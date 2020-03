Annaberg-Buchholz

Bei der Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in Sachsen mussten im Zuge der Vorbeugung gegen den neuen Coronavirus zwei Delegierte aus Annaberg-Buchholz abreisen. Die Vorsitzende der Grünen Jugend in Sachsen, Merle Spellerberg, sowie eine weitere Frau waren innerhalb der vergangenen zwei Wochen in Südtirol, wie die Partei am Sonnabend bekanntgab. „Das ist rein prophylaktisch“, sagte Sprecherin Magdalena Elkmann.

Auflagen vom Gesundheitsamt

Das Robert-Koch-Institut hatte am Donnerstag die italienische Region Südtirol wegen des neuartigen Coronavirus zum Risikogebiet erklärt. Das Auswärtige Amt riet von Reisen dorthin ab. Entsprechend der Auflagen des Gesundheitsamtes wurden in Annaberg-Bucholz alle Delegierten befragt, ob sie sich zuletzt in Risikogebieten aufgehalten und Symptome einer Erkrankung haben. Zugleich mussten alle Teilnehmer dokumentiert werden.

In der Festhalle im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz hatten sich seit Freitag rund 120 Delegierte der sächsischen Grünen versammelt. Am Samstag sollte ein neuer Vorstand gewählt werden.

