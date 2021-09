Vor dem Merkel-Besuch in Dresden: Die Kanzlerin und die Sachsen

Dresden

Das Mädchen, um das sich alles drehen soll, hat den Blick auf den Brief in ihren Händen gesenkt und steht am offenen Fenster. Der niederländische Meister Johannes Vermeer hat es Mitte des 17. Jahrhunderts auf Leinwand gebannt. Nun ist das Gemälde nach einer aufwendigen Restaurierung erstmals wieder im Rahmen einer großen Ausstellung zu sehen. Am Donnerstag wird die Schau in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden eröffnet. So spektakulär das für Kunstliebhaber ist. Das brieflesende Mädchen wird um die Aufmerksamkeit buhlen müssen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zur Ausstellungseröffnung in der Landeshauptstadt angekündigt. Es dürfte ihr voraussichtlich letzter Besuch in dieser Funktion in Sachsen sein. Und Merkel und die Sachsen – das ist eine ganz spezielle Beziehung.

Anfeindungen für Flüchtlingspolitik

Die CDU-Politikerin sah es erst mit Verwunderung, als im Winter 2014 die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung Zehntausende Menschen anzog. „Folgen Sie denen nicht“, bat sie in ihrer Neujahrsansprache. „Denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja, sogar Hass in deren Herzen!“ Der Zulauf wurde danach erst recht größer.

Merkels Flüchtlingspolitik ließ viele Sachsen in der Folge eskalieren. Eine Frau beschimpfte die Kanzlerin 2015 bei deren Besuch in Heidenau derart vulgär, dass der genaue Wortlaut hier nicht wiedergegeben werden soll.

Bei einem Wahlkampfauftritt 2017 in Torgau brüllten Gegendemonstranten Merkel ihre Verachtung entgegen. Die Kanzlerin musste sich als „Volksverräter“ titulieren lassen.

Parteiinterne Rücktrittsforderungen

Als sie ein Jahr später die sächsische Landtagsfraktion besuchte, hatte das rechte Lager zum Gegenprotest rund um den Landtag aufgerufen. Der Termin bestimmte tagelang die Schlagzeilen: Ein Gegendemonstrant war nämlich ein Fernsehteam angegangen, er wurde schließlich als „Hutbürger“ bekannt: „Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht!“

Selbst in ihrer eigenen Partei war und ist Merkel im Freistaat nicht immer gut gelitten. Die sich notorisch als äußerst konservativ gebende Freiberger CDU formulierte bereits vor vier Jahren deutliche Rücktrittsforderungen in ihre Richtung.

„Wird meine Zuneigung nicht schmälern“

Merkel ist den Anfeindungen mit ihrer ganz eigenen Art begegnet. Sie hat diese an sich abprallen lassen – oder zumindest hat sie der Öffentlichkeit dieses Gefühl vermittelt. „Mir ist es wichtig, auch immer wieder dorthin zu fahren, wo ich nicht nur freundlich empfangen werde“, sagte sie, als sie zum Gebrüll in Torgau Stellung bezog.

Und nach dem Besuch der CDU-Landtagsfraktion ließ sie zwei Sätze fallen, die unter den Parlamentariern Eindruck machten: „Dass es in Sachsen eine sehr emotionale, teils kontroverse Stimmung gibt, weiß ich. Trotzdem wird es meine Liebe und Zuneigung zu Sachsen nicht schmälern.“ Großherziger und wärmer hat man die oft nüchterne Kanzlerin selten formulieren hören.

Womöglich hat Merkels Zugewandtheit zu Sachsen vor Jahrzehnten ihren Ursprung: Sie studierte von 1973 bis 1978 an der damaligen Karl-Marx-Universität in Leipzig Physik. Diese Zeit hat sie in bester Erinnerungen behalten, wie sie 2019 verriet: „Die Erfahrung einer Großstadt war wunderbar. Es waren hier zum Beispiel unglaublich schöne Begegnungen mit dem Thomanerchor und vielem anderen in Leipzig möglich.“ Inzwischen hat die Kanzlerin die Ehrendoktorwürde der Universität sowie der Handelshochschule Leipzig erhalten.

Kretschmer kritisiert Pöbler

Ministerpräsident Michael Kretschmer weiß um die Verbindungen seiner Parteifreundin zum Freistaat. Wie ihre vorherigen Besuche hier aufgenommen wurden, kann er schlicht nicht verstehen: „Angela Merkel hat Deutschland und Sachsen seit ihrem Amtsantritt 2005 gutgetan. Sie hat zu oft als Anlass für eine Entgrenzung gedient, bei der ein Teil der Bevölkerung nicht nur jede Art des Anstands vergessen, sondern auch den Respekt mit Füßen getreten hat.“

Kretschmer versteht es deswegen als Zeichen, dass die Kanzlerin keinen Bogen um Sachsen gemacht hat und macht: „Solche Vorfälle und Beschimpfungen kosten Kraft und beschäftigen einen auch Tage danach noch. Aber ich bin mir sicher, dass Angela Merkel ganz genau weiß, dass diese Pöbler nicht in der Mehrheit sind. Sie kommt immer wieder nach Sachsen, weil sie den anderen, der Mehrheit, Mut machen will.“

Freie Sachsen mobilisieren

Diese Pöbler dürften Merkel auch bei ihrem letzten Besuch als Kanzlerin begleiten. Die rechtsextremen Freien Sachsen rufen bereits in ihren Netzwerken dazu auf, am Donnerstagnachmittag nach Dresden zu kommen: „Wie wäre es, wenn wir Bürger morgen an den Feierlichkeiten teilnehmen wollen?“

Die Kanzlerin hat eine spezielle Beziehung zu Sachsen. Oder die Sachsen zu ihr.

Von Kai Kollenberg