieligk harrte im oberen Geschoss ihrer Gaststätte aus, tagelang. Bis das Wasser wieder sank. Und dann renovierte sie, als wäre nichts gewesen. Sie dachte, sie hätte ein Jahrhunderthochwasser überstanden. Als die Mulde elf Jahre später noch heftiger anstieg, wurde Bieligk per Helikopter evakuiert. Aus der Luft sah sie, wie ihr Fährhaus immer kleiner wurde. „Ich verabschiedete mich“, sagt sie. „Ich war sicher, dass ich nie wieder zurückkehren würde.

Als sie drei Tage später wiederkam, stand das Fährhaus noch. Mit der Hilfe von Freunden, Verwandten, der Versicherung, Spenden und dem Staat, baute sie ihre Gaststätte wieder auf. Dieses Mal nicht, als würde das nächste Hochwasser erst in hundert Jahren kommen. Sondern wasserfest, gefliest, mit Kabeln und Schaltern hoch oben an den Wänden . „Wir bauten, als könnte es morgen wieder so sein“, sagt sie.

„Wir sind jetzt sicher“

In 20 Jahren würde das Fährhaus seit zwei Jahrhunderten an der Mulde stehen. Es gäbe so manches, was dazwischen kommen könnte. Auch Corona setzte Bieligk zu. Eine Flut, sagt sie, würde ihr aber nicht mehr viel anhaben. „Wir sind jetzt sicher.“

Wenn heute wieder Nachrichten von Hochwasser im Fernsehen laufen, muss Bielgke an Früher denken. „Ich kriege jedes Mal Gänsehaut“, sagt sie. “Aber ich merke auch, dass wir Glück hatten.Materielle Dinge kann man ersetzen. Bei uns gab es keine Toten.

Am Freitagabend sind Frank Pastille und die Freiwillige Feuerwehr fast in Nürburg angekommen. Ob ihre Unterkunft bis dahin noch bezugsfähig ist, konnte ihnen bei der Buchung niemand versichern. „Wir haben Schlafsäcke und Luftmatratzen dabei“, sagt Pastille.

Dass der 54-Jährige unbedingt helfen will, hat einerseits damit zu tun, dass er weiß, was es heißt, von der Flut betroffen zu sein. 2002 und 2013 erreichten die Fluten zwar nicht sein eigenes Zuhause bei Grimma. Aber in der Stadt, wo er einige alte Häuser, Pastille nennt sie: Ruinen, über die Jahre restauriert hatte, richtete das Wasser unermesslichen Schaden an. Pastille war nach den Wendejahren als Diplom-Bauingenieur von Duisburg nach Grimma gezogen. „In meiner Heimat belächelten sie mich“, sagt er. Pastille kam, weil es im Osten noch Platz für Ideen gab.

„Es hilft oft schon, wenn einfach jemand da ist“

Als das Wasser 2002 seine damals sechs Häuser erreichte, konnte niemand Pastille helfen. Es gab kein Leitungswasser, keine Heizung, keinen Strom mehr. Die Immobilien wurden unbewohnbar, die Mieter zogen aus, die Häuser versanken im Schlamm. Pastille stand vor dem Ruin. „Ich war wie gelähmt“, sagt er.

Aber dann kam doch Hilfe, aus dem Westen. Freunde aus seiner Heimat. Heute sind ihre Orte betroffen. Dass Pastille jetzt zu ihnen fährt, sieht er auch als Revanche für damals. Einige Stunden vor Nürburg sagt er: „Ich glaube, es wird sehr emotional für mich.“

Bis Dienstag will Pastille bleiben. Während die Männer von der Feuerwehr vor allem Schlamm schaufeln, will der Ingenieur fachmännischen und seelischen Beistand leisten, „Es hilft oft schon, wenn einfach jemand da ist“, sagt er. Pastille weiß, wovon er spricht.

Von Josa Mania-Schlegel