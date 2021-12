Uniform oder Schutzkleidung anziehen – gilt das schon als Arbeitszeit?

Leipzig

Es ist 7.30 Uhr. In einer – angenommenen – Leipziger Oststraßen-WG klingelt der Wecker. Thea, Max, Anne und Malik stehen vor ihren Kleiderschränken und machen sich für die Arbeit fertig. Sie fragen sich dabei: Gehört das Umkleiden eigentlich schon zur bezahlten Arbeitszeit?

Nun, das ist auch für Juristinnen und Juristen nicht leicht zu beantworten. Denn das Arbeitsrecht, im Ausgangspunkt durch Paragraf 611a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt, ist durch eine Vielzahl von Einzelgesetzen ausgestaltet. Angaben zur Arbeitszeit finden sich dabei unter anderem im Arbeitszeitgesetz. Die Definition von „Arbeitszeit“ ist nicht einheitlich, sondern im Kontext zu bestimmen. Deshalb müssen viele Einzelheiten durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ergänzt und ausgelegt werden. So auch im Fall der Umkleidezeiten. In verschiedenen Urteilen seit 2000 hat das BAG Grundsätze dazu entwickelt.

Dient Arbeitskleidung den Interessen des Arbeitgebers?

In der Regel ist Umziehen Teil der Arbeitszeit, wenn das Tragen bestimmter Kleidung vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin vorgeschrieben wird und diese direkt im Betrieb angelegt werden muss. Trifft dies nicht zu, heißt das aber auch nicht pauschal, dass das Umkleiden direkt aus der Arbeitszeit herausfällt. Dient das Tragen der Arbeitskleidung ausschließlich den Interessen des Arbeitgebers, ist das Umziehen „fremdnützig“ und damit Teil der Arbeitszeit.

Auffällige Kleidung mit Firmen-Logo

Das kann etwa der Fall sein, wenn die Arbeitgeber das Tragen von besonders auffälliger Kleidung vorschreiben, die man privat nicht tragen würde. Für die „Auffälligkeit“ ist dabei nicht entscheidend, wie schrill die Arbeitskleidung aussieht, sondern ob durch sie eine Zuordnung zum Arbeitgeber möglich ist. Denn Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen können ein Interesse daran haben, ihre berufliche Tätigkeit für sich zu behalten, wenn sie gerade nicht arbeiten. Aber was bedeuten diese Grundsätze für unsere Oststraßen-WG?

Thea arbeitet bei den Leipziger Verkehrsbetrieben und muss ein Shirt mit dem Aufdruck der LVB zur Arbeit anziehen. Dass Thea bei den LVB arbeitet, kann jeder an dem Logo auf ihrer Kleidung erkennen. Ihre Arbeitskleidung gilt deshalb als „auffällig“. Thea hat kein eigenes Interesse daran, außerhalb ihrer Arbeitszeit als Mitarbeiterin der LVB erkannt zu werden. Sie trägt das LVB-Shirt nur auf Anweisung ihrer Arbeitgeberin. Deshalb ist das Anlegen der Dienstkleidung im Betrieb „fremdnützig“ und ihr Umziehen Arbeitszeit.

Umziehen der Chirurgin ist Teil der Arbeitszeit

Unsere Chirurgin Anne wirft zu Hause nur schnell etwas über. Im Krankenhaus ist sie verpflichtet, besondere Schutzkleidung anzulegen, im OP muss zum Schutz der PatientInnen natürlich alles steril sein. Das Umziehen gilt als „fremdnützig“ und ist somit Teil der Arbeitszeit.

Max fährt in den Kindergarten, denn er ist Erzieher. Für die Kinder muss er sich nicht besonders anziehen. Die Wahl seines Outfits ist damit „eigennützig“, sodass die Umkleidezeit keine Arbeitszeit ist.

Weg zum Waffenschließfach zählt auch zur Arbeitszeit

Unser viertes WG-Mitglied Malik ist Polizist. Er fährt in Alltagskleidung zur Dienststelle und legt vor Ort seine Uniform an. Für seine Dienstwaffe muss er dabei zu einem extra gesicherten Waffenschließfach laufen. Diese Handhabung gehört zu den von Polizisten geforderten Sicherheitsvorkehrungen und ist eine Voraussetzung dafür, dass Malik seinen Dienst überhaupt antreten darf. Dadurch wird der Weg zum Schließfach auch der Arbeitszeit zugeordnet. Ansonsten ist der Weg zur Arbeit an sich keine Arbeitszeit.

Im Grunde kann man sagen, je mehr Regeln Arbeitgebende zum Umkleiden vorschreiben, desto mehr spricht für die Einordnung als Arbeitszeit. Aber Achtung: Arbeitszeit heißt nicht gleich Bezahlung. Obwohl Arbeitszeit in der Regel vergütet wird, kann tariflich oder vertraglich davon abgewichen werden. Ein Blick in den Arbeitsvertrag lohnt sich also.

Und falls Sie gerade im Home-Office sind, kann Ihr Arbeitgeber Sie trotzdem zur Arbeitskleidung verpflichten, zum Beispiel bei Meetings mit Kundinnen und Kunden. Ob Sie heimlich eine Jogginghose anhaben, sieht man bei der Videokonferenz natürlich nicht…

*Die Autorinnen Paula Roschig und Amelie Jonas studieren Jura im fünften Semester an der Universität Leipzig.

Mit unser Rubrik „Recht so“ geben wir Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, uns Fragen zum Thema Recht zu stellen. Unter Leitung von Frau Professor Dr. Elisa Hoven, die an der Leipziger Universität Strafrecht lehrt, antworten Studierende der juristischen Fakultät.

Von Paula Roschig und Amelie Jonas*