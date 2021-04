Verhaltener Beifall für Laschet aus Sachsen

Dresden

Nach dem Votum des CDU-Vorstands für Armin Laschet als Spitzenkandidaten ist der nervenaufreibende Machtkampf in der Union höchstwahrscheinlich entschieden. In der digitalen Sondersitzung votierten 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl für den CDU-Vorsitzenden. Neun stimmten für CSU-Chef Markus Söder, sechs enthielten sich. Laut CDU-Angaben entspricht das einer Zustimmung von 77,5 Prozent für Laschet und 22,5 Prozent für Söder.

Sächsische Union fremdelt mit Laschet

Dass für die sächsische Union ein Spitzenkandidat Laschet wahrscheinlich nur die zweitbeste Lösung ist, hat eine Vorgeschichte. Im Dreikampf um die Bundesspitze der CDU stellte sich die Partei zunächst hinter Friedrich Merz, der aber – wie auch Norbert Röttgen – Laschet am Ende unterlag.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verkniff sich in den vergangenen Tagen, für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen, drängte dafür aber auf eine zeitnahe Entscheidung. Das Resultat der nächtlichen Sitzung gab ihm im Nachhinein wohl recht. Auf dem CDU-Parteitag in Dresden lobte er immerhin die Zusammenarbeit mit Laschet beim Kohleausstieg. 

„Bestenauswahl“ in Berlin

CDU-Fraktionschef Christian Hartmann sah sich am Dienstag nicht in der Lage, eine Bewertung abzugeben und ließ sich entschuldigen. Der Tag war mit Sitzungen der Fraktion, des Regierungskabinetts und des Landtags allerdings tatsächlich einer mit vollem Programm bis in die Abendstunden.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz hingegen hatte sich im Vorfeld klar für Söder ausgesprochen und das auch am Rande des CDU-Parteitags noch einmal bekräftigt. Dabei blieb er auch am Dienstag. Am Morgen nach der Entscheidung sprach er gegenüber der LVZ von einer „Bestenauswahl zwischen den beiden erfolgreichen Ministerpräsidenten der beiden größten deutschen Bundesländer“. Wanderwitz: „Der CDU-Bundesvorstand hat sich nach langer Debatte mehrheitlich für Armin Laschet ausgesprochen. Ich habe dabei für Markus Söder geworben.“

Lehmann: „Hin und Her hat Union nicht gut getan“

Auch der Leipziger Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann, der in Dresden bei der Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl am 26. September die meisten Ja-Stimmen auf sich vereinigen konnte, sagte, er akzeptiere die Entscheidung. „Das Hin und Her hat der Union zuletzt nicht gut getan. Nun sollten alle Unionsmitglieder geschlossen und beherzt in den Wahlkampf starten.“

Von Roland Herold