Rochlitz/Dresden

Marco Wanderwitz schnappt sich an diesem Morgen zwei, drei orange Wahlkampftaschen von seinen Helfern und marschiert einfach drauf los. Die ersten Passanten auf dem Rochlitzer Wochenmarkt tun ihm den Gefallen und lassen sich leicht ansprechen. Nicht nur Politikerinnen und Politiker sind in Wahlkampfzeiten mit dem Prozedere vertraut, die Bürgerinnen und Bürger wissen genauso, was nun auf sie zukommt: ein Ich-kandidiere-übrigens-Gespräch. Immerhin kann Wanderwitz damit überraschen, das im Wanderwitz-Wahlkampfbeutel neben Infomaterial und einem Kugelschreiber auch ein frisches Brot von einem erzgebirgischen Bäcker steckt. Mancher ist so begeistert, dass er um einen zweiten Laib bittet.

Die eigentlich wichtige Frage ist aber: Welcher Marco Wanderwitz steht gerade auf dem Marktplatz und rührt die Werbetrommel in eigener Sache? Der 45-Jährige steht derzeit für so viel Unterschiedliches, da kann man durcheinanderkommen. Deswegen an dieser Stelle erst einmal eine knappe Auflistung.

Reizfigur Wanderwitz

Wanderwitz ist Reizfigur für das politische Rechtsaußen – und zunehmend für Teile seiner eigenen Partei. Er hatte sich als Mitglied der Bundesregierung für einige Sachsen sowieso disqualifiziert, bis er durch seine jüngsten Einlassungen den Unmut noch vergrößerte. Er ist Spitzenkandidat der sächsischen CDU, wodurch er für den unglücklich agierenden Kanzlerkandidaten Armin Laschet in Mithaftung genommen wird. Und er bewirbt sich erneut um das Direktmandat im Wahlkreis 163, was im Übrigen der Grund ist, warum er in der prallen Sonne das Gespräch mit den Passanten sucht. Alles zusammen führt dazu, dass selbst einige in der CDU sehr skeptisch geworden sind, ob Wanderwitz wirklich wieder erfolgreich sein kann.

Der Wahlkreis 163 ist aufgrund seiner Struktur bereits anspruchsvoll. Er legt sich wie eine Banane westlich um die Stadt Chemnitz: von Rochlitz an der nördlichsten Spitze Mittelsachsens bis südlich zur Erzgebirgsstadt Zwönitz reicht das Gebilde. Die Einwohner im Norden haben mit denen im Süden so gut wie nichts gemeinsam. Nicht einmal den Landkreis. Dennoch konnte sich die Mehrheit bei den vergangenen Wahlen stets auf eines einigen: auf Wanderwitz. Seit 2002 sitzt er im Bundestag.

Bekommt Wanderwitz 35.000 Stimmen?

Rund 35.000 Stimmen, am besten mehr, müssten nach Wanderwitz’ eigener Kalkulation dieses Mal ausreichen, um das Mandat zu erringen. Das könne man schaffen, glaubt er. Im Frühjahr hätte das die Sachsen-CDU ohne Zweifel bestätigt. Seitdem hat sich viel geändert. Das liegt nicht allein an der Stimmung im Land, mit der die Union hadert. Auch Wanderwitz hat seinen Anteil.

Seit Amtsantritt als Ostbeauftragter der Bundesregierung im vergangenen Jahr war Wanderwitz sehr bedacht darauf, eine klare Grenze zur AfD zu ziehen, die sich gewissermaßen als neue Proteststimme des Ostens versteht. Wanderwitz ging die AfD klar und direkt an. Er machte keinen Hehl aus seiner Ablehnung. „Ich habe ganz sicher nicht vor, einen Dialog mit einer AfD zu beginnen, die eine große Anzahl Rechtsextremisten als Parteimitglieder hat“, sagte er kurz nach seiner Ernennung. Und: „Ich sehe einen Teil der Aufgabe dieses Amtes darin, Leuten den Spiegel vorzuhalten.“

CDU-Mann Marco Wanderwitz steht auf dem Rochlitzer Wochenmarkt potenziellen Wählern Rede und Antwort. Quelle: Kai Kollenberg

Lieblingsfeind der AfD

Solche Sätze ließen die AfD zürnen, ihre Sympathisanten entdeckten anschließend Wanderwitz als Lieblingsfeind für sich. Es ging bald nicht mehr darum, was Wanderwitz sagte, sondern dass er etwas sagte. Der Generalvorwurf lautete: Der redet den Osten schlecht. Gern würde es die AfD darum sehen, wenn Wanderwitz seinen Wahlkreis verlöre und auch nicht über seinen Landeslistenplatz eins in den Bundestag einzöge. AfD-Bundeschef Tino Chrupalla sagte unlängst im Wahlkampf: „Wer CDU in Sachsen wählt, wählt Wanderwitz! Überlegen Sie sich das!“ Die sächsische AfD hat zwar kein besonders prominentes Mitglied als Gegenkandidaten im Wahlkreis aufgestellt. Das muss dessen Chancen aber nicht schmälern. Vorherige Wahlen im Freistaat haben gezeigt, dass manchmal ein AfD-Parteibuch ausreicht, um in ein Parlament einzuziehen. Die AfD jedenfalls hält Wanderwitz mittlerweile für schlagbar. Sie freut sich diebisch, welche Vorlagen Wanderwitz ihr zuletzt lieferte.

Streitbarer Ostbeauftragter

Angefangen hat es Ende Mai, als Wanderwitz konstatierte, dass einige Ostdeutsche „in einer Form diktatursozialisiert sind“ und deswegen nicht in der Demokratie ankämen. Nur ein geringer Teil der AfD-Wähler sei „potenziell rückholbar“, man könne nur „auf die nächste Generation“ hoffen. Das mediale Echo war enorm. Wanderwitz ruderte aber nicht zurück – er legte nach: „Ich möchte nicht der Kümmer-onkel für alle möglichen Extremisten sein.“ Da war er schon zum „Ostbeschimpfungsbeauftragten“ erklärt worden – woran die AfD jetzt im Wahlkampf erinnert.

Strategisch klug sei das alles nicht gewesen, heißt es in der CDU: Manche hoffen, Wanderwitz gäbe endlich Ruhe. Manche toben, er möge den Mund halten. Manche bezeichnen sein Verhalten schlicht als nicht durchdacht. Alle seufzen, wenn die nächste Schlagzeile mit einem Wanderwitz-Zitat über den Ticker läuft. Es muss nicht mal nur um die AfD gehen: Vergangene Woche warnte Wanderwitz vor horrenden Infektionszahlen im Osten. Er hat sich damit kaum Freunde in seiner wahlkämpfenden Partei gemacht.

Wanderwitz hält den Zwist für aufgebauscht. „In meinem Wahlkreis habe ich keine Probleme. Ich fühle mich gut von meiner Partei unterstützt. Natürlich war die Frage der Diktatursozialisierung ein schmerzhaftes Thema, aber auch ein wichtiges.“ Er glaubt, es könne ihm nutzen: „Wenn man wenig sagt, erzeugt man wenig Reibung. Dass das die beste Variante wäre, kann ich nicht sagen.“

DDR-Kontroverse kaum Thema

Am Wahlkampfstand in Rochlitz wird Wanderwitz dennoch auf die DDR-Kontroverse angesprochen. Sein Gegenüber formuliert nicht scharf, aber man merkt, dass dem Mann die Angelegenheit beschäftigt. „Das war in keiner Weise böse gemeint, sondern eine Zustandsbeschreibung“, versucht es Wanderwitz mit einer Erklärung. Man habe im Osten Demokratie lernen müssen. Sogleich kommt Widerspruch.

Das mit dem Lernen habe gar nicht funktioniert, hält der Mann entgegen. Man brauche eben doch einen, der sagt, wo es langgeht. Und sowieso: Wieso koaliere die CDU nicht mit der AfD? Abermals muss Wanderwitz erläutern, weshalb die AfD in seinen Augen eine rechtsradikale Partei sei. Sein Gesprächspartner macht nicht den Eindruck, vollkommen überzeugt zu sein. Schließlich stellt sich heraus, dass er eh aus einem anderen Wahlkreis kommt.

Es bleibt die einzige Situation, bei der sein Clinch mit der AfD und deren Wählern Wanderwitz in Rochlitz einholt. „Das Thema verfängt nicht so, wie es sich die AfD wünscht“, sagt er. Stattdessen wird Wanderwitz auf dem Marktplatz bedauert, dass Laschet antritt, er soll die Russland-Sanktionen einordnen, bei Straßenbau-Problemen helfen und die Klimapolitik der Union verteidigen.

Mehr Merkel als Merz

Wanderwitz positioniert sich dabei als der Moderate. Bei ihm ist die CDU eine Partei der Mitte, also mehr Merkel als Merz. Er scheut sich nicht einmal, auf kleinere Provokationen einzugehen: Ein Anhänger der Linken, die am anderen Ende des Rochlitzer Markplatzes um Stimmen buhlt, schenkt ihm lächelnd einen Ballon mit Friedenstaube, der dort verteilt wurde. Wanderwitz klemmt den Ballon an den Sonnenschirm, der bei seinem Stand Schatten spendet. Diesen Spaß müsse man verstehen.

Am Ende des Vormittags sind fast alle der 150 Wahlkampfbrote verteilt, sein Team muss zudem neues Werbematerial für die nächste Aktion herbeischaffen. Gemessen an diesen Kennzahlen ist der Halt in Rochlitz gelungen. Nun geht es in den Schlussspurt. Bis zum 26. September wird Marco Wanderwitz zwei- bis dreimal pro Tag mit seinem Stand Station irgendwo im Wahlkreis machen. Zweifel, dass bei der Wahl etwas schief gehen könnte, lässt er nicht erkennen.

In seiner Wahlkampfzeitung rattert Wanderwitz in einer Kurzbeschreibung die Eckdaten seines Lebens herunter. Vielleicht ist dabei das letzte Wort das entscheidende. Es lautet: Optimist.

Von Kai Kollenberg