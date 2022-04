Dresden

Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) ist ein Mann, der eher im Hintergrund agiert. Nicht die Öffentlichkeit, sondern die Zahlen sind sein Metier. Wenn er sich nun in die Debatte um die Rückzahlung der Corona-Notkredite einmischt, muss die Lage ziemlich verfahren sein. Tatsächlich schwelt der Konflikt um eine notwendige Verfassungsänderung in der Koalition seit mehr als einem Jahr – doch anders als beispielsweise im Innen- oder im Klimaschutzbereich konnten sich CDU, Grüne und SPD bislang auf keine gemeinsame Linie einigen.

Kretschmer hat Entscheidung bis Ostern gefordert

Im Gegenteil, die Fronten sind derart verhärtet, dass eine Lösung momentan schwerlich vorstellbar scheint. Das musste selbst Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) jüngst feststellen: Der Regierungschef hatte intern auf eine Einigung bis Ostern gedrungen. Doch die sehr eindringlich vorgebrachte Bitte verhallte bislang. Das Problem ist: Ohne eine Verständigung innerhalb der Koalitionsfraktionen ist es nahezu unmöglich, in den kommenden Wochen einen wasserdichten Haushalt für die nächsten beiden Jahre aufzustellen.

Finanzminister fordert Rückzahlung innerhalb von 15 Jahren

Deshalb geht jetzt ausgerechnet Vorjohann in die Offensive. „Ich favorisiere eine Laufzeit von 15 Jahren. Das ist etwa doppelt so lange wie derzeit laut Verfassung vorgesehen“, sagt der Finanzminister der LVZ und spricht von einem „vernünftigen Tilgungszeitraum“. Zugleich sendet er auch eine eindeutige Botschaft aus dem Regierungsviertel über die Elbe – in den Landtag, wo letztlich die Entscheidung getroffen werden muss. „Die politische Energie, die von einigen seit Monaten in diese Diskussion gesteckt wird, sollte besser darauf verwendet werden, das eigentliche Haushaltsproblem anzugehen“, macht Vorjohann seinem Ärger spürbar Luft. Die politische Debatte im Landtag werde „so geführt, als würde man mit einem möglichst langen Zeitraum für die Rückzahlung eine wahnsinnig große Entlastung erreichen“.

Sachsen hat Milliarden-Kredite aufgenommen

Doch worum geht es eigentlich? Sachsen hatte vor zwei Jahren erstmals seit 2006 wieder Schulden gemacht: Der Landtag ermächtigte die Regierung, zur Bewältigung der Pandemie-Folgen Kredite von bis zu sechs Milliarden Euro aufzunehmen. Davon sind bislang etwa 3,7 Milliarden Euro abgerufen worden. Laut der sächsischen Verfassung müssen diese Schulden binnen acht Jahren zurückgezahlt werden. Die erste Tranche ist 2023 fällig: 233 Millionen Euro. Für das Jahr darauf werden aktuell rund 350 Millionen Euro veranschlagt. Damit hat Vorjohann, der in diesen Wochen den Regierungsentwurf für den neuen Doppelhaushalt 2023/24 aufstellen muss, ein gravierendes Problem: Die beiden Ratenzahlungen wären ein heftiger Schlag ins Kontor.

Landtagsfraktionen können sich nicht auf Zeitraum einigen

Inzwischen sehen alle Landtagsfraktionen die Verfassungsvorgabe kritisch – und sprechen sich für eine Lockerung der Schuldenbremse aus. „Unsere Verfassungsväter und -mütter konnten sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal mehrere Milliarden Euro an Krediten für eine solche Krise benötigen könnten“, räumt auch Vorjohann ein. An dieser Stelle beginnt die Lage nun aber, vertrackt zu werden: Seit Monaten sucht eine „Arbeitsgruppe Verfassungsänderung“ unter den Landtagsfraktionen einen Ausweg – doch die Vorstellungen sind so unterschiedlich, dass sich immer wieder aufs Neue vertagt werden musste.

Verfassungsänderung geht nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit

Die SPD und die Linke sind dafür, die Tilgungsfrist auf bis zu 30 Jahre zu auszudehnen. Die AfD ist für eine Streckung auf maximal zwölf Jahre. Die CDU-Fraktion wollte zunächst an den acht Jahren festhalten, hatte dann aber im November 2021 – nach langem Ringen mit den eigenen finanzpolitischen Grundsätzen – 15 Jahre ins Spiel gebracht. Die Crux ist allerdings: Für einen längeren Rückzahlungszeitraum ist eine Verfassungsänderung mit Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Die Kenia-Fraktionen und die Linke verfügen zusammen über 81 der 119 Landtagssitze, was knapp reichen würde – sofern man sich irgendwann auf eine Jahreszahl einigen kann.

Wirtschaftsforscher schlagen 20 bis 30 Jahre vor

Wirtschaftsexperten des Dresdner ifo-Institutes hatten dem Freistaat im vergangenen Jahr einen Tilgungszeitraum von 20 bis 30 Jahren als realistisch empfohlen. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg und Niedersachsen sind es 25 Jahre, in Brandenburg 30 Jahre, die für die Rückzahlung der Corona-Notkredite längst anberaumt wurden.

Auch deshalb sagt SPD-Fraktionschef Dirk Panter: „Die Tilgung innerhalb einer Generation, also in 25 bis 30 Jahren, ist eine angemessene Zeitspanne.“ Schließlich werde die Bewältigung der Corona-Krise eine Generationenaufgabe sein. Die Grünen sprechen sich ebenfalls für eine Streckung aus, verzichten aber auf eine konkrete Dauer: „Wir stehen für eine Flexibilisierung der Schuldenbremse – auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der Corona-Pandemie“, erklärt die Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert und bezeichnet die Verfassungsänderung „als ein zentrales Projekt dieser Koalition“.

Vorjohann: Kosten nicht auf andere Generationen abwälzen

Der Finanzminister warnt hingegen vor einer zu langen Dauer. „Für mich steht fest, dass es keine 20 oder 30 Jahre sein dürfen – damit würden wir die Kosten der Corona-Krise auf künftige Generationen abwälzen. Und, wir wissen auch nicht, welche Krisen möglicherweise in der Zukunft finanziert werden müssen“, erklärt Vorjohann gegenüber der LVZ. Alles, was über die 15 Jahre hinausgehe, „wirkt sich weniger positiv auf den Haushalt aus als glauben gemacht wird“. Alles andere sei „eine Illusion“, fügt er hinzu.

Finanzminister sieht kaum Einsparungspotenzial

Käme eine Einigung auf 15 Jahre zustande, rechnet der Finanzminister vor, wären in den beiden kommenden Jahren insgesamt 320 Millionen Euro statt der knapp 700 Millionen Euro bei einer achtjährigen Tilgung fällig – dagegen würden es bei der Streckung auf 25 Jahre insgesamt nur noch 180 Millionen Euro sein. Deshalb steht für Vorjohann fest: „Egal, welches Modell sich am Ende durchsetzt, die daraus resultierende Entlastung ist ein eher kleiner Beitrag für die Haushalte der kommenden Jahre, da müssen ganz andere Summen eingespart werden.“

Milliarden-Lücke im neuen Doppelhaushalt

Die letzte Haushaltsklausur der Landesregierung hatte für die Jahre 2023 und 2024 noch Defizite von 1,6 beziehungsweise 1,7 Milliarden Euro ausgewiesen. 860 Millionen Euro für den neuen Etat sollen aus Rücklagen entnommen werden. Demnach klafft noch eine Lücke von mehr als 2,4 Milliarden Euro im Doppelhaushalt der beiden nächsten Jahre.

Von Andreas Debski