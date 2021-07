Heringsdorf/Usedom

Am Sonntagabend hatte eine 79-jährige Urlauberin aus Leipzig ihren Ehemann als vermisst gemeldet. Am späten Abend hatten die Frau und die Suchkräfte traurige Gewissheit. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Verstorbene war am Strand von Kölpinsee am Nachmittag in der Ostsee baden gegangen. Ab da fehlte jede Spur von ihm, weshalb seine Frau die Vermisstenmeldung machte. Mit einem Polizeihubschrauber, der Feuerwehr und der Polizeistreifen von Heringsdorf wurde sofort eine umfangreiche Suche gestartet.

Weil Bürger einen Hinweis hinterließen, fand die Feuerwehr den 83-jährigen leblos im Wasser treiben, der Notarzt konnte aber nur noch seinen Tod feststellen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen obwohl bis zum späten Sonntagabend nichts auf darauf hindeutete, dass es ein Fremdverschulden gab. Ebenfalls am Sonntag war bei Karlshagen ein 82 Jahre alter Rentner aus Halle in Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen.

