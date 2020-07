Leipzig

Segelboote wogen auf den Wellen, in den Restaurants am Pier sitzen Touristen und nippen an kühlen Getränken. Am Zöbigker Hafen in Markkleeberg erinnert heute fast nichts mehr daran, dass hier einst Tagebaubagger Millionen Tonnen Braunkohle aus der Erde schürften. Die Siedlung Cospuden gab dem vor genau 20 Jahren freigegebenen Cospudener See seinen Namen. Heute ist sie längst abgebaggert – so wie dutzende andere Orte im Raum Leipzig.

Cospuden, ein ehemaliger Ortsteil von Markkleeberg, musste bereits zwischen 1973 und 1980 dem gleichnamigen Tagebau weichen. Auch der Stadtteil Zöbigker fiel der Braunkohleförderung im Leipziger Südraum teilweise zum Opfer. Die Tagebaukante befand sich direkt am Ortsrand. Heute zieht dort der Zöbigker Hafen Ausflugsgäste und Einheimische gleichermaßen an. Er wurde nach der Eröffnung des Sees im Jahr 2000 am Ostufer angelegt.

Hain, Eythra, Magdeborn – die Namen mehrerer Bergbau-Folgeseen, mancher Halbinsel und auch einiger Straßen in Leipzig erinnern noch an die aufgegebenen Ortschaften, deren Schicksal auch Pödelwitz und Obertitz im Kreis Leipzig lange drohte. Der Erhalt von Pödelwitz ist zwar im aktuellen Koalitionsvertrag der schwarz-grün-roten Landesregierung festgeschrieben, aber noch nicht rechtlich fixiert.

Vor dem sächsischen Landtag in Dresden demonstrierten deshalb am Dienstag rund 160 Menschen gegen die Braunkohle-Politik in Bund und Ländern. Als Symbol für bereits der Kohleförderung geopferte Dörfer legten sie mehr als 260 Ortsschilder ab. Anlass des Protests von BUND Sachsen und der Initiative „Alle Dörfer bleiben“ war eine Anhörung von Sachverständigen im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Am Freitag steht die Verabschiedung der Braunkohle-Gesetze im Bundestag und Bundesrat an. Damit soll das Ende der Kohle in Deutschland bis 2038 final beschlossen werden – samt 40 Milliarden Euro Unterstützung für die Länder beim Strukturwandel.

Pödelwitz liegt nur wenige hundert Meter neben dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain. Quelle: Jan Woitas/dpa

80 Prozent der Pödelwitzer sind schon weggezogen

Das Kraftwerk Lippendorf südlich von Leipzig solle laut Planung noch 15 Jahre betrieben werden und benötigt jährlich etwa zehn Millionen Tonnen Kohle. „Man kann den Bedarf bis 2035 abdecken, ohne auf die Ortslagen Pödelwitz und Obertitz zugreifen zu müssen“, sagt Andreas Bergner vom Regionalplanungsverband Leipzig-Westsachsen. Er erinnert daran, dass sich etwa 80 Prozent der rund 130 Bewohner von Pödelwitz mit Blick auf die bisherige Planung für einen Wegzug entschieden hätten. Ihnen sollte Gelegenheit gegeben werden, die an den Bergbaubetreiber veräußerten Grundstücke wieder zurückzukaufen.

Die Bewohner von Heuersdorf, Gruna oder Cospuden hatten diese Möglichkeit nicht. Ihre Dörfer sind für immer in den Schaufeln der Braunkohlebagger verschwunden.

Von Robert Nößler (mit dpa)