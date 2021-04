Leipzig

Einen Parkplatz bei BMW Leipzig zu finden ist in der Regel alles andere als leicht. Auf den Stellflächen entlang der Zufahrten drängen sich zumeist die Autos der Werksangehörigen. Nicht aber an diesem Dienstag. „Man könnte heute gut skaten, Rollerblades fahren oder auch Federball spielen“, meint Betriebsrat Jens Köhler belustigt. Dass kein Auto zu sehen ist, liege an der „sturen Haltung der Arbeitgeber“, sagt er dann ernst.

Die IG Metall hat erneut zum Warnstreik in der laufenden Tarifauseinandersetzung mit den Arbeitgebern aufgerufen. Köhler spricht von einem Erfolg. Von Dienstag 6 Uhr bis Mittwoch 6 Uhr ruhen die Bänder. 95 Prozent der Belegschaft seien dem Aufruf gefolgt. BMW hat 5500 Beschäftigte.

Außer Notdienst und Werksschutz keiner da

Gestreikt wird nicht wie sonst mit Transparenten, Fahnen, Ansprachen und ohrenbetäubender Lautsprechermusik. Auf dem Werksgelände ist außer dem Notdienst und dem Werksschutz keiner zu sehen. In Corona-Zeiten könne man sich einfach nicht zu Hunderten vor den Toren versammeln, erklärt Köhler. „Das lassen wir aus Gründen der Ansteckungsgefahr lieber.“ Die Mitarbeiter sind aufgefordert worden, zu Hause zu blieben.

Gestreikt wird an diesem Dienstag auch beim Autoteilehersteller Vitesco in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) und beim Batteriehersteller Clarios in Zwickau.

Seit Anfang März untermauern die Beschäftigten der Branche in Sachsen mit Warnstreiks ihre Forderungen an die Arbeitgeber. Dabei geht es um vier Prozent mehr Geld sowie einen finanziellen Ausgleich für die längere Wochenarbeitszeit von 38 statt 35 Stunden im Vergleich zu Westdeutschland. Die IG Metall spricht von einem tariflichen Angleichungsgeld. Vor allem diese Forderung hat sich zu einem Knackpunkt entwickelt und wird vom Verband der Sächsischen Metall- und Elektroindustrie strikt abgelehnt. Nach Angaben der Gewerkschaft kommt man im Tarifstreit kein Stück voran.

Warnstreiks gerichtlich untersagt, dann doch genehmigt

Die Arbeitgeber führen den Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen ins Feld und wollen diesen zügig übernehmen. Dabei verweisen sie auch auf Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo dies bereits geschehen sei. Darüber hinausgehende Forderungen würden abgelehnt.

Die Branche zählt in Sachsen rund 190.000 Beschäftigte, doch sind nicht alle Betriebe tarifgebunden. Schon vorige Woche hatte die Gewerkschaft erste ganztägige Warnstreiks geplant. Dagegen ging der Arbeitgeberverband – anfangs mit Erfolg – vor. Das Arbeitsgericht Leipzig hatte seinem Antrag per Einstweiliger Verfügung stattgegeben. Die Wochenarbeitszeit sei über den derzeit gültigen Manteltarifvertrag geregelt – daher gelte eine Friedenspflicht, hatte die 9. Kammer des Leipziger Arbeitsgerichts ihre Entscheidung begründet. Daraufhin waren sämtliche Warnstreiks abgesagt worden.

Das Landesarbeitsgericht in Chemnitz änderte am vergangenen Freitag diese Entscheidung und erklärte Warnstreiks für rechtmäßig. Die Friedenspflicht greife nicht, weil es sich um eine Entgeltregelung handele, die nicht im Manteltarifvertrag geregelt sei, hieß es in der Begründung der Chemnitzer Richter. Die Leipziger BMW-Mitarbeiter wollen weiter bei ihren 38 Stunden statt 35 Wochenstunden bleiben, dafür aber einen finanziellen Ausgleich kassieren.

Für diese Woche bereitet die IG Metall weitere Warnstreiks vor. Betroffen sein könnten auch Porsche und Siemens.

Von Andreas Dunte