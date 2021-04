Leipzig

Es gibt wenige Dinge, die Sport und Meditation so gut miteinander vereinen wie das Wandern. Raus fahren in die Natur, weite Strecken zu Fuß zurücklegen und dabei atemberaubende Landschaften erkunden: In der Corona-Pandemie erlebt das Wandern deshalb eine kleine Renaissance. Wer in Sachsen durch Wald und Wiesen streifen will, der kann zwischen Dübener Heide und Sächsischer Schweiz viel entdecken.

Auch vor der eigenen Haustür gibt es allerhand schöne Routen. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Allgemeinen Leipziger Wandervereins (ALWV), Dieter Lommatzsch, hat die LVZ eine Reihe von Wanderungen gesammelt, die Leipzigerinnen und Leipziger ohne Auto und innerhalb von einer Stunde starten können. Doch bevor Sie sich jetzt gleich die Schuhe binden und los laufen, hat der Experte noch ein paar wichtige Tipps.

Sympathischer Zufallsfund auf einer Wanderung durch die Dübener Heide. Quelle: Max Hempel

Was muss ich vor dem Start meiner Wanderung bedenken?

„Wandern ist mehr als nur Spazieren“, sagt Fachmann Lommatzsch. Ein Ausflug in die Natur – vielleicht sogar ins Erzgebirge oder die Sächsische Schweiz – bedarf einer gewissen Vorbereitung. Denn Wandern ist ein mitunter schweißtreibender Sport. Wer sich auf den Weg machen will, sollte vorher immer wissen, was er oder sie sich an dem Tag zumuten wollen. Dazu gehört, sich am Vortag mit der Strecke vertraut zu machen: Auf welchen Wegen laufe ich – Asphalt, Schotter oder Naturboden? Wie viele Kilometer möchte ich zurücklegen – welches Fitnesslevel habe ich? Wie viele Höhenmeter und wie viel Steigung lege ich zurück?

Für all diese Fragen gibt es zahlreiche Wanderkarten und Bücher. Mittlerweile gibt es darüber hinaus auch eine Vielzahl von GPS-Apps fürs Handy (zum Beispiel Outdooractive oder Komoot), auf denen man sich mit anderen Nutzern über Strecken austauschen kann und sogar Fotos der einzelnen Wanderpunkte anschauen kann. Wer sich mit all dem gar nicht befassen möchte, kann natürlich auch bei einer öffentlichen Wanderung eines Wandervereins mitlaufen. Eines ist jedoch besonders wichtig, betont Lommatzsch: „Laufen Sie niemals alleine, sondern mindestens zu zweit.“ Wer alleine im Wald umknickt und nicht mehr weiter laufen kann – im schlimmsten Falle ohne Mobilfunknetz –, der ist hilflos.

Was kommt in den Rucksack?

Die Liste der möglichen Gebrauchsstücke, die man beim Wandern benötigt, ist lang. Je nach Schwierigkeit, Gelände und Jahreszeit variiert sie. Für den Wander-Experten Lommatzsch gehören jedoch fünf Dinge in jeden Rucksack.

Proviant: Manche mögen es leicht (Müsliriegel und Banane), andere mögen es üppig (Butterbrot und ein Stück Wurst). Jeder muss hier für sich entscheiden, wie er oder sie am besten durch den Tag kommt. Wichtig jedoch: Genug zu trinken sollte auf jeden Fall dabei sein. Je nach Jahreszeit und Temperaturen kann das mehr oder weniger sein. „Ein bis zwei Liter pro Person sind ratsam“, so Lommatzsch. „Und im Sommer genug vorher trinken.“

Wund- und Blasenpflaster: Sie verbrauchen nicht viel Platz und sind im Notfall unabdingbar. Nichts ist schlimmer als wunde Fersen oder Schrammen.

Insektenschutz: Auch hier gilt das Prinzip: Wenn es fehlt, wird es ungemütlich. Eine Wanderung kann schnell zur Tortur werden, wenn man von stechenden Insekten geärgert wird und vielleicht noch Allergiker ist.

Wechselkleidung: Nasse Füße gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Daher sollte immer ein zweites paar Socken im Rucksack liegen. Selbes gilt für das T-Shirt. Ist es einmal durchgeschwitzt, sollte man es wechseln.

Regenjacke oder Regencape: Auch im Sommer kann das Wetter plötzlich wechseln. Wer böse Überraschungen vermeiden will, sollte immer eine Regenjacke im Rucksack haben.

Beim Schuhwerk gilt Knöchelschutz

Wer wandert, braucht ordentliches Schuhwerk. Wer mit Lackschuhen oder Sneakers durch den Wald stiefelt, kommt nicht weit – oder hat wenig Spaß. Hier gilt die Maxime: Knöchel schützen. Wer sich Wanderschuhe zulegen möchte, sollte knöchelhohe Exemplare bevorzugen. Sie bieten mehr Sicherheit vor dem Umknicken und Trittfestigkeit. Optimale Beratung gibt es hier im Fachgeschäft. Das kostet oftmals etwas mehr, lohnt sich aber spätestens bei der Tour.

Jetzt geht’s los: Fünf Wanderrouten fürs Leipziger Umland

Die Mitglieder des ALWV haben für die LVZ-Leserinnen und -Leser einige ihrer Lieblingstouren in der Region rund um Leipzig aufgeschrieben. Alle Wanderungen sind zwischen zehn und 15 Kilometer lang und lassen sich ohne Auto mit Bus und Bahn erreichen. Wer einmal Lust hat, in der größeren Gruppe und gemeinsam mit anderen Wanderbegeisterten zu laufen, kann sich unter kontakt@leipzigwandert.de beim ALWV melden. Weitere Infos gibt es auch im Netz unter www.leipzigwandert.de. Mehr Routen und gemeinsame Wander-Veranstaltungen gibt es außerdem im Sächsischen Wanderkalender 2021. Das kleine Buch gibt es für vier Euro in verschiedenen Leipziger Fachgeschäften für Bergsport zu kaufen.

Wer – nach dem Lockdown – geführte Wandertouren durch Sachsen machen will, findet Gleichgesinnte etwa beim Allgemeinen Leipziger Wanderverein Quelle: D. Lommatzsch/ALV

Route 1: Vom Oberholz zur Parthe

Anreise zum Start: Regionalbahn RB 113 bis Oberholz

Start: Bahnhof Oberholz

Wanderroute: Oberholz – Belgershain – Pomßen – Lindhardt – Naunhof

Streckenlänge: 17 km, Verkürzung auf 12 km bei Start am Bahnhof Belgershain möglich

Rückfahrt: Regionalbahn RB 110 oder Bus Linie 75 ab Naunhof

Sehenswertes: Pfad der Lieder im Oberholz, Schlosspark und Wasserschloss Belgershain, Wehrkirche Pomßen

Einkehrmöglichkeiten: in Lindhardt und Naunhof

Route 2: Durch die Parthendörfer von Taucha bis Beucha

Anreise zum Start: S-Bahn S 4 und Straßenbahn Linie 3 bis Taucha

Start: Bahnhof Taucha bzw. Straßenbahnendstelle Taucha

Wanderroute: Taucha – Parthenwanderweg – Panitzsch – Borsdorf – Zweenfurth - Beucha

Streckenlänge: 15 km, Verkürzung auf 10 km bei Ziel am Bahnhof Borsdorf möglich

Rückfahrt: Regionalbahn RB 110 ab Beucha bzw. S 3, RB 110 und RE 50 ab Borsdorf

Sehenswertes: Wehrkirche Panitzsch, Bergkirche am Kirchbruch Beucha

Einkehrmöglichkeiten: Panitzsch, Borsdorf und Beucha

Route 3: Rund um eine unvollendete Kanalschleuse

Anreise zum Start: Regionalbahn RB 20 bis Bad Dürrenberg

Start: Bahnhof Bad Dürrenberg

Wanderroute: Bad Dürrenberg – Saaleufer – Kreypau – Wüsteneutzsch – Kötzschau – Großlehna

Streckenlänge: 17 km, Verkürzung auf 13 km bei Ziel am Bahnhof Kötzschau möglich

Rückfahrt: Regionalbahn RB 20 ab Großlehna bzw. Kötzschau

Sehenswertes: geplante Einmündung des Saale-Elster-Kanals in die Saale bei Kreypau, Ruine der Schleusentreppe Wüsteneutzsch, Einkehrmöglichkeiten: in Kötzschau

Route 4: Durch die Elsteraue auf Spuren des Wiprecht von Groitzsch

Anreise zum Start: Regionalbahn EBx 12 und EB 22 bis Profen

Start: Bahnhof Profen

Wanderroute: Profen – Gatzen – Groitzsch – Pegau

Streckenlänge: 16 km

Rückfahrt: Regionalbahn EBx 12 und EB 22 ab Pegau

Sehenswertes: Dorfkirche Gatzen, Historischer Wasserturm Groitzsch, Wiprechtsburg Groitzsch, Renaissancerathaus und Laurentiuskirche Pegau

Einkehrmöglichkeiten: in Groitzsch und Pegau

Route 5: Durchs Saaletal von Weißenfels bis Naumburg

Anreise zum Start: Regionalbahn RB 20 und Regionalexpress RE 42 bis Weißenfels

Start: Bahnhof Weißenfels

Wanderroute: Weißenfels – Leißling – Schönburg – Naumburg

Streckenlänge: 17 km

Rückfahrt: Regionalbahn RB 20 und Regionalexpress RE 42 ab Naumburg Hbf

Sehenswertes: Burgruine Schönburg, Dom und historische Altstadt Naumburg

Einkehrmöglichkeiten: in Leißling, Schönburg und Naumburg

Von Max Hempel