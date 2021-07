Am späten Sonntagnachmittag hatte eine 79-jährige Ostsee-Urlauberin aus Sachsen ihren 83-jährigen Ehemann nach einem Badegang in der Ostsee als vermisst gemeldet. Am späten Abend hatten die Suchkräfte und die Frau traurige Gewissheit. Ihr Mann wurde leblos aufgefunden. Jetzt wird ermittelt.