Dresden

Die Wanderwitz-Debatte über diktatursozialisierte Ostdeutsche flaut gerade ab – da meldet sich Sachsens Verfassungsschutz-Präsident zu Wort: Einem Teil der Bevölkerung sei es offenbar egal, wem hinterher gelaufen wird, kritisiert Dirk-Martin Christian. „Es gibt eine Art politischer Indifferenz, vor allem gegenüber den Rechtsextremisten“, sagt der Chef des Inlandsgeheimdienstes der LVZ. „Die mangelnde Abgrenzung gegenüber dem Rechtsextremismus ist eine ernst zu nehmende Gefahr.“ Gleichzeitig stellt er klar: „Kein Verfassungsschutz kann dieses Problem lösen.“

Neonazi-Symbolik bei Anti-Corona-Demonstrationen

Hintergrund dieser Äußerungen ist, dass sich bei den Corona-Protesten immer wieder Rechtsextremisten unter die Demonstranten mischen – oder die Aufmärsche selbst anführen. Neben Reichskriegsflaggen tauchen bei den Protesten zunehmend eindeutige Symbole auf. Auch rechtsextremistische Parteien und Vereinigungen wie der III. Weg oder Freie Sachsen mischen kräftig mit. Daneben schwappen die Verschwörungstheorien der rechtsextremen Qanon-Bewegung „immer mehr aus den USA zu uns“ herüber.

Rechtsextreme haben in Sachsen großen Zulauf

Die rechtsextemistische Szene sei in Sachsen unverändert stark, konstatiert Christian gegenüber der LVZ. Durch die Corona-Pandemie hätten die Neonazis zwar „nicht besonders viel Schubkraft“ erhalten – „doch mein Eindruck ist, dass sich Rechtsextremisten auf das Thema aufschwingen und hoffen, daraus Profit zu schlagen“. Innenminister Roland Wöller (CDU hatte bei der Vorstellung des jüngsten Verfassungsschutzberichtes klargemacht: „Der Rechtsextremismus im Freistaat bleibt wegen der Entwicklung seines Personenpotenzials die größte Bedrohung.“ Zuletzt stieg die Anzahl zum wiederholten Mal an – um 600 auf 3400 Personen, darunter 2000 gewaltbereite Neonazis (plus 500). Demgegenüber sank die Zahl der Linksextremisten leicht auf 760 Personen (minus 25).

„Es wird sich vielfach nicht mehr von Extremisten distanziert“

Laut Verfassungsschutz-Chef werden die Corona-Proteste in einigen Fällen bereits durch bekannte Rechtsextremisten dominiert: zum Beispiel durch die völkischen Siedler von Leisnig (Mittelsachsen). Hier sei der Kern der Anti-Corona-Protestler „nahezu personen-identisch“ mit den völkischen Siedlern. „Den sonstigen Protest-Teilnehmern ist es inzwischen offenbar egal, dass sie zusammen mit Rechtsextremisten demonstrieren“, sagt der Verfassungsschutz-Chef – und stellt insgesamt fest: „Dies scheint hierzulande ein Problem zu sein: Es wird sich vielfach nicht mehr von politischen Extremisten distanziert.“

Rechtsextremisten ziehen aus Westdeutschland nach Sachsen

Auch deshalb gelte Sachsen inzwischen als geeigneter Sammel- und Rückzugsort für Neonazis. Dazu zählen nicht nur die völkischen Siedler von Leisnig, sondern auch diverse Ansiedlungen in Ostsachsen. „Es lässt sich zunehmend eine innerdeutsche Migration von Rechtsextremisten nach Sachsen beobachten – beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen“, so Christian. Dass sich die teilweise durchaus prominenten Neonazis ausgerechnet im Freistaat eine neue Heimat suchen, liege zum einen an guten Standortfakten: „Preiswerte Immobilien, auf dem Land auch eine gewisse Form von Abgeschiedenheit, eine gute Arbeitsmarktsituation sowie moderne Infrastruktur.“

Christian warnt vor Passivität – „aktiv in Demokratie einbringen“

Zum anderen – und das sei ebenso entscheidend, meint der Geheimdienst-Chef – gebe es eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber Rechtsextremisten. „Demokratie und Passivität schließen sich aber aus. Die Bürgergesellschaft ist daher gefordert, sich aktiv einzubringen. In Sachsen habe ich das Gefühl, dass dies nicht überall geschieht“, stellt Christian klar und fordert mehr Engagement. Er denke allerdings nicht, dass diese Probleme noch mit der Diktatur-Assimilierung in der DDR zu tun haben.

Gemeinden und Bürger wehren sich gegen Ansiedlungen

In Sachsen gebe es aber auch Lichtblicke: Nachdem in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) und Bautzen die Absichten des Rechtsextremisten Chris Ares bekannt geworden waren, patriotische Dörfer, Jugendzentren oder Tattoostudios zu errichten, „stemmte sich die dortige Zivilgesellschaft samt der Kommunalpolitik erfolgreich gegen diese Pläne“. Auch im Fall Cunewalde, ebenfalls im Landkreis Bautzen gelegen, seien die Gemeinde und die Bürgerschaft „mit ihrem Handeln Vorbilder auch für andere“ geworden.

Datenmengen für Geheimdienst „quantitativ und personell ein Problem“

Im Gespräch mit der LVZ macht der Verfassungsschutz-Präsident auch noch auf ein Manko seiner Behörde aufmerksam: „Die heutigen Datenmengen sind quantitativ und personell für uns ein Problem.“ Das Internet spiele bei der Aufklärung extremistischer Strukturen eine immense Rolle, das würden auch die Corona-Proteste immer wieder beweisen. „Doch wir haben nur eine kleine Gruppe von IT-Experten, die sich mit solchen Inhalten auseinandersetzen. Ich könnte noch viel mehr Mitarbeiter dafür einsetzen, aber ich habe sie schlichtweg nicht“, gesteht Christian ein.

Daran ändere auch die mit dem neuen sächsischen Doppelhaushalt beschlossene Aufstockung um zwölf Stellen kaum etwas. Aktuell verfüge das Landesamt für Verfassungsschutz über rund 200 Stellen – doch die Anforderungen würden in allen Extremismusbereichen stetig zunehmen, so der Behördenchef, der seit Juli 2020 im Amt ist.

Von Andreas Debski und Matthias Puppe