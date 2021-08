Vernachlässigte Kinder in Sachsen: Mehr Misshandlungen – weniger Inobhutnahmen

Dresden

Die pandemiebedingte Kontaktreduzierung erschwert Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern vielfach den Blick auf Kinder und Jugendliche. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass zuletzt in Sachsen trotz gestiegener Belastungen für Familien weniger behördliche Inobhutnahmen registriert wurden. Laut Statistischem Landesamt musste der Staat im vergangenen Jahr in 2576 Fällen eingreifen, um bedrohliche Situationen zu beenden. Das ist der niedrigste Wert seit 2012.

Anlass für Erleichterung gibt es angesichts der immer noch großen Zahl sowie mit Blick auf die Gründe für das notwendige Einschreiten aber nicht. Pro Tag müssen die Behörden in Sachsen im Schnitt sieben Kinder aus ihren Familien holen. Dabei erreichte die Zahl der offensichtlichen Vernachlässigungen von sächsischen Kinder im vergangenen Jahr mit 457 Fällen einen neuen Höchststand (+29 Prozent). Parallel dazu gab es auch noch nie so viele körperliche und psychische Misshandlungen von Schutzbefohlenen in Sachsen, wie anno 2020: insgesamt 467 Fälle (+22 Prozent).

Zunehmende Fälle in Meißen, Mittelsachsen und Bautzen

Regional gesehen wurden in den meisten sächsischen Kreisen zuletzt weniger Inobhutnahmen von Kindern registriert – außer in Meißen (+68 Prozent), in Mittelsachsen (+26 Prozent) und in Bautzen (+16 Prozent). Am häufigsten greifen Behörden dennoch weiterhin in den beiden größten Städten ein. In Sachsens Landeshauptstadt Dresden wurden im vergangenen Jahr pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern insgesamt 112 Kinder aus ihren Familien gerettet, in Leipzig waren es 96. Dahinter folgen die Landkreise Zwickau (72 Inhobhutnahmen/100 000 EW) und Nordsachen (70 Fälle/100 000 EW). Am seltensten wurden Sachsens Jugendämter anno 2020 im Erzgebirgskreis tätig (18 Fälle/100 000 EW).

In den meisten Situationen (1280) waren offensichtlich Überforderungen der Eltern Grund für das Einschreiten der Behörden. Sechs Prozent der Erziehungsberechtigten meldeten sich auch selbst bei den Behörden. In gut einem Drittel der Fälle konnten die Kinder und Jugendlichen später wieder in ihre Familien zurückkehren. Bei mehr als 1000 Betroffenen war das allerdings nicht mehr möglich. Sie leben inzwischen in betreuten Wohngruppen zusammen oder wurden in Pflegefamilien aufgenommen.

245 Kinder und Jugendliche adoptiert

Insgesamt 245 Kinder und Jugendliche hatten im vergangene Jahr in Sachsen das Glück, adoptiert zu werden – 115 Jungs und 130 Mädchen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten 28 Hilfsbedürftige mehr vermittelt werden. In fast Dreiviertel der Fälle waren die Kinder dabei jünger als sechs Jahre. In praktisch jedem zweiten Adoptionsfall kannten sich Kind und neues Elternteil bereits – weil es sich um Stiefeltern handelte. In 169 weiteren Adoptionsgeschichten war die Probezeit noch nicht abgelaufen, heißt es. An interessierten Familien mangelt es in Sachsen zumindest nicht: Auf jedes zur Adoption vorgemerktes Kind kommen im Freistaat etwa drei Bewerbungen.

Von Matthias Puppe