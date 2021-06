Neukieritzsch

 E-Züge, Glascampus, Radstrecken, Kita-Ausbau: Der Landrat des Landkreises Leipzig und Chef des Regionalen Begleitausschusses, Henry Graichen (CDU), informierte am Montag in Neukieritzsch über geplante Projekte im Rahmen des Strukturwandels. Nachdem sich Sachsen in der vergangenen Woche mit dem Bund über konkrete Maßnahmen in den Braunkohleregionen geeinigt hat, entscheiden nun die Regionalen Begleitausschüsse (RBA) über Projekte des Landes. Am Dienstag wird dann der Lausitzer RBA in Weißwasser tagen.

Von Döbeln und Grimma besser nach Leipzig

Für rund 200 Millionen Euro wurden am Montag in Neukieritzsch insgesamt 18 Projekte auf den Weg gebracht. Das mit Abstand größte dabei ist der Aufbau eines batterieelektrischen Fahrzeugpools, der Döbeln und auch Grimma an Leipzig anbinden und die S-Bahnlinie 1 verlängern soll, da eine Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke nicht vorgesehen ist. Mehr als 100 Millionen und damit mehr als die Hälfte des zur Verfügung stehenden Geldes sind dafür vorgesehen.

„Wir planen dafür 16 batterieelektrische Züge zu kaufen“, kündigte Graichen an. Wenn die Linie ab Ende 2025 wieder neu vergeben werde, müsse sich der künftige Betreiber zur Nutzung dieser Flotte verpflichten. Da die Kosten dann nicht auf den Fahrpreis umgelegt werden könnten, sei mit einer Einsparung zu rechnen, die zu einer Erhöhung der Taktfrequenz auf der Strecke führen soll, erhofft sich der RBA-Chef.

Elstermühlgraben wird offengelegt

Ein weiteres größeres touristisches Projekt ist die Offenlegung des Elstermühlgrabens in Leipzig. Am Glas Lab in Torgau wird eine Professional School für die Gewinnung, Ausbildung sowie Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern der Glasindustrie geschaffen. Auch ein Forschungslabor soll dort entstehen. Über Zuwendungen können sich ebenfalls die Kitas in Taucha und Markranstädt freuen. Lobstädt bekommt eine Kita, in Neukieritzsch entstehen weitere Hortplätze.

Geld fließt weiterhin in den 2. Bauabschnitt des Museums für Naturkunde und Biodiversität in Leipzig und in die Berufsfachschule am Klinikum St. Georg. Bad Düben erhält eine Pumptrack- und Dirt-Anlage, eine Freizeitanlage für Radfans, auf dem ehemaligen NVA-Gelände.

Graichen: Ende für 5000 Jobs im Südraum

Graichen erinnerte daran, dass der Kohleausstieg für den Südraum Leipzigs bis 2035 das Ende des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain und des Kraftwerks Lippendorf und damit von 5000 Jobs bedeute. Kern des Programms sei darum die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen. Dabei übte er aber auch Kritik am Bund: „Der Prozess bis zum Start des RBA war deutlich zu bürokratisch!“

Neben dem Regionalentwicklungsministerium waren Vertreter der Stadt Leipzig, der Region und Experten in Neukieritzsch vertreten. Der Bund hat nun noch ein vierwöchiges Vetorecht. Nimmt er es nicht wahr, können die Antragsteller die entsprechenden Förderanträge zur Umsetzung der Projekte stellen. Am 10. November sollen dann die nächsten Projekte, diesmal in Torgau, vorgestellt werden.

Von Roland Herold