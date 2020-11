Dresden

In Sachsen gibt es immer mehr Extremisten – das ist das Ergebnis des Verfassungsschutzberichtes für 2019, den Innenminister Roland Wöller ( CDU) und der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) Sachsen, Dirk-Martin Christian, am Dienstag in Dresden vorgestellt haben. Den größten Zulauf hat die rechtsextremistische Szene, die stark angewachsen ist. Im Bereich des Linksextremismus bleibt Leipzig der Brennpunkt sowohl sachsen- als auch bundesweit. Die militante Linke werde bei der Anwendung von Gewalt „immer enthemmter“, heißt es im aktuellen LfV-Bericht.

Rechtsextremisten haben großen Zulauf

„Der Rechtsextremismus im Freistaat Sachsen bleibt schon allein wegen der Entwicklung seines Personenpotenzials die größte Bedrohung und der Phänomenbereich, den unsere Verfassungsschützer am stärksten im Fokus haben“, sagte Wöller bei der Vorstellung des Berichts. Demnach stieg die Anzahl zum wiederholten Male stark an – auf nun 3400 Personen (2018: 2800). Hintergrund dieser Entwicklung seien vor allem die gestiegene Anschlussfähigkeit der Szene in der gesellschaftlichen Mitte, die Reaktivierung länger inaktiver Szeneteile sowie die Großveranstaltungen der vergangenen Jahre. „In den Sozialen Medien heizt man sich untereinander an. Und genau dort bildet sich ein ernst zu nehmender Nährboden, aus welchem Radikalisierungsprozesse und schließlich gefährliche Straftaten erwachsen können“, erklärte LfV-Präsident Christian.

Der rechtsextremistische Anstieg verteilte sich über alle Landkreise des Freistaates Sachsen. Damit bleiben die Neonazis überall in Sachsen präsent, stellten die Verfassungsschützer fest. Zunehmende Bedeutung haben im rechtsextremistischen Spektrum eher lose Zusammenschlüsse: Diese Personenzahl verdoppelte sich binnen eines Jahres nahezu, von 1300 auf 2000. Die Szene verfüge über „eine hohe Mobilisierungskraft“ – und das nicht nur in den eigenen Reihen. Auch die gewaltbereite Neonazi-Szene ist von 1500 auf 2000 Personen, die im Visier des Geheimdienstes stehen, stark gewachsen. Der Anteil der gegen den politischen Gegner gerichteten Straftaten stieg um rund 80 Prozent auf mehr als 200 Fälle und damit auf einen Höchststand

Linksextremisten werden aggressiver

Die Zahl der Linksextremisten ist laut Verfassungsschutzbericht leicht auf 760 Personen gesunken (2018: 785). Die Autonomen stellen mit 415 Personen (2018: 425) unverändert die größte Gruppe und waren vor allem in Leipzig aktiv. Insgesamt macht der Innenminister eine Besorgnis erregende Entwicklung aus: „Richtete sich die Gewalt bislang vorrangig gegen Sachen, werden bei Versammlungen oder Aktionen im Verborgenen inzwischen auch Personenschäden billigend in Kauf genommen.“ Leipzig sei eine bundesweite Schwerpunktregion der autonomen Szene und bleibe ein Brennpunkt linksextremistischer Gewalt, so Wöller: „Damit ist die Messestadt im negativen Sinne weiterhin eine Hochburg, die Rechtsstaat, Demokratie und Gesellschaft ebenso wenig hinnehmen dürfen wie rechtsextremistische Aktivitäten und Gewalt.“

Der Verfassungsschutz stellt fest, dass „vor allem im Themenfeld Gentrifizierung“ die linksextremistische Aggressivität deutlich zugenommen habe. Diese Angriffe richteten sich in erster Linie gegen Immobilienfirmen, die mit der Sanierung von Häusern und der damit verbundenen Aufwertung von Stadtteilen betraut waren. „Im Berichtsjahr 2019 kam es zu einer Eskalation der Gewalt“, fasst der Verfassungsschutz zusammen, Autonome würden in Leipzig inzwischen auch Personenschäden billigend in Kauf nehmen. Insgesamt trugen sich fast zwei Drittel der sogenannten klandestinen Aktionen, also der geheimen Taten, der linksextremistischen Szene im Freistaat in Leipzig zu. Die Gesamtzahl der linksextremistischen Straftaten verdoppelte sich von 628 auf 1286, während sich die festgestellten 117 Gewalttaten etwa auf Vorjahresniveau befanden.

Islamisten wollen sich festsetzen

Der Innenminister sprach erneut von einer „abstrakt hohen Gefahr von islamistischen Anschlägen in Deutschland und damit auch bei uns im Freistaat Sachsen“. Allerdings bewege sich das islamistische Potenzial im Bundesvergleich auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Laut Verfassungsschutz leben in Sachsen etwa 500 Islamisten, darunter 270 Salafisten (2018: 430/230). Ursache des Anstiegs sei „ein generell gestiegenes Erkenntnisaufkommen sowie eine verstärkte Aufklärungstätigkeit in diesem Bereich“, hieß es zur Erklärung. Bundesweit wird von 28.020 Islamisten ausgegangen, darunter sollen 12.150 Salafisten sein.

Im Detail habe vor allem die Muslimbruderschaft versucht, sich in Sachsen auszubreiten und festzusetzen, was allerdings unterbunden werden konnte. Darüber hinaus bleibe der Schwerpunkt des politischen Salafismus die Al-Rahman-Moschee in Leipzig. Doch auch Terrororganisationen wie der IS und Al-Qaida würden „weiterhin jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um terroristische Gewalttaten durchzuführen bzw. autonome Kleingruppen oder Einzelpersonen hierzu zu animieren“, macht der Verfassungsschutzbericht klar. Laut Sicherheitsbehörden sollen sich aktuell zwischen 10 und 20 sogenannte Gefährder in Sachsen aufhalten, die Zahl wird auch mit „im niedrigen zweistelligen Bereich“ angegeben.

Von Andreas Debski