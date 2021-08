Dresden

In der Debatte um eine Umgestaltung der sächsischen Schuldenbremse bietet die AfD-Fraktion der Koalition eine Zusammenarbeit im Landtag an, damit Schwarz-Grün-Rot bei der notwendigen Verfassungsänderung nicht von der Linksfraktion abhängig ist. „Unser Angebot ist klar“, sagt Fraktionschef Jörg Urban. „Bei den Linken ist zu erwarten, dass es weitergehende Wünsche nach Verfassungsänderungen geben wird, zum Beispiel zum Thema Asyl oder Transgender. Wir als AfD-Fraktion wollen dagegen eine solide Finanzpolitik sicherstellen.“ Darüber hinaus werde man keine Forderungen erheben. „Wir wollen nur die Schulden-Tilgungsfrist an die realen Möglichkeiten des Freistaates anpassen.“

Koalition will Tilgungsfrist verlängern

Sachsen kann zur Bewältigung der Corona-Krise bis zu sechs Milliarden Euro an Krediten bis Ende 2022 aufnehmen, das hatte der Landtag vergangenes Jahr beschlossen. Laut der aktuellen Schuldenbremse müssen diese Kredite innerhalb von acht Jahren zurückgezahlt werden. Das könnte dazu führen, dass in den nächsten Jahren zeitweise bis zu 900 Millionen Euro pro Jahr getilgt werden müssen. Große Teile der Koalition wollen allerdings die Verfassung anpassen, um mehr Spielraum zu bekommen und die Tilgungsfrist zu verlängern. Vor allem Grüne und SPD sprechen sich dafür aus, einige Haushaltspolitiker der CDU haben gleichwohl Bedenken.

Die Koalition wäre im Landtag bei einer Verfassungsänderung auf Stimmen der Opposition angewiesen, um die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit zu sichern. Sie möchte deswegen das Gespräch mit der Linksfraktion suchen. Die Linke verlangt für ihre Zustimmung aber voraussichtlich weitere Änderungen in der Verfassung. Unter anderem will sie über eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei Kommunal- und Landtagswahlen reden.

AfD plädiert für zwölf Jahre

Die AfD-Fraktion würde für eine Anpassung der Schuldenbremse ähnliches nicht verlangen. Sie möchte bloß die Tilgungsfrist von acht auf zwölf Jahre strecken. „Wir wollen auf eine Tilgungsrate von 540 Millionen Euro kommen und die Schulden insgesamt bis 2033 abbezahlen“, sagt Finanzpolitiker André Barth. „Wir orientieren uns damit an Aussagen des Rechnungshofs, wonach man in einem Doppelhaushalt bis zu 500 Millionen Euro einsparen kann, ohne die Kernaufgaben des Freistaats schleifen zu lassen.“

Barth spricht mit Blick auf eine Tilgungsfrist von 12 Jahren von einem „Bekenntnis zu einer soliden Haushaltspolitik“: „Gleichzeitig ist es eine ambitionierte Aufgabe, 540 Millionen Euro ab 2024 jährlich gegenzufinanzieren.“

Urban: „Praktikabler Lösungsvorschlag“

Die AfD-Fraktion hat es sich nach Aussage ihrer Führung nicht leicht gemacht, diesen Vorschlag zu erarbeiten. „Für uns war fraktionsintern die wichtigste Frage, ob wir an der derzeitigen Verfassungslage festhalten und die Koalition ihr Dilemma alleine lösen lassen. Da gab es viele Stimmen, die dafür plädiert haben“, sagt Urban. „Wir haben aber eine Mehrheit dafür gefunden, die davon überzeugt ist, dass wir auch als Opposition einen praktikablen Lösungsvorschlag präsentieren müssen.“

Von Kai Kollenberg