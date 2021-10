Leipzig

Wer sich über die Wahlergebnisse in den ländlichen Gebieten Mitteldeutschlands wundert, bekommt vor Ort oft Klagen zu hören, dass es in vielen Dörfern nicht mal mehr einen Tante-Emma-Laden gibt. Damit sei zugleich der letzte Treffpunkt verschwunden, die Versorgungslage für Senioren ohne Auto miserabel. Es herrsche „tote Hose“ im Ort.

Viele Leute kennen das aus DDR-Zeiten noch anders. Damals gab es selbst in kleinen Orten einen Konsum oder einen HO-Laden, Fleischer, Bäcker, Apotheke, Kino. Doch was sich wirtschaftlich nicht rentiert, ging in der Marktwirtschaft unter. Gegen die Discounter und Supermarkt-Ketten in zehn oder 20 Kilometern Entfernung hatte Tante Emma keine Chance.

1200 Produkte im High-Tech-Dorfladen

Inzwischen ist der Leidensdruck in den Dörfern so groß, dass zum Beispiel das Land Thüringen massiv umsteuert. Dort wurde 2021 ein Förderprogramm aufgelegt, das zukunftsweisend sein könnte für ganz Deutschland. Die Überschrift lautet: 24-Stunden-Dorfladen. Ein solches Wunderwerk gibt es schon seit Februar 2020 in Altengottern (1100 Einwohner, Unstrut-Hainich-Kreis), wird durch regionale Erzeuger und Edeka beliefert.

1200 Produkte hält der High-Tech-Laden in der Provinz ständig vorrätig. Ob Reinigungsmittel, Eis, Gemüse, Tiefkühlpizza, täglich frische Brötchen und Wurst aus der Region – das Sortiment deckt den Grundbedarf zu Preisen fast wie im Supermarkt. Wer sich registrieren lässt, erhält eine Kundenkarte und damit an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr Zutritt in den mit Videokameras bestückten Laden. Mehr als 850 Menschen haben das in Altengottern schon getan.

Seit Juli 2019 besteht ein neuer Dorfladen samt Bistro in einem historischen Bahnhofsgebäude in Rottenbach. Etliche Partner hatten das Projekt einer eigens gegründeten Genossenschaft im thüringischen Schwarzatal unterstützt – darunter die Leader-Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt und die IBA Thüringen. Quelle: IBA/Thomas Müller

Dass es in dem 100-Quadratmeter-Laden kein Verkaufspersonal gibt, dämpft die Betriebskosten erheblich. Stattdessen scannt die Kundschaft ihre Waren selbst an zwei „sprechenden“ Kassen ein und bezahlt mit EC-Karte. Damit das Haus nicht gruselig wirkt, gibt es noch weitere Angebote: etwa einen Kaffee-Automaten, ein digitales Informationsbrett für die Gemeinde, eine Packstation für Pakete und ein Car-Sharing-Elektroauto samt Ladesäule. Nur Alkohol und Zigaretten hat die Betreiberfirma „Emmas Tag- und Nachtmarkt“ aus Erfurt im Angebot bewusst weggelassen. Sie ist mit dem Pilotprojekt sehr zufrieden, plant bereits 45 weitere Filialen.

Im Jahr 2021 fördert Thüringen 16 Standorte

Die Idee fand in Thüringen so großen Anklang, dass der Freistaat für 2021 ein spezielles Förderprogramm mit vier Millionen Euro aufgelegt hat. Dabei winken Zuschüsse von bis zu 200.000 Euro pro 24-Stunden-Dorfladen (maximal 85 Prozent der Investitionskosten) – unabhängig vom Anbieter. Mit Stand von dieser Woche hat das Landwirtschaftsministerium bereits 2,7 Millionen Euro für 16 Standorte in Thüringen bewilligt, erklärt die dortige Sprecherin Konstanze Gerling-Zedler. „Dazu gehört zum Beispiel eine alte Scheune in Nobitz im Altenburger Land, die mit Einkaufsautomaten ausgestattet wird.“

Auch Sachsen-Anhalt hat erkannt, wie wichtig das Thema Dorfladen ist, setzt bisher aber vor allem auf klassische Läden mit Personal. 2019 wurde ein Modellprojekt gestartet, bei dem 300.000 Euro Landesmittel an sechs neue Dorf-Gemeinschaftsläden flossen. So konnte in Mosigkau (2000 Einwohner, ein Ortsteil von Dessau) Körnigs Bauernmarkt öffnen, der nun neben Lebensmitteln auch einen Paket- und Lotto-Service anbietet. In anderen Dorfläden kann man sogar Bargeld abheben.

30.000 Euro Zuschuss zahlte das Land Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr zur Einrichtung von Körnigs Bauernladen in Mosigkau (ein Ortsteil von Dessau). Neben Lebensmitteln gehören unter anderem Paketannahmen und Lotto-Spiele zum Angebot. Quelle: Mule

„Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir in der Folge ein dauerhaftes Förderangebot ins Leben gerufen, das aus Geldern von Bund und Land gespeist wird“, berichtet Robin Baake vom Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt. „Für 2021 standen 1,6 Millionen Euro für Ortschaften mit weniger als 2500 Einwohnern zur Verfügung.“ Unter anderem in Neulingen, Büden, Großalsleben und Brachstedt entstehen aus dem aktuellen Programm neue Läden. 2022 und in den Folgejahren sollen weitere Förderaufrufe folgen.

Nur in Sachsen gab es in den vergangenen Jahren kein spezielles Programm zur Förderungen von Dorfläden. Es ist da bisher auch nichts für die Zukunft geplant. Stattdessen verweist Frank Meyer vom Ministerium für Regionale Entwicklung auf das Leader-Programm der EU, welches freilich auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt nach wie vor zum Einsatz kommt. Bei Leader entscheiden sogenannte lokale Aktionsgruppen der Bürger vor Ort, wofür das Geld aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds verwendet wird. Dorfläden sind dabei nur eines unter vielen Anliegen.

Sachsen verweist auf EU-Programm

Über das Leader-Programm seien in Sachsen seit 2014 geschätzt 1,2 Millionen Euro in Nahversorger wie Dorfläden, Bäckereien, Fleischereien oder die mobile Versorgung geflossen, erläutert Meyer. Positive Beispiele gab es etwa mit dem „Nah und Frisch“ in Arzberg (Landkreis Nordsachsen) oder einem Hofladen im früheren Wasserwerk Werben (Kreis Leipzig). Trotzdem war die Gesamtsumme für sieben Jahre in Sachsen weniger als das, was die beiden mitteldeutschen Nachbarländer allein 2021 an eigenen Mitteln zusätzlich zur Verfügung stellten.

Grundsätzlich stehe auch die Gründer- und Unternehmensförderung des sächsischen Wirtschaftsministeriums für Einzelhandelsbetriebe auf dem Land offen, so der dortige Referent Marco Henkel. „Ein gesonderter Fördertatbestand als Dorfladen, Dorfkonsum, Bürgerladen oder Ähnliches besteht darüber hinaus nicht.“ Die sächsische Staatsregierung verfügt nicht mal über halbwegs aktuelle Daten zur Versorgungslage auf dem Land. Erst im Dezember 2020 habe das Wirtschaftsministerium einen Handelsatlas für Sachsen in Auftrag gegeben, erläuterte Henkel. „Die Erfassung dauert allerdings durch Verzögerungen aufgrund der corona-bedingten Schließungen des Handels in diesem Jahr noch an.“

Im nordsächsischen Kossa hat Familie Lingner den früheren Dorfkonsum saniert und im November 2020 einen kleinen Laden eröffnet – ohne jede Förderung vom Freistaat Sachsen. Quelle: Steffen Brost

So nimmt es nicht Wunder, dass Handwerksmeister André Lingner keinen Cent Förderung erhielt, als er im November 2020 einen Dorfladen im nordsächsischen Kossa (bei Bad Düben) eröffnete. Seine Mutter Bärbel Lingner (61) hatte einst selbst 15 Jahre lange gern in dem Dorfkonsum gearbeitet. Nach der Wende stand das Gebäude leer. Dann hat es die Gemeinde an Familie Lingner verkauft. Diese sanierte das Haus, richtete dort zusätzliche Firmenräume und den 55 Quadratmeter großen Laden ein, in dem die Mutter nun wieder mithilft, berichtet der Heizungs- und Sanitärinstallateur. „Als ich mich nach Fördermitteln erkundigt hatte, war das infrage kommende Programm in Sachsen schon komplett ausgebucht. Wir wollten aber nicht lange warten„, sagt er. „Sondern hier etwas für unser Dorf tun.“

Von Jens Rometsch