Leipzig/Oberwiesenthal

Gedränge auf der Kammloipe, hundertfache Rast am Alten Zollhaus an der sächsisch-tschechischen Grenze, Rodelspaß am Fichtelberg: Über Weihnachten haben viele Sachsen einen Ausflug in den Schnee unternommen – und das trotz Ausgangsbeschränkungen. Mindestabstände waren bei dem Andrang kaum einzuhalten und auch auf den Mund-Nasen-Schutz verzichteten viele Besucher.

Kaum freie Parkplätze in Grenzregionen

Schon am ersten Weihnachtsfeiertag waren die Hänge und Loipen wie zu besten Corona-freien Zeiten besucht, auch am Wochenende gab es wieder einen Ansturm. Am Fichtelberg und entlang der Grenze war kaum ein freier Parkplatz zu finden, obwohl die Skigebiete wegen des Lockdowns geschlossen sind.

Polizei nimmt mehr als hundert Anzeigen auf

Die Schnee-Touristen kamen längst nicht nur aus dem Umkreis, wie die Polizei feststellte: Auch die Regionen Dresden und Chemnitz waren stark vertreten. An den beiden Weihnachtsfeiertagen registrierte die Polizei allein in Oberwiesenthal 106 Verstöße gegen die Corona-Verordnung und nahm entsprechende Anzeigen auf. Die Hinweise kamen häufig von Bürgern und Anwohnern. Am Sonntag wurden die Kontrollen nochmals intensiviert, Auswärtige am Ortseingang abgewiesen.

Teurer Schneespaß: Bußgelder von mindestens 150 Euro

Für die Betroffenen wird der Schneespaß nun teuer: Laut Bußgeldkatalog sind bei unzuläs­siger Gruppen­bildung wie auch bei Nichtein­haltung des Mindest­abstandes 150 Euro fällig, bei Verstößen gegen die Maskenpflicht 60 Euro. Auch Verstöße gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen werden mit Bußgeldern ab 150 Euro geahndet. Wer „nur kurz“ in Tschechien gewesen ist und wieder einreist, muss aufgrund der aktuellen Regelungen zwei Wochen in häusliche Quarantäne.

Erzgebirge ist einer der Corona-Hotspots

In Sachsen darf die Wohnung laut Corona-Schutzverordnung nur aus triftigem Grund verlassen werden. Für Sport oder Einkaufen gilt ein 15-Kilometer-Radius. Vom 24. bis zum 26. Dezember waren lediglich die Kontaktbeschränkungen gelockert worden. Die Ausflügler vergnügten sich zudem in zwei absoluten Corona-Hotspots: Der Erzgebirgskreis hat eine Inzidenz von 645 Infizierten auf 100 000 Einwohner, der Landkreis Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge von 586.

Sozialministerin entsetzt: Bitte Vernunft walten lassen

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) reagierte gegenüber der LVZ entsetzt: „Ich appelliere eindringlich, sich an unsere Schutzregeln zu halten. Es ist erlaubt, sich im Rahmen der Kontaktbeschränkungen draußen mit Freunden zu treffen. Aber jeder muss dabei Vernunft walten lassen!“ Dichtes Zusammenstehen in großen Gruppen ohne Mindestabstand gehöre nicht dazu, erklärte Petra Köpping. „Wenn sich keiner an die Regeln hält, werden wir das in Kürze in den Krankenhäusern merken, wo die Situation sowieso schon mehr als angespannt ist“, warnte die Ministerin eindringlich.

SPD-Bundestagsabgeordneter fordert, Notstand auszurufen

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Detlef Müller aus Chemnitz schrieb auf Twitter: „Da darf man auf die kommenden Zahlen gespannt sein. Ein Trauerspiel, im Wortsinne.“ Müller forderte von Staatsregierung, Landräten und Oberbürgermeistern, den Notstand auszurufen.

Von Andreas Debski