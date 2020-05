Warnung vor zweiter Welle: Leipziger Forscher empfehlen maßvolle Lockerung

Leipzig

Forscher der Universität Leipzig warnen, dass eine zweite Corona-Infektionswelle in Sachsen nur dann vermieden werden kann, wenn die Lockerungen zum 11. Mai sehr maßvoll ausfallen. Aus wissenschaftlicher Sicht dürfe „die Kontaktintensität maximal um 40 Prozent im Vergleich zur Lockdown-Situation steigen“, heißt in der Analyse einer Arbeitsgruppe um Professor Markus Scholz (Institut für medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie). Zur Einordnung: Eine komplette Aufhebung des Lockdowns würde eine Verdreifachung dieser Kontaktintensität bedeuten und wieder ein exponentielles Wachstum zur Folge haben, so die Prognosen.

Welche konkreten Maßnahmen und in welchem Umfang empfehlenswert wären, lassen die Wissenschaftlicher offen. Hinsichtlich der geplanten Öffnungen in Kindertagesstätten und Schulen bemerken sie jedoch: Bei Kindern sei der Krankheitsverlauf von Covid-19 in der Regel zwar deutlich milder als bei Erwachsenen, „auch wenn gerade bei Kleinkindern durchaus vereinzelt schwere Verläufe vorkommen.“ Allerdings sei auch noch völlig unklar, wie leicht sich Kinder infizieren. Entsprechende Studien arbeiteten nur mit geringen Fallzahlen, weil Kinder bisher viel seltener getestet wurden als Erwachsene.

„Viele infektiöse Kontakte in Schulen“

Deshalb müsse bei der Öffnung von Kindertagesstätten und Schulen besondere Vorsicht walten. „Es wäre nach momentanem Stand zu empfehlen, entsprechende Begleitmaßnahmen zu implementieren. Das könnten sein: kleinere Gruppen, Abwechselnde Belegung und Testungen. Die Entwicklung der Epidemie in diesem Segment sollte engmaschig monitoriert werden, da über die Schulen potentiell viele infektiöse Kontakte stattfinden könnten“, so Scholz gegenüber der LVZ.

Die senkrechte rote linke Linie stellt den Beginn der Maßnahmen und die grüne rechte den Beginn von Lockerungen am 11.05 dar. Abhängig von der Stärke der Lockerung ergeben sich hier die drei grau, grün und lila gestrichelt eingezeichneten Vorhersageszenarien. Die mit drei Sternen gekennzeichnete gepunktete grüne Linie ist die unter dem Szenario „40% mehr Kontakte ab Lockerung“ bestimmte Zahl der an diesem Tag vorliegenden Infektiösen inklusive asymptomatischer und ungetesteter. Schwarze Punkte sind berichtete sächsische Daten von positiv Getesteten. Quelle: Universität Leipzig

Bei kontrolliertem Verlauf 20 Neuinfektionen

Für ihre konkret den Freistaat betreffenden Prognosen hat die Forschergruppe ein mathematisches Modell entwickelt, mit dem sich der Infektionsverlauf bis zu 14 Tage voraussagen lässt. Im Fall maßvoller Steigerungen der persönlichen Kontakte würde die Zahl der Infektionen nicht schneller steigen als bisher. „Die von uns hier vorhergesagte Zahl der neuen Testpositiven pro Tag in Sachsen liegt bei etwa 20“, sagte der Studienleiter. In diesem Fall wäre eine Nachverfolgung der Betroffenen und ihrer Kontakte durch die Behörden möglich.

Die Leipziger Modellrechnung sagt zudem voraus, dass in einer solchen kontrollierten Situation die Menge der Menschen, die das Virus in sich tragen konstant zwischen 300 und 400 Personen bleibe. Am Freitag waren laut Sächsischem Sozialministerium insgesamt 391 Personen mit aktiven Infektionen im Freistaat bekannt, darunter 27 neu hinzugekommene.

Professor Dr. Markus Scholz (Institut für medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie) Quelle: Uni Leipzig

Regionale Schätzungen zur Reproduktionszahl

Die Wissenschaftler der Universität Leipzig erheben für ihre Berechnungen selbst keine eigenen Daten, sondern verwenden die Fallzahlen des Sozialministeriums. Dabei entstehen auch regionale Schätzungen zur so genannten Reproduktionszahl, mit der angegeben wird, wie viele weitere Menschen in Betroffener theoretisch ansteckt

„Die Reproduktionszahl ist ein wichtiger Parameter zur Einschätzung der Dynamik der Epidemie. Wenn der Wert über einen längeren Zeitraum hinweg über 1 liegt, bedeutet dies eine exponentielle Zunahme der Fälle“, erklärt der Studienleiter. Man könne an der Entwicklung der R-Zahl zudem die Wirksamkeit von Maßnahmen und Lockerungen erkennen. „Dies ist aber nicht sofort sondern erst nach etwa ein bis zwei Wochen möglich“, so Scholz.

Reproduktionszahlen in Sachsen und Leipzig. Quelle: UNI Leipzig

Berechnet wird der Wert als Quotient der Neuerkrankuzngen eines Tages durch die Zahl der Neuerkrankungen vier Tage zuvor. Der Intervall vier Tage wird dabei gewählt, weil das Corona-Virus im Schnitt nach vier Tagen zum Ausbruch einer Krankheit führt – falls es zu diesem Ausbruch kommt. Sowohl in Sachsen als auch in der Stadt Leipzig liegt der R-Wert seit Anfang April unter 1, so die Schätzungen der Forscher.

Allerdings müssen bei diesen Schätzungen auch Abweichungen mitgedacht werden. Und je kleiner die betrachtete Region und Datenmenge ist, umso größer sei die Fehlerquote. „So kann die Reproduktionszahl für Leipzig nur mit geringerer Genauigkeit geschätzt werden, als beispielsweise für Sachsen“, sagt Scholz. Die R-Zahl werde deshalb mit einem Intervall angegeben. Für Leipzig ist dieses Intervall entsprechend breiter angelegt.

Matthias Puppe