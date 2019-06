Wolfsburg/Zwickau

Gute Nachricht für die VW-Werker in Zwickau und Dresden: Trotz des Umbaus beider Standorte zu reinen E-Auto-Standorten soll es innerhalb der nächsten zehn Jahre keine Entlassungen geben. Am Mittwoch sprach der Konzern den 10.000 Mitarbeiter in Sachsen eine Jobgarantie bis 2029 zu. „Damit sind betriebsbedingte Beendigungskündigungen in dieser Zeit ausgeschlossen“, kündigte VW an. Stellen sollen aber trotzdem wegfallen. Das will VW jedoch ohne Kündigungen schaffen

„Mit der Beschäftigungssicherung bis 2029 sind betriebsbedingte Kündigungen in den nächsten zehn Jahren ausgeschlossen“, sagte Gesamtbetriebsratschef Bernd Osterloh am Mittwoch in Wolfsburg. „Das ist ein wichtiges Signal: Die Digitalisierung bringt Veränderungen, aber der Arbeitsplatz bei Volkswagen bleibt sicher.“

Werke in Sachen profitieren besonders

Die Jobgarantie gilt für alle VW-Standorte bundesweit – ausdrücklich auch in Sachsen, wo für die hiesige VW-Tochter regelmäßig andere Regeln gelten als für die Werke im Westen. Profitieren werden davon vor allem die 7700 Mitarbeiter in Zwickau, die 1800 im Motorenwerk in Chemnitz und die 400 in der Gläsernen Manufaktur in Dresden. Denn bisher gilt für sie nur eine Beschäftigungssicherung bis 2025.

In Emden und Hannover, wo künftig ebenfalls E-Autos gebaut werden sollen, gilt dagegen bereits eine Zusage bis 2028. Dort hatte VW bei der Ankündigung des Umbaus Ende 2018 auch die Jobgarantie verlängert. In Zwickau hatte es 2017 bei der Ankündigung, das dortige Werk zum ersten reinen E-Auto-Standort umzubauen, dagegen keine derartige Zusagegen gegeben. Jetzt gelten wieder für alle Standort bundesweit die selben Fristen.

4000 Jobs in Verwaltung fallen weg

Stellen streichen will VW trotzdem – auch in Sachsen. Bis zu 4000 Stellen sollen innerhalb der nächsten vier Jahre konzernweit wegfallen. Ausdrücklich erwähnt ist dabei neben der Pkw-Sparte und den Komponentenwerken auch Volkswagen Sachsen. Wie viele der gestrichene Jobs auf Sachsen entfallen, blieb zunächst offen. Sparen will der Konzern dabei nicht in der Produktion, sondern vor allem in der Verwaltung.

Zudem soll der Stellenabbau soll ohne Entlassungen über die Bühne gehen, indem frei werdende Stellen nicht neue besetzt werden. Osterloh stellte hierbei aber klar: „Beim möglichen Abbau von Arbeitsplätzen muss klar sein, dass diese Tätigkeiten tatsächlich entfallen — ansonsten wird weiterhin jede Stelle nachbesetzt, denn Arbeitsverdichtung wird es mit uns nicht geben. Auch die Freigabe weiterer Jahrgänge für die Altersteilzeit war uns wichtig.“

Jobverlust durch E-Autos befürchtet

Grund: Die neuen E-Autos sind deutlich weniger arbeitsintensiv als die bisherigen Benziner und Diesel. Konzernchef Herbert Diess hatte kürzlich vorgerechnet, dass mein beim E-Auto wohl mit 30 Prozent weniger Montageaufwand auskomme. Um das auszugleichen will VW in Zwickau mehr Autos bauen: Statt maximal 300.000 sollen dort künftig 330.000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen. Im November soll dort der erste Stromer ID 3 anlaufen, bis 2021 dann fünf weitere Modelle folgen, darunter auch welche von Audi und Seat.

Die Verlängerung der Beschäftigungssicherung war eine zentrale Bedingung der Arbeitnehmervertretung für den von der Konzernspitze geplanten digitalen Umbau des Unternehmens. Im Gegenzug will der Konzern bis 2023 mindestens 2000 neue Digitalarbeitsplätze schaffen – vor allem in Wolfsburg.

Von Frank Johannsen