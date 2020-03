Von Straßenbahn bis Supermarkt: Zehn Fragen und Antworten zum Coronavirus

Leipzig

Die Nachrichtenlage zur Ausbreitung des Coronavirus entwickelt sich rasant. Italien riegelt im Norden des Landes ganze Städte und Regionen ab, in Leipzig wurde die Buchmesse abgesagt. Andere Großevents wie das Champions-League-Spiel von RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur finden hingegen statt – trotz der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Bei der unübersichtlichen Nachrichtenlage fragen sich viele Menschen, was auf sie zukommt oder wie sie sich verhalten sollen. Die LVZ hat Antworten auf zehn Fragen zum Virus gesammelt.

Die Fragen beantworteten Professor Markus Löffler, Direktor des Instituts für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) an der Universität Leipzig, und Professor Uwe Gerd Liebert, Direktor des Instituts für Virologie der Uni Leipzig.

Kann die Ausbreitung des Coronavirus in Leipzig mit Computermodellen simuliert werden?

„Im Prinzip gibt es solche Modelle für derartige Ausbrüche“, erklärt Löffler. „Wir in Leipzig nutzen diese nicht.“ Der Grund: Derartige Modelle seien weder auf eine bestimmte Region bezogen noch genau genug, um verlässliche Vorhersagen zu treffen. Klar sei nur: Da nach derzeitigem Erkenntnisstand auf einen Infizierten drei weitere Ansteckungen kommen, sei mit einem starken Zuwachs in Deutschland zu rechnen. „Ausmaß und Zeitverlauf hängen aber von vielen Faktoren ab wie Hygiene, Anzahl von Kontakten, Dauer der Infektiosität, Zahl der unentdeckten Fälle und viele mehr“, so Löffler.

Kann ich einen Corona-Test selbst durchführen?

Nein. „Selbst wenn Sie eine medizinische Qualifikation aufwiesen, könnten Sie einen guten Rachenabstrich eher nicht machen“, erklärt Liebert. „Für einen Test brauchen Sie ein entsprechend ausgestattetes Labor.“

Wie lange bleibt das Virus auf der Haut infektiös?

Das hängt von mehreren Faktoren wie der Konzentration des Virus’ und anderen Umweltfaktoren ab. „Wenn ursprünglich viel Virus auf der Haut ist, dann dauert die Abnahme der Infektiosität länger“, so der Virologe. „Dann ist durchaus von bis zu einigen Stunden auszugehen. Daher empfehlen alle Fachleute das häufige Händewaschen mit Seife“. Diese inaktiviere die Coronaviren zuverlässig mit einer sogenannten Lipidhülle. 20 bis 30 Sekunden Händewaschen reichen dafür aus.

Sind Kinder weniger gefährdet, an Covid-19 zu erkranken?

“Bislang bestätigen die Beobachtungen, dass Kinder ein viel geringeres Risiko haben, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und krank zu werden“, erklärt Liebert. Auch gehe von ihnen eine geringere Gefahr aus, das Virus zu verbreiten. „Wieso das so ist, kann nur spekulativ beantwortet werden. Vermutlich sind aber die Rezeptoren in den Atemwegen noch nicht so ausgereift, damit das Virus dort andocken kann.“ Aufpassen müssen hingegen Personen ab 70 Jahren oder Personen mit einer bestehenden Immunschwäche oder Atemwegserkrankung. Diese gelten als besonders gefährdet.

Wie sinnvoll ist ein Sicherheitsabstand zu anderen Personen?

Der Virusexperte hält die Idee, einen Sicherheitsabstand zu anderen Personen zu halten, für sinnvoll. „Da das Virus vor allem als Tröpfcheninfektion verbreitet wird, hilft ein Abstand von einem bis zwei Metern, die Übertragungswahrscheinlichkeit wesentlich zu reduzieren.“

Wie verhalte ich mich in öffentlichen Verkehrsmitteln , beispielsweise in den Straßenbahnen und Bussen der LVB?

Auch hier gilt: Abstand halten. Besonders zu niesenden und hustenden Passagieren. „Wenn Sie Haltegriffe oder -stangen anfassen, denken Sie daran, mit der Hand nicht gleich wieder ins Gesicht zu fahren.“ Nach der Fahrt empfiehlt der Virologe, sich schnellstmöglich die Hände zu waschen.

Was muss ich im Supermarkt beachten?

Im Supermarkt müssen keine besonderen Schutzmaßnahmen getroffen werden. Mundschutz, Schutzhandschuhe oder Desinfektionsspray hält Liebert für überflüssig. „Auch das Reinigen von Griffen des Einkaufwagens könnte nur dann erwogen werden, wenn Sie sicher sind, keine anderen Gegenstände oder Flächen zu berühren. Aber wer könnte das schon?“

Können Kleingeld oder Geldscheine das Virus tragen?

Kleingeld und Geldscheine würden eher Bakterien verbreiten. Dass sie auch Viren verbreiten könnten, sei aber nicht komplett auszuschließen, so der Virologe.

Kann ich meinen Mehrwegbecher noch verwenden?

Beim Händewaschen raten Experten bereits dazu, Papierhandtücher zu verwenden. Doch wie sieht es mit klassischen Mehrwegprodukten wie meinem Coffee-to-go-Becher aus? Hier ist die Antwort des Experten klar: „Wenn Sie nicht auf die Idee kommen, Ihren ungewaschenen Becher oder Tasse mit einem Infizierten zu teilen, spricht aus meiner Sicht nichts zwingend dagegen, auf Mehrweggeschirr zu verzichten.“

Wie kann ich mein Immunsystem stärken?

Über eine spezifische Abwehr des Coronavirus ist noch zu wenig bekannt. „Erst wenn ein sicherer und zuverlässiger Impfstoff zur Verfügung steht, kann man das Immunsystem zielgerichtet stärken, nämlich durch eine derzeit noch nicht verfügbare Impfung“, so Liebert.

Weitere Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus lesen Sie im Themenspecial der LVZ.

Von Bastian Schröder