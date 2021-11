Wartezeit auf PCR-Testergebnisse in Sachsen kann mehrere Tage betragen

Leipzig

Schon am Telefon bekommt man eine Ahnung, was dieser Tage in den sächsischen Testlaboren los ist, wo tausende PCR-Tests ausgewertet werden müssen. Wer in einem der Labore in Dresden, Görlitz, Zwickau oder Leipzig anruft, landet meistens in der Warteschleife und bekommt einen Ansagetext zu hören. Einen wie diesen: „Unsere Telefonleitungen sind zurzeit sehr belastet. Auch durch die hohe Zahl der Rückfragen zu Corona-Befunden. Wir versuchen alle so schnell wie möglich abzuarbeiten“. Aufgrund der hohen Probenzahlen würden sie nicht mehr garantieren können, alle Tests nach 24 bis 48 Stunden auszuwerten. Auf Nachfrage bei mehreren großen Laboren in Sachsen, möchte sich keines zur aktuellen Situation äußern. Es fehlt die Zeit, Anfragen zu beantworten.

Lange Wartezeiten auf PCR-Ergebnis

Für viele Menschen ist eine zeitnahes Ergebnis des PCR-Tests wichtig. Wer vollständig geimpft und trotzdem erkrankt ist, aber keine Symptome hat, könne die Quarantäne entweder am 5. Tag mit einem PCR-Test beenden, der selbst bezahlt werden muss, oder am 7. Tag mit einem kostenlosen Antigenschnelltest in einer der Teststationen. Außerdem müssen Personen, deren Schnelltest positiv ausfiel, einen PCR-Test durchführen lassen, um die Infektion zu bestätigen. Das ist besonders wichtig, um weitere Ansteckungen zu verhindern.

In den sozialen Netzwerken erlebt man, welche Folgen die langen Wartezeiten haben können. Ein Twitter-Nutzer habe wegen des verspäteten Ergebnisses seine neue Arbeitsstelle nicht antreten können, wird dort behauptet. Und eine Mutter beschreibt, dass die langen Wartezeiten besonders kritisch für positiv getestete Schülerinnen und Schüler seien. Erst bei einem positiven PCR-Test können die anderen Eltern informiert werden. Das Problem: in der Zwischenzeit sind weitere Infektionen möglich.

Auslastung der Labore seit November bei über 100 Prozent

„Einige Labore arbeiten bereits jetzt über ihrem Limit“, so Michael Müller, Vorsitzender des Vereins Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM). Dem Verband gehören mehr als 200 medizinische Labore in Deutschland an. Seit Anfang März 2020 führt der Verein in Abstimmung mit den Behörden auf Bundesebene eine strukturierte und standardisierte Datenerhebung zur Corona-Diagnostik durch. Rund 180 Labore aus dem gesamten Bundesgebiet, die circa 90 Prozent des aktuellen Corona-Testgeschehens repräsentieren, beteiligen sich an dieser Erhebung, erklärt der Verband.

Auch in Sachsen sind die Labore über ihrer Kapazität angelangt. Laut Wochenbericht des ALM aus der Kalenderwoche 46 liegt die Auslastung in den Laboren in manchen Bundesländern seit Anfang November im roten Bereich, und seit zwei Wochen über 100 Prozent. Das bedeutet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Überstunden leisten oder die Labore neues Personal einstellen und anlernen, um die hohe Zahl an PCR-Tests zu bewältigen. Noch würde es aber nicht an den Reagenzien und anderen Materialien mangeln.

Höchstwert an positiven Fällen

Der Anteil positiver Corona-PCR-Tests an allen Proben ist nach Angaben eines großen Laborverbandes erneut angewachsen. Er stieg in der vergangenen Woche auf 19,9 Prozent, fast jeder fünfte Test ist damit positiv, teilte der Verband ALM am Dienstag in Berlin mit. „So einen hohen Wert hatten wir noch nie seit Beginn der Pandemie“, so Michael Müller. In der Woche davor waren es 17,3 Prozent. Auch die Zahl der durchgeführten Tests insgesamt sei erneut gestiegen, um 14 Prozent auf nun mehr als 1,7 Millionen PCR-Tests in der Woche. Das Infektionsgeschehen steige weiterhin exponentiell und ungebremst, schreibt der Verband.

Von Kathleen Retzar