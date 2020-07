Leipzig/Halle/Erfurt

„Die Rückverlegung amerikanischer und britischer Truppen aus Mitteldeutschland und der Einmarsch sowjetischer Soldaten kam für die meisten Einwohner Anfang Juli 1945 völlig überraschend und hatte lang anhaltende Folgen“, schildert der Magdeburger Historiker Wilfried Lübeck den Besatzerwechsel vor 75 Jahren. Die Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen war bereits auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 beschlossene Sache. Übereinstimmend hatten die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges die neuen Grenzen festgelegt.

Folgerichtig gerieten damit auch die im April 1945 von britischen und US-Truppen eroberten Territorien in Mitteldeutschland – das westliche Sachsen, (das heutige) Sachsen-Anhalt und Thüringen – in den sowjetischen Herrschaftsbereich. „Ich kam als eine Art Vorauskommando von Wittenberg, das unsere Truppen am 26. April 1945 befreit hatten. Als ich über den Marktplatz von Halle ging, bestaunten mich etliche Leute, die wohl noch nie eine sowjetische Uniform gesehen hatten. Offenbar wusste niemand, dass die Amerikaner abziehen würden“, berichtete Wladimir Gall (1919–2011), ab Juli 1945 Chef der Kulturabteilung der Sowjetischen Militäradministration im späteren Land Sachsen-Anhalt in einem Gespräch mit dem Autor im Jahr 2005, seine erste Begegnung mit Hallensern.

„Zu Fuß, in verschlissenen Uniformen, unterbrochen von mit kleinen Pferden bespannten Wagen, durchzogen die russischen Kolonnen die Straßen“, erinnert sich Zeitzeuge Helmut Boger, der damals in Leipzig-Knauthain wohnte an die erste Begegnung mit Sowjetsoldaten in seiner Heimatstadt am 2. Juli 1945. Die namhafte Publizistin Carola Stern (1924–2006) begrüßte den Einzug der Roten Armee in Leipzig als großen Tag besonders für ihre kommunistischen Freunde, die unter den Nazis grausam verfolgt wurden.

Bereits unmittelbar nach dem Einmarsch verhandelten Leipziger Kommunisten mit den Sowjets. Ihr Ziel war es, die bereits von den US-Behörden neu aufgebaute Spitze der Stadtverwaltung schnell in ihrem Sinne umzugestalten. Als eine der ersten Amtshandlungen löste der neue sowjetische Stadtkommandant Generalleutnant Nikolai Trufanow am 14. Juli 1945 Wilhelm Johann Vierling (1889–1956) als Bürgermeister ab. Der deutschnationale Rechtsanwalt war rund drei Monate zuvor vom US-Stadtkommandanten, Colonel Jim Dan Hill, zum neuen Rathauschef berufen worden.

Im Leipziger Rathaus etablierte sich im Sommer auch der sowjetische Geheimdienst NKWD. Das Kommissariat für Sonderaufgaben hatte nicht mehr nur mutmaßliche NS-Täter aufzuspüren, sondern auch vermeintliche oder echte Gegner der kommunistischen Umgestaltung der Messestadt.

Der Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus Thüringen erfolgte im wesentlichen am 2. und 3. Juli 1945. Die von den Amerikanern installierte Provinzialregierung wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht nicht übernommen. Etliche Betriebsinhaber in Mitteldeutschland verlagerten in jener Zeit Geräte, Maschinen, Pläne und Patente in die westlichen Besatzungszonen. Nicht wenige Sachsen und Thüringer, die während der Nazi-Zeit Verbrechen in Deutschland oder in von der Wehrmacht besetzten Ländern begangen hatten, verließen aus Furcht vor den Sowjets die Heimat. Und zur Erinnerung an den Besatzerwechsel gehören auch zahlreiche Übergriffe einzelner sowjetischer Soldaten insbesondere auf deutsche Frauen, die in der DDR nie zur Diskussion standen, so Historiker Lübeck.

Von Bernd Lähne