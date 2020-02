„Vater und Sohn“ regeln in Plauen weiter den Verkehr

Plauen

Der Vater hatte buschige Augenbrauen und einen Riesenschnauzbart, der Sohn einen kecken Haarschopf. Seine Comic-Helden „Vater und Sohn“ machten den Zeichner Erich Ohser alias e.o. plauen (1903–1944) weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Kritiker würdigten Ohsers Figuren als anarchische Rebellen, die Uniformträgern und anderen Autoritäten trotzten.

Weil die beiden Helden zu Plauen gehören wie die Mainzelmännchen zu Mainz, so sagte es Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer ( FDP), setzte sich die Stadt 2017 dafür ein, dass Vater und Sohn an ausgewählten Kreuzungen als Ampelmännchen den Verkehr regeln. Die Genehmigung dafür erteilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr für zwei Jahre.

Vater und Sohn als Ampelmännchen in Plauen. Quelle: Stadt Plauen

Nun wurde die Genehmigung für weitere zwei Jahre verlängert, teilte am Mittwoch Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig ( SPD) mit. Als gebürtiger Plauener wisse er um die Verbundenheit der Einwohner mit Erich Ohser, so Dulig weiter. Ein „erhöhtes Unfallgeschehen“ sei nicht festzustellen. Im Gegenteil. Die Fußgänger würden noch genauer auf die besonderen Ampeln schauen. Grund genug zu prüfen, ob eine dauerhafte Genehmigung möglich ist.

Erich Ohser Plauen Vater_und_Sohn_-_Ende_gut_-_alles_gut Quelle: Erich Ohser

Der im vogtländischen Untergettengrün geborene Ohser hatte in Plauen seine Jugend verbracht und Mitte der 1920er-Jahre in Leipzig studiert, wo er sich unter anderem mit Erich Kästner anfreundete und dessen Gedichtbände illustrierte. Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten verweigerten diese ihm den Eintritt in die Reichspressekammer. Die „Berliner Illustrierte“ bot ihm trotz Berufsverbots an, seine „Vater und Sohn“-Geschichten zu drucken – unter anderem Namen. So war das Pseudonym e.o. plauen geboren. Von den gefeierten Helden gab es Sammelbände, Porzellanfiguren, Werbung auf Tassen und Zigaretten. Weil ihn Nachbarn wegen regimekritischer Äußerungen denunzierten, wurde Ohser verhaftet und vor den Volksgerichtshof gestellt. Einer Verurteilung kam er zuvor: Erich Ohser erhängte sich am 6. April 1944 in der Gefängniszelle.

Von Andreas Dunte