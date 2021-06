Dresden

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch vor teils heftigen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen. Auch Teile der Landeshauptstadt sowie weitere Regionen in Sachsen könnten davon betroffen sein. Gewarnt wird vor Starkregen mit einer Niederschlagsmenge von bis zu 30 l/qm und Sturm der Windstärken 8 bis 9. Regional könnten unwetterartige Mengen auftreten. Gewarnt wird derzeit für die Stadt Dresden sowie die Region Mittelsachsen. Vor allem der Norden des Freistaats könnte zudem von den Unwettern betroffen sein.

In vielen Regionen Deutschlands ist es in den vergangenen Tagen bereits zu heftigen Unwettern gekommen. So waren am Dienstag vor allem der Süden des Landes sowie die Städte Bochum, Kreefeld und Frankfurt am Main betroffen. Dort kam es teils zu starken Überschwemmungen. Jetzt drohen auch Dresden ähnlichen Zustände.

Von RND