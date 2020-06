Verwirrung um Grundschulen: Köpping erwartet Entscheidung – OVG ist irritiert

Leipzig

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht ( OVG) in Bautzen hat sich verwundert über eine Aussage von Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) gezeigt. Die Politikerin hatte am Mittwochnachmittag eine Entscheidung zum Thema Grundschulen noch für denselben oder nächsten Tag angekündigt.

Entscheidungen aus Leipzig

In dem Rechtsstreit waren Eltern in zwei Verfahren erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht in Leipzig gewesen. Sie wandten sich gegen das Lernen in Grundschulen ohne Abstandspflicht. Kinder der ersten bis vierten Klasse werden seit 18. Mai wieder in kompletter Klassenstärke unterrichtet. Nach den Beschlüssen der Leipziger Richter vollzog das Kultusministerium dabei aber eine teilweise Kehrtwende. Es bestehe zwar weiter eine Schulpflicht, Eltern könnten aber selbst entscheiden, ob ihre Kinder in der Schule oder zu Hause lernen, teilte das Ministerium vor gut zwei Wochen mit.

Das Kultusministerium wehrte sich gegen diese Entscheidung aus Leipzig. Das Verfahren liegt nun zur weiteren Entscheidung dem OVG vor. Und Köpping erwartet nun offenbar genau von dort einen kurzfristigen Beschluss auf der nächsten Instanz.

OVG : Begründung liegt nicht vor

Gerichtssprecher Thomas Tischer macht der SPD-Politikerin allerdings wenig Hoffnung. „Uns liegt noch immer keine Begründung der eingereichten Beschwerde vor“, sagte er gegenüber LVZ.de. Die Argumente des Ministeriums sind aber für den Senat bedeutend, weil in den Eilverfahren keine gesonderte Beweisaufnahme erfolgt. Grundlage für einen Beschluss sind die Argumente beider Streitparteien. Tischer betonte aber, dass die vierwöchige Frist noch nicht ausgeschöpft wurde.

Auch wenn es sich bei den beiden Verfahren nur um Einzelfälle handelt, bei deren Entscheidungen lediglich die Antragsteller betroffen sind, werden sie dennoch mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Bei einem Erfolg der Leipziger Eltern könnten weitere Eilanträge folgen. Das Kultusministerium erhält vom OVG zudem Gewissheit, ob ihre zunächst noch bis zum 5. Juni geltende Passage in der Verordnung rechtssicher ist.

Eltern müssen sich fest entscheiden

Am Mittwoch teilte das Kultusministerium bereits mit, dass die Regelungen für Grundschulen auch künftig gelten sollen. Allerdings müssen sich Eltern fest entscheiden, ob ihr Kind in der Schule oder zu Hause unterrichtet wird. Wechsel zwischendurch seien nicht möglich.

Von Matthias Roth