Leipzig

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Sachsen bietet ab dem kommenden Wochenende spezielle Familienimpftage in allen sächsischen Impfzentren sowie familienfreundliche mobile Impfaktionen an verschiedenen anderen Orten an. Die Impftage sollen ab dem 14. August immer samstags von 9 bis 12 Uhr sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr stattfinden. Dafür sollen speziell für Familien Kapazitäten vorgehalten werden, sodass diese auch ohne Termin zusammen und unkompliziert ihre Impfung wahrnehmen können.

Parallel dazu starten ebenfalls am 14. August familienfreundliche mobile Impfangebote, die das DKR Sachsen gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern organisiert. So gibt es am Samstag von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich im Sonnenlandpark Oberlichtenau impfen zu lassen, am gleichen Tag und am Sonntag besteht diese Möglichkeit von 10 bis 16 Uhr vor dem Familienfreizeitpark Belantis.

Weiterer Service-Baustein im Rahmen der Impfkampagne

„Mit diesem besonderen Impfangebot schaffen wir eine Möglichkeit für Familien, gemeinsam, planbar und ohne Alltagshektik die Impfung wahrzunehmen. Wir hoffen, so auch für Kinder und Jugendliche ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen,“ erläutert Rüdiger Unger, Vorstandsvorsitzender des DRK Sachsen. Er bezeichnet das neue familienfreundliche Angebot der sächsischen Impfzentren als weiteren Service-Baustein im Rahmen der Impfkampagne.

Von Tobias Wagner