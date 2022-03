Chemnitz

Die Suche nach einer vermissten 9-Jährigen in Chemnitz hat am Samstag ein gutes Ende genommen. Das Mädchen sei nach intensiven Suchmaßnahmen wohlbehalten in der Stadt aufgegriffen worden, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Das Kind wurde in seine Wohngruppe zurückgebracht.

Zuvor hatte die Polizei eine öffentliche Fahndung gestartet und dazu auch ein Bild veröffentlicht. Demnach war das Mädchen am Freitagnachmittag verschwunden.

Von RND/dpa