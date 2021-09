War Lina E. bei Angriff auf Wurzener Neonazi dabei?

Dresden

Am Abend des 30. Oktober 2018 war Cedric S. auf dem Weg zum Fußballtraining. Aber als er in Wurzen, 30 Kilometer östlich von Leipzig, die dunkle Straße entlang lief, hörte er Schritte hinter sich. Er sah, so erzählt er es, zwei Vermummte auf sich zu rennen. Kurz vor seiner Haustür rissen sie ihn zu Boden. Plötzlich waren noch zwei weitere da. Die Angreifer schlugen und traten auf S. ein und malträtierten ihn später mit Schlagstöcken. Sie hätten ihn „mit aller Wucht“ auf Knie, Oberschenkel und Fußgelenke geschlagen. Zum Abschied hörte er einen Satz: „Du scheiß Nazischwein“.

So schildert Cedric S. am siebten Prozesstag vor dem Dresdner Oberlandesgericht den brutalen Angriff, an dem auch die angeklagte und inhaftierte Lina E. beteiligt gewesen sein soll. S. gilt als bekannter Rechtsextremist, in seiner Heimat Wurzen ist er bestens vernetzt. Auch an dem orchestrierten Überfall auf Connewitz in 2016 war er beteiligt, ein Gerichtsurteil gegen ihn folgte damals. Die Bundesanwaltschaft glaubt, dass es die vermeintliche Gruppe um Lina E. bei ihren Gewalttaten gezielt auf rechte Szeneleute wie ihn abgesehen hatte.

„Er nahm meinen Kopf volley“

Aber der siebte Prozesstag beginnt holprig. Eine erste Verzögerung ist technischer Art, die Bildübertragung in den Zuschauersaal funktioniert nicht. Es muss extra ein Fachmann kommen, was über eine Stunde dauert. Der Prozess, der noch bis mindestens Mai dauern soll, zieht sich noch weiter in die Länge.

Dann wird der Zeuge und Geschädigte Cedric S. befragt. Er beschreibt den Vorfall so: Einer der Gewalttäter habe ihn gewürgt, ein anderer habe auf seinen Füßen gesessen. Es sei ihm trotzdem gelungen, sich aufzurichten, woraufhin ihn die Angreifer wieder zu Boden rissen, ihn anschließend auf dem Boden fixierten und mit voller Kraft ins Gesicht traten. S. sagt: „Er nahm meinen Kopf volley“.

Widersprüchliche Aussagen des Zeugen

War Lina E. auch dabei? Unter den vier Angreifern soll auch eine Frau gewesen sein, sagt S. Das habe er an Statur und Stimme erkannt. Den Satz zum Schluss, mit dem „Nazischwein“, den solle ihm eine Frau zugerufen haben. Die Aussage deckt sich allerdings nicht mit dem, was S. in den drei polizeilichen Vernehmungen nach der Tat angegeben hatte. Damals hatte er von fünf allesamt männlichen Tätern gesprochen. Der Widerspruch ließ sich vor Gericht nicht ganz aufklären.

Der Anwalt von S. erwiderte, sein Mandant habe bei den Vernehmungen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden und erklärte sich so die damaligen Fehler in der Aussage. S. versicherte zudem, die Aussage, es sei auch eine Frau dabei gewesen, auch unter Eid wiederholen zu wollen. Gelegenheit hätte er am 14. Oktober: Dann soll er abermals als Zeuge vernommen werden.

Von Felix Franke