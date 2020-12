Leipzig

Mit dem Beginn des erneuten Lockdowns in Sachsen und dem Weihnachtsgeschäft haben die Händler neue Regelungen zum Umtausch von Waren geschaffen. Weil die meisten Einzelhändler bis zum 10. Januar ihre Geschäfte in der Stadt geschlossen lassen müssen, könnte ein Umtausch von Weihnachtsgeschenken komplizierter sein als in den Vorjahren. Vorweg gilt aber auch die Prämisse: Ein generelles Umtauschrecht gibt es nicht – auch ohne Corona-Lockdown.

„Für den Umtausch im Laden direkt gibt es leider keine gesetzliche Regelung, aber für den Handel im Internet schon“, erklärt Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen. „Allerdings haben die meisten Geschäfte eine Rückgabeoption, das machen sie aus Kulanz“, so Hummel.

Anzeige

Lesen Sie auch: So verschärft Sachsen ab Mittwoch die Regeln

Für die aktuelle Situation bedeutet es aber, dass der Kunde eigentlich keine rechtliche Handhabe hat, wenn nach dem Lockdown die vom Händler gegebene Rückgabefrist abgelaufen ist und Geschenke umgetauscht werden wollen. Anders sind die Maßgaben für Käufe im Internet. Dort gilt das 14-tägige Widerrufsrecht. Die Frist beginnt bei Erhalt der Ware. Natürlich kann der Zeitraum hier je nach Vorgabe der Händler auch länger als zwei Wochen sein.

Händler sind kulant

Wer die Geschenke bereits persönlich gekauft hat, braucht sich aber keine Sorgen zu machen. Eine Nachfrage bei den großen Händlern in der Leipziger City zeigt, dass die meisten sich bereits Gedanken darüber gemacht haben und ihre Umtauschfristen verlängern. Einige Geschäfte gehen sogar neue Wege, wie beispielsweise bei Sport Scheck. Dort setzt man auf das Internet. Waren, die in einer Filiale gekauft wurden, können über ein Retoureformular auf der Homepage angemeldet und jederzeit zurückgeschickt werden. Das Geld wird dann erstattet.

Lesen Sie auch: Keine Corona-Party: Ruhiges Finale im Leipziger Weihnachtsshopping

Bei anderen Geschäften gilt eine sowieso schon verlängerte Umtauschfrist. Wer vielleicht zum falschen Buch gegriffen hat, braucht sich keine Sorgen machen, erklärt Wiebke Tils, Pressesprecherin bei der Buchhandlung Hugendubel: „Selbstverständlich werden die Umtauschfristen in den Hugendubel Filialen verlängert. Die Umtauschfrist gilt in jedem Fall bis zum 31. Januar. Eventuelle Verlängerungen hängen davon ab, wann wir unsere Filialen wieder öffnen können. Grundsätzlich haben unsere KundInnen jedoch vier Wochen Zeit, ihre Ware umzutauschen.“ Ähnliche Regelungen gibt es bei unter anderem auch bei Thalia, dort sei man auch nach Verstreichen der Fristen „maximal kulant“.

Lesen Sie auch: Neue Vorgaben – das gilt zu Weihnachten und Silvester in Sachsen

Manch ein Bekleidungsgeschäft hat die Umtauschmöglichkeiten verlängert, die großen Filialen in der Stadt bieten zwei- bis sogar vierwöchige Zeitfenster für die Retoure nach Wiedereröffnung an.

Die Händler zeigen sich also flexibel. Trotzdem sollte man im Zweifel nicht von einem „Recht“ auf Rückgabe oder Umtausch ausgehen, so Hummel. Er empfiehlt, in solchen Fällen das Gespräch in der Filiale zu suchen.

Von vag