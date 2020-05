Vier Leipziger Gründerteams stehen in der Endrunde des Future-Sax-Wettbewerbs

Dresden

Bei der 20. Ausgabe des Sächsischen Gründerpreises hat die Jury der ersten Wertungsrunde die besten Gründungskonzepte ermittelt. Zu den Future-Sax-Nominierten in der Finalrunde gehören Gründerteams aus Leipzig, Chemnitz, Dresden und dem Vogtlandkreis. Wegen der hohen Anzahl an Bewerbern und dem engen Punktestand gibt es im Jubiläumsjahr, das von der Corona-Krise geprägt ist, 15 Nominierte.

Am 8. Juni stellen sich die Nominierten mit ihren Pitches einer zweiten Fachjury, die innerhalb einer Jurysitzung bewerten und die Plätze 1 bis 3 festlegen. Für den Wettbewerb sind Preisgelder von 30.000 Euro ausgelobt. Die Gewinnerteams werden im Rahmen einer live übertragenen Prämierungsshow am 8. Juli ausgezeichnet.

DaVinci-Kitchen entwickelt den weltweit ersten Roboter-Koch

Unter den für das Finale nominierten Firmen sind vier Gründer aus Leipzig. In der Endrunde ist dabei DaVinci-Kitchen. Das Unternehmen entwickelt den ersten Roboter-Koch der Welt im Kioskformat, der die hohe, gleichbleibende Qualität von Spitzenköchen an jedem Ort ermöglicht.

DOCYET GmbH beschäftigt sich mit einem digitalen Gesundheitslotsen

Ebenso nominiert aus der Messestadt ist die DOCYET GmbH. Die Firma entwickelt einen digitalen Gesundheitslotsen, der Patienten durch das Gesundheitssystem lotst und hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und medizinische Angebote lokal und digital zu finden. Die Steuerung erfolgt über eine App beziehungsweise eine Browser-Anwendung , mit der der Patient direkt kommuniziert.

Der Chat erfolgt dabei komplett automatisiert, am anderen Ende sitzt dabei also kein Mensch, sondern ein Computer. Die Algorithmen erkennen auf Basis vieler Datenpunkte den genauen Kontext, in dem der Nutzer sich befindet und helfen dann situationsspezifisch weiter. DOCYET hat in Zeiten der Corona-Pandemie sein Produkt erweitert – um einen digitalen Verdachtstest zur Klärung des Risikos einer Covid-19-Erkrankung mit persönlichen und spezifischen Handlungsempfehlungen. Dazu gibt es eine Frage-Antwort-Sektion mit aktuellen und wissenschaftlich bestätigten Informationen rund um das Virus.

Raylytics GmbH verbindet klinische IT-Systeme

Auch aus Leipzig kommt die Raylytics GmbH. Eine Entwicklung des Unternehmens stellt die Verbindung zu klinischen IT-Systemen her, extrahiert Informationen aus radiologischen Bilddaten mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und verknüpft diese mit dem Behandlungserfolg. Die Wissenschaftsplattform für medizinische Daten, Unity, wurde mit dem Ziel entwickelt, Krankheiten zu erfassen und früher zu erkennen, Komplikationsraten zu senken und die Versorgung von Patienten zu verbessern. Mediziner, Kliniken, Studienzentren, die Medizinprodukte- und Pharmaindustrie sowie universitäre Forschung und Registerdatenbanken können mit Hilfe von Unity klinische Daten strukturiert erfassen und analysieren.

sciendis GmbH will dem Engpass in der Pflege begegnen

Das vierte nominierte Leipziger Unternehmen, die sciendis GmbH, entwickelt digitale Lösungen, um den derzeitigen Engpass in der Pflege optimal zu begegnen. Dabei beschäftigt sich das Unternehmen zum Beispiel mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Pflegebereich. Das Unternehmen nimmt Chancen und Risiken für IT-Trends in den Blick. Bei diesem Verfahren wird jedes Unternehmen individuell betrachtet, sodass eine nachhaltige Digitalisierungsstrategie gewährleistet ist. Die sciendis GmbH begleitet Nutzer dabei von der Schulung bis zur Einführung entsprechender Systeme.

Sächsischer Gründerpreis in seinem Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr des Sächsischen Gründerpreises sind 126 Gründungsideen eingereicht und 125 zur ersten Wertungsrunde zugelassen worden – am Ende wurden 15 für die Endrunde ausgewählt. Damit wurde der bisherige Rekord aus dem Vorjahr (98 Einreichungen) weit übertroffen. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) wertet die rege Teilnahme trotz der aktuellen Herausforderungen durch die Corona-Krise als Beleg dafür, dass es in Sachsen viele Gründerinnen und Gründer gibt, die mit innovativen Geschäftsideen und Entwicklungen auf den Markt wollen.

„Mit dem Sächsischen Gründerpreis möchten wir die überzeugendsten innovativen Gründungsvorhaben unterstützen und sichtbar machen“, so Dulig. „Egal ob High-Tech oder Kreativwirtschaft, ob Aus- oder Neugründungen, ob Stadt oder Land – man spürt das enorme fachliche Potenzial, das in den Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Menschen steckt. Dieses Know-how und den unternehmerischen Mut wollen wir weiter stärken. Sachsen ist ein attraktiver Standort für Gründende.“

Mit dem Sächsischen Gründerpreis möchte der Freistaat Sachsen die Entwicklung von guten Ideen zu tragfähigen Geschäftskonzepten sowie besonders innovative und wachstumsorientierte Gründungsvorhaben unterstützen.

Publikumspreis steht allen Teilnehmern des Wettbewerbes offen

Sämtliche Teilnehmer des Sächsischen Gründerpreises haben die Möglichkeit, ihre Idee zusätzlich in einem öffentlichen Online-Voting, dem Future-Sax-Publikumspreis, zu präsentieren. Gewinner wird das Team mit den meisten Stimmen. Dieses wird ebenfalls in der Prämierungsshow am 8. Juli 2020 bekannt gegeben. Noch bis zum 7. Juni kann jeder online für seinen Favoriten abstimmen: www.futuresax.de/publikumspreis

