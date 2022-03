Umstrittener AfD-Politiker: Jens Maier tritt am Montag Richterdienst an

Dresden

Der umstrittene AfD-Politiker Jens Maier wird am Montag wieder seinen Dienst als Richter in Sachsen antreten. Das geht aus einer Mitteilung des zuständigen Dienstgerichts für Richter hervor, die am Freitagmittag verschickt wurde. Demnach sieht sich die Kammer, die über die berufliche Zukunft von Maier entscheidet, außerstande, einen Antrag der sächsischen Justizministerin Katja Meier (Grüne) vor dem 14. März zu behandeln.

Die Ministerin hatte im Februar entschieden, dass Maier am Dippoldiswalder Amtsgericht ab Mitte März eingesetzt werden soll. Allerdings wollte das Justizministerin das gleichzeitig verhindern: Das Ministerium beantragte beim Dienstgericht, Maier in den Ruhestand zu versetzen. Bis zu einer Entscheidung sollten Maier nach einem weiteren Antrag des Ministeriums die Dienstgeschäfte untersagt werden. Dazu kommt es nun nicht.

„Prozessuale Gründe“ verhindern schnelle Entscheidung

Das Dienstgericht gibt an, dass „prozessuale“ Gründe einer Entscheidung über die Führung der Dienstgeschäfte im Wege stünden: „Der Antragsgegner lässt sich durch einen Rechtsanwalt aus Köln vertreten, dem Akteneinsicht über das Amtsgericht Köln gewährt wird und der sich zu dem Antrag äußern will.“ Es könne nicht abgesehen werden, wann die Kammer entscheide.

Das Dienstgericht für Richter, das am Landgericht Leipzig angesiedelt ist, entscheidet über disziplinar- und dienstrechtliche Fragen bei Richtern. Im Falle von Maier entscheiden Hanns-Christian John (Verwaltungsgericht Dresden), Christoph Brückner (Landgericht Leipzig) und Stefan Schubert (Amtsgericht Auerbach).

Ministerium befürchtet Beeinträchtigung der Rechtspflege

Über die Rückkehr von Maier an ein sächsischen Gericht wird seit Dezember 2021 diskutiert. Der 60-Jährige hatte im September den Wiedereinzug in den Bundestag verfehlt und im Dezember einen Rückkehrantrag auf sein ruhendes Richteramt gestellt. Maier wird vom Verfassungsschutz als Rechtsextremer eingestuft und war zudem einer der Hauptakteure der rechtsextremistischen – und inzwischen aufgelösten – AfD-Parteiströmung „Der Flügel“.

Das Ministerium hatte Zeit gebraucht, um eine Strategie im Umgang mit Maier zu finden. Nun führt es den Paragrafen 31 des Deutschen Richtergesetzes an: Demnach kann ein Richter in den Ruhestand versetzt werden, um eine „schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege“ zu verhindern. Diese entsteht, wenn an der Integrität, der Verfassungstreue und der Unabhängigkeit eines Richters gezweifelt wird. Ministerin Meier sieht das auch durch die Debatte um Maiers politische Aussagen als „objektiv“ gegeben an.

Von kol