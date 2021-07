Losse

„Seid ihr für die oder gegen die?“, will der Mann hinter dem Zaun am Ortseingang von Losse im Landkreis Stendal wissen. „Die“, das sind die Waldbesetzer, die gegen den Bau der Nordverlängerung der Autobahn 14 protestieren. Der Mann am Zaun jedenfalls meint, dass sie das kleine Dorf im nördlichsten Zipfel Sachsen-Anhalts spalten.

Nun gäbe es hier Leute, die für die Waldbesetzer kochten und Wäsche wüschen – und es gibt Gegner wie ihn und andere. Denn mit dem Bau der Nordverlängerung der A 14 täte sich endlich etwas in der Region. Viele müssten zur Arbeit weite Wege in Kauf nehmen – nach Wolfsburg oder Braunschweig. „Die sind bisher insgesamt vier Stunden unterwegs“, sagt er.

Ein Sofa mitten im Wald

Hinter seinem Haus geht es direkt in den Wald. Sanddünen, Matsch, große Äste quer über dem Weg, ein Labyrinth. Über allen Kiefern-Wipfeln ist Ruh’ – nur der Borkenkäfer schaut zu. Zu finden ist das Lager über seine Koordinaten: Knapp 53 Grad Nord und knapp 12 Grad West taucht unvermittelt das Camp auf. Zehn bis fünfzehn Flöße schweben unwirklich wie im Märchen hoch in den Bäumen. Dazwischen eher irdische Losungen wie „Den Klimawandel in seinem Lauf halten weder Autobahn noch Autocorso auf“, „Autonome Zone Altmark“ oder auch „Moni bleibt“.

Zur Galerie In der Altmark protestieren seit Wochen Waldbesetzer gegen den Bau der A14-Nordverlängerung und die damit verbundene Abholzung des Waldes.

„Moni“, das ist die Kiefer-Monokultur ringsum. Rund 20 Leute sollen sich ständig hier aufhalten, am Wochenende auch mehr. Drei Vermummte bitten auf ein Sofa mitten im Wald, dass noch feucht vom Regen der vergangenen Nacht ist. Sarah, ein Mädchen, das eigentlich anders heißt, mit schwarzem Hut auf dem ein Mercedes-Stern als Trophäe prangt, und Ronny, ein junger Mann mit dem Stimmfall Udo Lindenbergs, der im Alltag auch einen anderen Namen trägt, sitzen uns gegenüber. Eine dritte Person, die eine Sturmhaube im Spiderman-Stil trägt, hat noch eine große Sonnenbrille zur Tarnung aufgesetzt.

„Wasserkani“ kommt vom „Supporti“

Der Ton ist freundlich, die Grenzen aber sind klar abgesteckt. „Die Besetzung läuft seit April“, erzählt Ronny. Damals sei das erste Baumhaus gebaut, in den Wald gefahren und in die Bäume hochgezogen worden. Von „Supportis“. „Supportis sind Unterstützende aus der bürgerlichen Mitte“, erklärt Sarah. Ein „Supporti“ aus Losse beispielsweise bringe auf Bestellung einen „Wasserkani“(ster). Auch die Bewohner des Bahnhofs in Seehausen, der langfristig alternatives Zentrum werden soll, leisteten Unterstützung. Der Förster habe einen Brandschutzwall ums Lager gezogen. Die Besetzer sind legal hier – das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt schmetterte eine Räumung ab, nun ist der Protest juristisch legitimiert und als „politische Kundgebung“ eingestuft.

Nachdem bisher bereits eine Million Bäume gefällt worden sein sollen, wollen die Baumbesetzenden nun verhindern, dass die A 14-Nordverlängerung weiter quer durchs Landschaftsschutzgebiet Ostrand der Arendseer Hochfläche gezogen wird. Rund 155 Kilometer insgesamt umfasst der Bau zwischen den Autobahnkreuzen Magdeburg und Schwerin. Erwartete Gesamtkosten: 1,7 Milliarden Euro.

„Moni“ solle so lang wie möglich bleiben, sagt Sarah. Auch für die kleinen Läden ringsum käme der Autobahnbau einer Katastrophe gleich, weil das Geld dann in die Einkaufszentren von Magdeburg oder Hamburg flösse. Letztendlich solle die Trasse ohnehin nur den Bundeswehr-Truppenübungsplatz in Colbitz, den Frachtflughafen Leipzig/Halle und ein geplantes Amazon-Verteilzentrum anbinden. Im Idealfall werde es ein Alternativprojekt geben, hoffen die Besetzenden. Akzeptabel wäre für sie die Reaktivierung des Schienenverkehrs oder auch der dreispurige Ausbau der bestehenden Bundesstraße 189, auf der sich die Blechlawine täglich in beide Richtungen wälzt.

„Laut, teuer und dreckig“

Letzteres aber sei zumindest „auf dem Rechtsweg nicht durchsetzbar“, sagt der BUND. Der Umweltverband hatte nach einem Vergleich zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen für die Anwohner erreicht und im Gegenzug auf weiteren Protest verzichtet. Nun ist von dort keine Unterstützung mehr zu erwarten. „Ich für mich brauche gar keine neuen Straßen“, sagt die dritte Person. Dazu gäbe es im Camp aber verschiedene Positionen. Einig sei man sich eben nur in der Ablehnung der Autobahn. Was sie am meisten daran störe? „Laut, teuer und dreckig“, sagt die dritte Person. Sarah präzisiert: „Eine extreme Belastung fürs Klima, Verlust von Wald, noch mehr Abgase, erheblicher Einfluss aufs Grundwasser.“

„Moni“ dürfe jedenfalls nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Danni (Dannenröder Forst) und Herri (Herrenwald) in Hessen, wo für Verkehrsprojekte großflächig gerodet wurde. Derzeit gebe es 13 oder 14 Waldbesetzungen in Deutschland, aber nur eine im Osten und eine in der Monokultur, sagt Ronny stolz. Gespräche mit der Autobahn GmbH wollen sie jedenfalls nicht führen. Das sei Aufgabe des linken Bündnisses „Keine A 14“, das auch eine Petition an den Bundestag gestartet hat. Die dritte Person erklärt, es bestehe sonst die Gefahr der „Integrierbarkeit der eigenen Radikalität in irgendwelche Diskurse“.

Tatsächlich sehen Großteile der Politik in Sachsen-Anhalt das Problem anders. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Seehausen, Rüdiger Kloth (parteilos), hat eine Unterschriftenaktion gegen die Besetzer organisiert. Für Landrat Patrick Puhlmann (SPD) ist das bestehende „Anbindungsloch“ ein spürbarer Nachteil für die Unternehmen der Region. Und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bezeichnet die Autobahn gar als „das beste Konjunkturprogramm für den Norden Sachsen-Anhalts“.

Studieren im Wald

Im Camp zu leben, sei jedenfalls gar nicht so entbehrungsreich, meinen die Besetzer. Manche studierten einfach vom Wald aus. „Corona hat es einfacher gemacht“, sagt Ronny. „Es gibt keine Anwesenheitspflicht.“ Per Hotspot könne man sich in Vorlesungen einwählen und Vorträge aus dem Grünen halten. Andere kämen nur am Wochenende vorbei, während sie in der Woche irgendwo arbeiteten.

„Allerdings ist es auch möglich, ohne jedes Einkommen hier zu leben, da wir die Infrastruktur selbst bauen und Essensspenden bekommen oder aus Containern gewinnen“, sagt er. Im „Freeshop“ könne sich jeder kostenlos mit dem eindecken, was andere nicht mehr brauchen. Von Klamotten über Decken bis hin zu Kondomen reicht dort die Auswahl.

Wer im Camp mitmachen wolle, bekomme zunächst erklärt, wie ein Baumhaus und ein Klettergurt funktionieren, dazu kommen dann noch fundamentale Regeln der Statik. Etwa eine Woche dauere der Bau einer solchen Behausung. Es ginge auch schneller, aber Eile sei ja nicht nötig. Was, wenn nun jemand ein Bier zu viel getrunken hat und in der Nacht auf die Toilette will? Da gebe es exakt drei Möglichkeiten, erläutert Sarah: in eine leere Flasche pinkeln, runterpinkeln oder runterklettern und in einem der selbstgebauten Klos pinkeln.

„Nicht netter Besuch“

„Manchmal ist es schon stressig“, gibt sie zu. „Bei jedem Motorengeräusch sitzt man senkrecht im Bett und sucht nach seiner Vermummung.“ Beispielsweise, als nicht klar war, ob das Lager geräumt wird oder nicht. Eine Allgemeinverfügung des Landkreises Stendal sah vor, das Camp zu beseitigen. Später entschied jedoch das Oberverwaltungsgericht, dass das Lager vorerst von der Versammlungsfreiheit geschützt ist.

Vier oder fünf Mal insgesamt hätte es „nicht netten Besuch“ gegeben, gibt Ronny zu. Einmal seien mutmaßliche Neonazis 4 Uhr in der Nacht gekommen, hätten den „Wasserkani“ umgeschmissen, den „Freeshop“ zerstört und ein Handy gestohlen. Auf dem Bahnhof beschoss ein in Ku-Klux-Klan-Kluft gekleideter Mann Leute mit einer Softairwaffe. Der Fall ging durch die Medien und wurde auch auf Facebook dokumentiert. Das sei zwar „Kacke“, aber im Vergleich zur sonstigen Ruhe vernachlässigbar, findet Ronny.

Auch Polizisten führen immer mal wieder illegal über das Versammlungsgelände mit der hölzernen „Versammlungsleiter“. Das sei ihnen ja eigentlich streng genommen nur als Privatpersonen gestattet, sagt Sarah. „Ich will aber auch keine Cops ohne Uniform hier haben“, wirft die dritte Person ein.

„Arme Edelleute“ zum Abendbrot

Der Altersdurchschnitt im Lager liege zwischen 15 und 50. Viele seien nur einige Tage da, andere über Monate hinweg. Was sie den ganzen Tag so machten? „Wir amüsieren uns gegenseitig“, sagt Sarah. „Labern dumme Scheiße und boxen uns dafür.“ Manchmal wache man früh auf und denke: „Okay, es regnet. Ich stehe heute nicht mehr auf.“ Ärger gebe es höchstens mit Waldameisen, die gern herzhaft ins nackte menschliche Fleisch bissen.

Es sei eben der Versuch, dass alle machen, was sie wollen, sagt die dritte Person, quasi ein „radikales Aufbrechen von Alltag“. „Essen machen die Leute, die Bock haben, für alle“, sagt Sarah. „Arme Edelleute“ beispielsweise – eingeweichtes, in Fett angebratenes und mit Zwiebeln oder Knoblauch belegtes Brot.

„Ein bisschen pöbeln, Karten spielen“

Was passiert, wenn doch geräumt wird? „Dann holen wir uns Essen auf die Baumhäuser, ziehen Leitern und Seile hoch und versuchen so lang wie möglich zu bleiben“, sagt Sarah. „Ein bisschen pöbeln, Karten spielen.“ Man sei gefasst darauf, dass die Polizei bei Räumungen nicht zimperlich vorginge und Schlafsäcke und Klettergurte zerschnitte. Das klingt nach Erfahrungen aus dem Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen, dessen Erhalt letztendlich gelang. Könnte das sein? „Das könnte sein“, sagt Ronny. Fügt aber schnell hinzu, das sei letztendlich ja auch völlig egal.

Von Roland Herold