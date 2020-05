Rettender Holzsteg über die Elbe: Das letzte Aufgebot der Wehrmacht kapituliert

Tangermünde

Während Berlin vor der Roten Armee kapituliert hatte und sich das von den Alliierten Mächten besiegte Nazi-Reich in völliger Auflösung befand, wurde im Elbe-Havel-Winkel im Mai 1945 noch heftig gekämpft. „An den Elbdeichen haben die letzten Gefechte des Zweiten Weltkrieges stattgefunden“, erzählt Richard Bollmann aus Hohengöhren im Landkreis Stendal ( Sachsen-Anhalt). Bollmann hat die dramatischen Ereignisse vor 75 Jahren noch deutlich vor Augen. In seinem Heimatort nahe der Elbe schossen deutsche und sowjetische Soldaten aufeinander und starben gleichsam in letzter Minute. In Hohengöhren gab es 18 Soldatengräber – darunter auch mehrere Opfer der Standgerichte, „denn Fahnenflüchtige wurden von Feldpolizisten und SS-Leuten umgebracht“, so der 91-jährige.

Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher unter Soldaten

Am Ostufer der Elbe drängten sich damals rund 300.000 Flüchtlinge und 100.000 deutsche Soldaten. Hauptsächlich waren es Einheiten der „Wenck-Armee“, eine eilig zusammengewürfelte Truppe, die vorwiegend aus Jugendlichen bestand, zu denen auch der spätere bundesdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher (1927–2016) gehörte. „Der von Deutschland begonnene Krieg war endgültig verloren. Und alle wollten dem Zugriff der Roten Armee und der sowjetischen Gefangenschaft entgehen“, ergänzt Historiker Wilfried Lübeck aus Ammensleben bei Magdeburg. „Eine zusammenhängende deutsche Frontlinie existierte nicht mehr, verteidigt wurden nur noch Orte, Brücken und Verkehrswege“, so Lübeck.

Übergang über die zerstörte Elbbrücke von Tangermünde. Quelle: Stadtarchiv Tangermünde

Die 12. Armee kam aus dem Großraum Berlin, wo sie zuvor gegen sowjetische Einheiten gekämpft hatte. Geführt wurde das „letzte Aufgebot der Wehrmacht“ vom General der Panzertruppe Walther Wenck (1900–1982), den Adolf Hitler am 6. April 1945 zum Oberbefehlshaber ernannt hatte. Doch statt, wie der wahnsinnige Hitler befohlen, den sowjetischen Belagerungsring der Reichshauptstadt zu durchbrechen und dabei seine Männer sinnlos zu opfern, zog Wenck gemeinsam mit Resten der 9. deutschen Armee in Richtung Elbe, den von Westen heranrückenden US-Truppen entgegen. „Den Amerikanern wollten sie sich ergeben, das war das hoffnungsvolle Ziel“, sagt Lübeck. Wencks Einheiten folgten zahlreiche Zivilisten, zudem etwa 3000 Verwundete aus den Beelitzer Heilstätten.

Verhandlungen im Rathaus von Stendal

Im Rathaus von Stendal – die Hansestadt in der Altmark war seit Mitte April amerikanisches Hoheitsgebiet – verhandelte eine von General Maximilian von Edelsheim (1897–1994) geführte Abordnung am 4. Mai mit Offizieren der 9. US-Army. „Vier Punkte standen auf der Tagesordnung“, berichtet Historiker Lübeck. 1. Übernahme der deutschen Verwundeten; 2. Herüberlassen der deutschen Flüchtlinge; 3. Übernahme aller Soldaten ohne Waffen; 4. Belassen der deutschen Verbände in US-Gefangenschaft. Die amerikanische Seite unter Stabschef James E. Moore (1902–1986) akzeptierte diese „individuelle Kapitulation“. Außer auf Punkt 2 war Generalmajor Moore bereit, auf die deutschen Vorstellungen einzugehen.

Nicht alle kommen in US-Gefangenschaft

Tags darauf überquerten die ersten deutschen Soldaten die Elbe in Richtung Westen. Die von Wehrmachtspionieren am 12. April sinnlos zerstörte Brücke in Tangermünde wurde dabei zum wichtigsten Übergang. Zeitgleich kam es unter anderem bei Klietz und Sandau zu schweren Gefechten mit sowjetischen Einheiten, die den Übergang unter allen Umständen verhindern wollten. Auf den östlichen Elbwiesen ließ das geschlagene Heer alles stehen und liegen, was bei der Flucht hinderlich sein konnte – Panzer, Geschütze, Kraftfahrzeuge. Den Flüchtlingen blieb ein schmaler Holzsteg, der auf Brücken-Trümmern errichtet worden war. Bis zum 7. Mai überquerten zigtausende Soldaten an drei Stellen den Fluss. Aber nicht alle Deutschen kamen in amerikanische Gefangenschaft. Entgegen der Stendaler Vereinbarungen wurden einige Verbände an die sowjetischen Truppen ausgeliefert. Am 8. Mai brachten sie Lastkähne zurück ans Ostufer.

