Leipzig

In Leipzig gingen am 7. November Zehntausende auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes und des Landes Sachsens zu protestieren. Die Bereitschaft, Beschränkungen in Kauf zu nehmen, wird offenbar mehr in Frage gestellt als im Frühjahr. Sachsens Landesregierung wollte sich deshalb ein Stimmungsbild verschaffen und gab beim Erfurter Institut Insa eine repräsentative Umfrage in Auftrag. Vom 5. November bis 12. November 2020 wurden 1032 Personen im Freistaat telefonisch und online dazu befragt. Am Freitag gab es die Ergebnisse, hier die wichtigsten Aussagen:

Drei Viertel der Sachsen für Schutzmaske

80 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass der in der Öffentlichkeit geltende Mindestabstand seine Berechtigung hat. 88 Prozent geben an, diesen auch einzuhalten. Nur 14 Prozent halten ihn für nicht gerechtfertigt. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung befürworten 74 Prozent der Sachsen, das sind immerhin drei Viertel. Noch größer ist die Zustimmung beim Tragen: 93 Prozent setzen eine Maske auch konsequent auf. Nur vier Prozent der Sachsen geben an, dass sie sich nicht an die Tragepflicht halten.

Große Mehrheit für Kontaktbeschränkungen

Auch in Bezug auf die Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit und im privaten Umfeld sind sich die Sachsen zum größten Teil einig, dass diese sinnvoll sind. So hält eine große Mehrheit von 65 Prozent die Kontaktbeschränkung in der Öffentlichkeit für gerechtfertigt. 81 Prozent halten sich auch daran. Nur 24 Prozent finden die Beschränkung ungerechtfertigt – etwa die Hälfte davon (12 Prozent) hält sich auch nicht daran. Zum Schutz vor Infektionen und Ansteckungen befürworten 66 Prozenten der Befragten Kontaktbeschränkungen im Privatbereich. 81 Prozent geben an, sich daran zu halten. Ähnlich wie bei der Beschränkung in der Öffentlichkeit sind 25 Prozent der Meinung, dass diese Regelung nicht notwendig ist. Allerdings halten sich weiter weniger, nämlich nur 12 Prozent, nicht an diese Vorgabe.

Lokal-Schließungen: Die meisten sind dagegen

Die größte Berechtigung hat laut Umfrage das Verbot von Volksfesten, Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten (68 Prozent). Die Schließung von Bars und Kneipen findet aber nur noch gut jeder Zweite 56 Prozent in Ordnung. Auch das Verbot von Mannschaftssport im Freizeit- und Amateurbereich (51 Prozent) sowie die Schließung von Kinos, Theatern, Konzertsälen und anderen Kulturstätten (49 Prozent) hält sich bei Befürwortern und Gegnern die Waage. Mehrheitlich für nicht gerechtfertigt wird die Schließung von Restaurants (61 Prozent) und Hotellerie und Beherbergungsbetrieben (57 Prozent) gesehen.

Geschäfte, Kitas und Schulen sollen offen bleiben

Geschäfte, Kindergärten und Schulen sowie Frisör-Betriebe sollen nach überwiegender Mehrheit weiter geöffnet bleiben. Am höchsten ist der Anteil bei Geschäften mit 88 Prozent, gefolgt von Kindergärten und Schulen mit 77 Prozent. Das Offenhalten von Frisör-Betrieben befürworten 69 Prozent.

Wenn Infektionszahlen bis Ende November sinken?

Darüber hinaus wurde gefragt, wie die Landesregierung handeln soll, wenn die Infektionszahlen bis Ende November merklich sinken, gleich hoch bleiben wie Anfang November oder sogar weiter steigen. Demnach würden 55 Prozent der Befragten die Maßnahmen zurücknehmen, wenn die Infektionszahlen bis Dezember merklich sinken. 30 Prozent wären in diesem Fall für ein Aufrechterhalten der Maßnahmen. Bei einem gleichbleibenden Infektionsgeschehen sind 42 Prozent dafür, dass die Maßnahmen beibehalten werden. 20 Prozent sind für Ausweitungen und 29 Prozent für die Rücknahme der Maßnahmen. Sollten die Infektionszahlen bis Ende November weiter steigen, stimmen 40 Prozent dafür, die Maßnahmen auszuweiten. 31 Prozent würden alles so lassen wie es ist. 20 Prozent der Befragten würden es sogar befürworten, die Maßnahmen zurückzunehmen.

Kretschmer : Umfrage ist wichtiges Signal

„Die Umfrage zeigt, dass die Corona-Schutz-Maßnahmen hohe Akzeptanz in der Bevölkerung finden und sich die übergroße Mehrheit an die Vorgaben hält“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer. Für die Landesregierung sei dies ein wichtiges Signal. „Es geht jetzt darum, die AHA-Regeln und Kontaktbeschränkungen konsequent einzuhalten, um die Pandemie weiter einzudämmen. Je verantwortungsvoller wir uns alle verhalten, umso größer sind die Erfolge Ende November“, so Kretschmers Fazit.

