Wie hat sich die Kenia-Koalition in Sachsen geschlagen? Warum wählen vor allem Frauen die CDU? Weshalb kommt die SPD im Freistaat auf keinen grünen Zweig? Und warum konnte die AfD in kurzer Zeit so viele Wähler mobilisieren? Die Leipziger Politikprofessorin Astrid Lorenz im Interview zur politischen Stimmung im Freistaat.