War es Egon? Oder Gollum? So lacht das Netz über den Bruch ins #GrueneGewoelbe

Leipzig/Dresden

Mächtig gewaltig, was da am Montagmorgen in der Dresdner Altstadt über die Bühne ging. Für zahlreiche Kommentatoren in den Sozialen Medien war schon kurz nach dem spektakulären Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe klar, wer hinter dem dreisten Einbruch steckt: Egon, Kjeld und Benny – die legendäre Olsenbande, die in 14 dänischen Kriminalkomödien zwischen 1968 bis 1968 zu Weltruhm gelangt ist.

Erste Fahndungsfotos des Gauner-Trios wurden am Montag per Whatsapp, Twitter, Facebook und in anderen Netzwerken in Umlauf gebracht.

Allerdings: So ganz Eindeutig sind die Spuren rings um das Residenzschloss wohl doch nicht. Hinter der Tat könnte natürlich auch Frauenschwarm George Clooney stecken, finden viele User. Gemeinsam mit Brad Pitt, Matt Damon und anderen Hollywood-Stars hat jener in „Ocean’s Eleven“ und den danach folgenden Sequels bekanntlich gleich mehrere, extrem gesicherte Casinos in Las Vegas ausgeraubt. Dagegen ist der Einstieg ins Seitenfenster des Grünen Gewölbes ja praktisch ein Kinderspiel.

Doch wo ist der Schatz jetzt? Gegenüber LVZ.de hatte der Leipziger Kunst- und Antiquitätenhändler Fabian Kahl, bekannt aus der TV-Serie „ Bares für Rares“ ( ZDF), zum Dresdener Fall geäußert und vermutet, dass es sich um eine Auftragsarbeit handelt. Das Diebesgut werde sicher nicht bei „ Bares für Rares“ angeboten und vermutlich auch sonst nirgendwo so schnell wieder auftauchen. Die Kommentatoren im Netz sehen das allerdings anders. „ Bares für Rares“, so heißt es auf Twitter, sei am Montagmorgen um 20 Folgen erweitert worden.

Schatz? Mein Schatz? Genau, da war ja mal was. Fans der „ Herr der Ringe“-Bücher gaben den Kriminalisten bei der Verfolgung der Täter am Montag entsprechend ebenfalls schon wichtige Hinweise: Gut möglich, dass Hobbit „Gollum“ hinter dem Einbruch steckt. Die zwischenzeitlich von einem Boulevardmedium veröffentlichte Täterbeschreibung würde auf ihn passen. Gollum, von Statur eher klein, aber immer süchtig nach dem Schatz.

Nicht jeder war am Montag angesichts des Schadens, der den Staatlichen Kunstsammlungen und allen Sachsen (Ministerpräsident Kretschmer) entstanden ist, zu Späßen aufgelegt. So auch das Satire-Fachmagazin „Der Postillion“, bekannt für seine seröse Art der Berichterstattung. Dort gab es Anteilnahme und Hinweise, wie sich der Freistaat künftig vor solchen Diebstählen schützen kann.

Hat Netflix eigentlich schon im Residenzschloss angerufen? Schließlich hat der US-Streamingdienst bei der Suche nach guten Geschichten spätestens seit der Verfilmung des Leipziger Drogenhandels „Shiny Flakes“ auch ein Auge auf Sachsen geworfen. Gut möglich, dass sich auch andere TV-Studios zeitnah die Rechte am filmreifen Einbruch sichern. Aber warum so weit schweifen, vielleicht will der MDR ja als erstes zugreifen?

Aber mal im Ernst: Im Netz gibt es auch Kritik, vor allem am vermeintlichen Versagen des Sicherheitsdienstes. Und es werden Vergleiche zum Cum-Ex-Skandal werden gezogen. Der Dresdner Fall sorge für einen riesigen Aufschrei. Bei den Cum-Ex-Machenschaften bleibe der weitgehend aus, meinen einige User. Dabei haben dort über Jahre hinweg Kriminelle den deutschen Fiskus um Milliarden Euro erleichtert, indem sie sich beim Handel von Aktien die nur einmal gezahlte Kapitalertragsteuer gleich mehrmals erstatten ließen.

Von Andreas Dunte / Matthias Puppe