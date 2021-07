Dresden

Der Staatssekretär und Amtsleiter des Sozialministeriums, Uwe Gaul, verlässt die Landespolitik und tritt auch aus der SPD aus. Er werde vom Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum 5. Juli in den Ruhestand versetzt, teilte Gaul in einer Mail am Freitag mit. Die Entscheidung sei mit ihm abgesprochen, schreibt Gaul. In seinem Schreiben greift der 58-Jährige Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und SPD-Chef Martin Dulig explizit an.

Da er immer wieder gelesen habe, das das Sozialministerium mit ihm im Gespräch sei „und die Meldungen dann den Zungenschlag hatten, dass Ministerin Köpping hier die Handelnde sei, möchte ich doch darauf hinweisen, dass ich seit 26. Februar 2021 kein Wort mehr mit Frau Köpping und ihrem Ministerium gewechselt habe und alle Absprachen mit anderen Akteuren getroffen wurden“. Weiter schreibt Gaul: „Hinweisen möchte ich noch darauf, dass es der Ministerin für den gesellschaftlichen Zusammenhalt neben Lippenbekenntnissen offensichtlich nicht einmal in ihrem eigenen Ministerium gelingt, diesen Zusammenhalt zu schaffen und zumindest ich es vorziehe, nicht weiter unter und mit Petra Köpping zu arbeiten.“

Abrechnung mit Köpping und Dulig

Im Frühjahr hatten in Dresden Gerüchte gemacht, dass Köpping mit ihrem Staatssekretär, der auch Amtsleiter des Ministeriums ist, unzufrieden ist. Köpping dementiert aber, dass man für Gaul einen Nachfolger suche. Im Mai war dennoch bekannt geworden, dass Köpping ihren Parteifreund Sebastian Vogel, der als Abteilungsleiter im Ministerium arbeitet, zum neuen Staatssekretär machen möchte.

Gaul zeigt sich nun in seiner Mail nicht nur von Köpping, sondern auch von SPD-Chef Martin Dulig enttäuscht: Er habe sich „geprägt von den Erlebnissen mit Frau Köpping aber auch Herrn Dulig dazu entschieden, nach 25 jähriger aktiver Parteiarbeit die SPD zu verlassen und habe mein Parteibuch zurückgegeben“.

„Sozialdemokratische Grundwerte scheinen egal zu sein“

In einem beigefügten Text führt Gaul seine Motive näher aus: „Nach meinem persönlichen Eindruck lautet das selbstgewählte Motto der Sozialministerin zwar ,von Mensch zu Mensch‘, verkommt jedoch in der Realität zur Farce.“ Das Handeln scheine „sehr stark von persönlichen Motiven“ geprägt. „Wenn sich die SPD durch Minister vertreten lässt, denen aus meiner Sicht der Mensch und auch die sozialdemokratischen Grundwerte nahezu egal zu sein scheinen, dann bleibt für mich nur die Konsequenz, einen Schlussstrich zu ziehen und mein Engagement in eine andere Richtung und für die Bürger zu lenken.“ Er sei inhaltlich tief enttäuscht über Dulig und Köpping.

Gaul ist seit Ende 2019 einer von zwei Staatssekretären im Sozialministerium. Zuvor war er fünf Jahre lang Staatssekretär im Wissenschaftsministerium gewesen.

Von Kai Kollenberg