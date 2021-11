Leipzig

Durch die nahezu ungehinderte Corona-Ausbreitung in Sachsen sind viele Gesundheitsämter längst wieder an Belastungsgrenzen angelangt. Das führt immer häufiger auch dazu, dass nicht alle Infektionsfälle von der übermittelnden Dresdner Landesuntersuchungsanstalt (LUA) tagesaktuell an die Bundesbehörde nach Berlin gesendet werden können. Ganz im Gegenteil. Oftmals bleiben viele Ansteckungen in Sachsen noch unregistriert – und werden erst an späteren Tagen ans Robert-Koch-Institut (RKI) nachgemeldet. Der wachsende Stau hat dabei auch Auswirkungen auf die Darstellung der tatsächlichen Lage in Sachsen.

Am Montagmorgen vermeldete das RKI beispielsweise 5800 neue Corona-Fälle im Freistaat. Nur etwa ein Viertel davon (1300) waren Infektionen, die von den Gesundheitsämtern tatsächlich am Vortag festgestellt und schon gemeldet worden waren. 4600 der neu registrierten sächsischen Corona-Fälle stammten dagegen vom Samstag, Freitag oder waren noch älter und bis dato noch nicht registriert worden. In einigen sächsischen Landkreisen bestanden die RKI-Daten am Montag sogar ausschließlich aus Nachmeldungen – ohne dass aktuelle Fälle schon dabei gewesen wären.

7-Tage-Inzidenz bei vielen Nachmeldungen zu gering

Abgesehen von der Verzerrung und wohl generellen Unterschätzung der sächsischen Infektionenzahlen hat der Meldeverzug auch Auswirkungen auf die Berechnung der 7-Tage-Inzidenzen. Denn in dieser jeweils am Morgen vom RKI veröffentlichten Lageeinschätzung gehen nur Infektionen ein, die von den Gesundheitsämtern auch tatsächlich am Vortag registriert worden waren. In der vergangenen Woche blieben so schätzungsweise etwa 5000 der insgesamt 45 000 sächsischen Corona-Infektionen aufgrund von Nachmeldungen unbeachtet. Vor allem nach Wochenenden führt das zu einer Unterschätzung der tatsächlichen Inzidenzen in den Kreisen.

Im Dresdner Sozialministerium ist das Problem des Meldeverzugs bekannt. „Aufgrund der Arbeitsbelastungen der örtlichen Gesundheitsämter werden nicht alle Infektionen bis zum Stichzeitpunkt übermittelt“, bestätigte eine Sprecherin am Montag. Aufgrund der vielen Nachmeldungen, „die in das aktuelle Infektionsgeschehen der letzten ein bis drei Tage nicht einfließen, liegen die realistischen Fallzahlen höher.“ Ein valide Schätzung, wie hoch die Corona-Infektionszahlen tatsächlich in Sachsen täglich sind, sei nicht möglich.

Gesundheitsamt in Leipzig drei Tage im Rückstand

Wie eine Sprecherin der Stadt Leipzig am Montag erklärte, war das dortige Gesundheitsamt in der vergangenen Woche „aufgrund der rasant steigenden Zahlen leider drei Tage im Rückstau“. Entsprechend heterogen präsentierten sich die Fallzahlen der Messestadt zuletzt auch – von angeblich nur zwei neuen Fällen am vergangenen Samstag bis zu mehr als 1200 am Sonntag. Laut RKI waren in diesem Rekordwert auch knapp 1000 Nachmeldungen aus den Tagen zuvor enthalten.

Laut Stadtsprecherin sei in der Zwischenzeit allerdings noch einmal zusätzliches Personal für das Gesundheitsamt angefordert worden, welches inzwischen auch geschult werden konnte. Der Rückstau in den Meldungen sei nun aufgeholt worden und die Fallzahlen vom Montag seien tatsächlich wieder aktuell. Sachsenweit soll nun unter anderem die Bundeswehr noch stärker in die Arbeit der Gesundheitsämter eingebunden werden, hieß es aus Dresden.

Von Matthias Puppe