Umtausch der Führerscheine – Andrang bei Fahrerlaubnisstellen in Sachsen

Nach zögerlichem Beginn infolge der Corona-Pandemie gewinnt der Pflichtumtausch von Führerscheinen in Sachsen immer mehr an Tempo. Mit der bis zum 19. Juli verlängerten Umtauschfrist arbeitet die Fahrerlaubnisbehörde darauf hin, dass alle Anträge, die spätestens Ende Mai eingegangen sind, fristgerecht umgetauscht werden können, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den großen Kommunen in Sachsen.

Vor allem mit Einführung eines Onlineverfahrens sowie einer städtischen Werbekampagne ist laut dem Dresdner Ordnungsamt die Zahl der Anträge seit Mitte vergangenen Jahres steil nach oben gegangen. So seien allein von Anfang Mai 2021 bis Ende April 2022 insgesamt 12 960 Papierführerscheine umgestellt worden. Seit Anfang 2020 waren es 13 440 Anträge.

Vor 2013 ausgestellte Führerscheine betroffen

Bis 2033 müssen laut einem Beschluss des Bundesrates von 2019 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine gegen neue, einheitliche EU-Kartenführerscheine getauscht werden. Den Anfang machen in einer ersten Welle die Autofahrerinnen und Autofahrer der Jahrgänge 1953 bis 1958, die noch einen alten Papierführerschein besitzen, der bis zum 31. Dezember 1998 ausgegeben wurde. In dieser Gruppe sind Sachsen laut Verkehrsministerium bereits mehr als 100 000 Führerscheine umgetauscht worden.

Jahrgänge 1953 bis 1964 sind dran

Sie sollten ihr Dokument eigentlich schon bis zum 19. Januar 2022 abgeben. Wegen Verzögerungen während der Corona-Pandemie hatte der Bundesrat die erste Umtauschfrist jedoch verlängert. Dennoch läuft seit Anfang des Jahres schon die zweite Welle der Jahrgänge 1959 bis 1964, die am 19. Januar 2023 endet.

Deswegen kommt es jetzt zu einer Überschneidung. Derzeit würden vorrangig jene Fälle bearbeitet, deren Frist zum 19. Juli auslaufe, hieß es dazu im Dresdner Ordnungsamt.

Großer Andrang in Leipzig

„Durch die Fristverlängerung um sechs Monate haben wir etwas Zeit gewonnen“, sagte der Leiter des Leipziger Ordnungsamtes, Matthias Laube. Autofahrer sollten sich dennoch mit ihren Anträgen beeilen, denn der Andrang sei groß.

Wie viele Leipziger ihre Führerscheine tauschen müssen, lässt sich so wie in anderen Städten auch vor allem wegen Zu- und Wegzügen nicht genau sagen. In der Messestadt gehen die Behörden von bis zu 300 000 Autofahrern aus, die betroffen sind. In der jetzigen ersten Welle wurden demnach seit März 2019 bis April 2022 etwa 51 000 Führerscheine getauscht – Tendenz steigend. Bei der zweiten Welle geht die Stadt von einer ähnlich hohen Zahl von etwa 50 000 aus.

Knapp 8500 Umtausche in Chemnitz

Insgesamt 8247 Führerscheine wurden bis Ende April in Chemnitz getauscht. Allerdings hätten auch Autofahrer einen Tausch beantragt, die noch gar nicht an der Reihe seien, hieß es. Es gebe zudem auch weitere Gründe, den EU-Kartenführerschein zu beantragen. Diese Fälle gingen in die Statistik mit ein.

Wie viele Autofahrer in Sachsen von der Umtauschaktion betroffen sind, ist laut Verkehrsministerium nicht bekannt. Denn Führerschein-Inhaberinnen und -Inhaber müssen nicht gesondert melden, wenn sie nach Sachsen zuziehen oder wieder wegziehen. Der ADAC spricht von deutschlandweit rund 15 Millionen Papierführerscheinen sowie von rund 28 Millionen zwischen 1999 und 2013 ausgegebenen Führerscheinen im Scheckkartenformat.

