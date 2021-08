Dresden/Leipzig

Während Innenminister Roland Wöller (CDU) laut darüber nachdenkt, alle Angestellte des öffentlichen Dienstes mit Urlaubstagen zu belohnen, wenn sie sich gegen Corona impfen lassen, setzen Sachsens Unternehmen auf andere Strategien.

Im Leipziger BMW-Werk wusste der Werksarzt zu überzeugen

„Wer von unseren Angestellten sich impfen lässt, können und wollen wir gar nicht wissen“, sagt beispielsweise Kai Lichte, Sprecher des Leipziger BMW-Werks. Schließlich müsste man, um Urlaubstage oder sonstige Impfanreize beim Chef geltend zu machen, seinen Impfpass offenlegen. „Ich glaube auch nicht, dass echte Impfgegner sich damit umstimmen lassen.“

Im Werk in Leipzig-Seehausen setzte man daher auf eine andere Strategie: Der Werksarzt klärte die versammelte Belegschaft über den Sinn und Nutzen einer Impfung auf. „Der Werksarzt ist hier sehr anerkannt“, so Unternehmenssprecher Lichte. In einer koordinierten Aktion konnten dann im Juni und Juli 5000 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht werden. Andere der rund 8000 Mitarbeitenden hatten sich da schon privat einen Termin organisiert. Bis heute können sich Mitarbeitende im BMW-Werk täglich spontan impfen lassen.

Leipziger Busfahrer bekommen pro Impfung zwei Stunden Freizeit

Ähnlich läuft es an vielen anderen sächsischen Arbeitsplätzen. Leipziger Verkehrsbetriebe, Stadtwerke und Wasserwerke schrieben Angestellten pro Impfung zwei Freistunden gut. Im Juni organisierte man zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz einen Impftag, an dem 1200 Dosen verabreicht wurden. Anschließend konnten sich auch Familienmitglieder aller Angestellten impfen lassen. Bis heute können alle, die für die Leipziger Gruppe arbeiten, während der Arbeitszeit eine Impfung bekommen.

Allein die Leipziger Konsumgruppe gewährte bis Ende Juli allen Mitarbeitenden, die sich impfen ließen, einen freien Tag. Volkswagen möchte zumindest die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz am Dienstag abwarten und am Mittwoch per Konzernkrisenstab in Wolfsburg neu entscheiden, ob Impfanreize im Unternehmen eingeführt werden könnten. Die Krankenkasse AOK Plus in Dresden schreibt Angestellten bislang eine Freistunde pro Impfung gut. Andere Anreize seien „vorstellbar, jedoch noch nicht spruchreif“.

„Bratwurst und Fassbrause finde ich in Ordnung.“

Andere Unternehmen sehen es skeptischer, wenn sich Arbeitgeber als Impfbefürworter geben. Es sei „die eigene, freiwillige Entscheidung“ jedes Mitarbeitenden, sich impfen zu lassen, erklärte Mattias Persson von der Deutsche Post DHL Group. Belohnungen seien „nicht vorgesehen.“

Gunter Engelmann-Merkel, Chef des sächsischen Handelsverbands, sieht Wöllers Vorschlag sogar kritisch. „Wir reden über Richter und Lehrer, also über Menschen, die ohnehin schon der Gesellschaft verpflichtet sind“, sagte er der LVZ. „Jeden von ihnen für etwas eigentlich Selbstverständliches auch noch zu belohnen, finde ich suspekt.“

Was Engelmann-Merkel besonders stört: Während sich die freie Wirtschaft darum bemühe, ihre Angestellten mit guten Argumenten und zugänglichen Aktionen zu einer Impfung zu bewegen, wähle der Staat einen Weg zulasten der Gemeinschaft. „Jeden freien Tag eines Richters finanzieren die Steuerzahler“, sagt er. Vorstellbar wäre für Engelmann-Merkel höchstens ein Impfanreiz: „Bratwurst und Fassbrause, das finde ich in Ordnung.“

Von Josa Mania-Schlegel