Leipzig

Sachsens neuer Landesregierung blieb nicht viel Zeit für das normale Regieren. Die kurz vor Weihnachten 2019 gebildete Dreierkoalition aus CDU, Grünen und SPD musste durch den Corona-Ausbruch schnell in den Krisenmodus schalten. Wie haben sich die sächsischen Politiker als Krisenmanager während der Corona-Pandemie geschlagen?

Das wollte eine aktuelle Umfrage der Leipziger Volkszeitung wissen, für die das Erfurter Insa-Institut vom 29. Juni bis zum 2. Juli 1020 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Sachsen befragte. Dabei konzentrierten wir uns auf den Ministerpräsidenten und die Kabinettsmitglieder, die an vorderster Front agieren mussten, die also die Ressorts Gesundheit, Kultus, Inneres und Wirtschaft führen.

Anzeige

Kretschmer bekommt die besten Noten

Knapp zwei Drittel der Sachsen bescheinigen Ministerpräsident Michael Kretschmer (45, CDU) eine gute bis sehr gute Arbeit als oberster Krisenmanager Sachsens. Darunter sind mit 65 Prozent mehr Frauen als Männer (61 Prozent).

Weitere DNN+ Artikel

Mit dem Alter der Befragten steigt die Anerkennung. So finden rund 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Kretschmers Regierungsarbeit gut, aber sogar 75 Prozent der über 60-Jährigen. Für Kretschmers feste Verankerung in der CDU spricht, dass fast 90 Prozent der Unionswähler sehr zufrieden damit sind, wie der Landesparteichef die Sachsen durch die Krise geführt hat.

Der Ministerpräsident wird zudem weit über die Parteigrenzen hinaus geschätzt. So geben ihm 86 Prozent der FDP-, 77 Prozent der SPD-, 71 Prozent der Linke-, 64 Prozent der Grünen- und immerhin auch 37 Prozent der AfD-Wähler gute Noten für sein Agieren in Krisenzeiten an der Spitze des Sachsen-Kabinetts. Kretschmer ist zudem der mit Abstand bekannteste der abgefragten Politiker. Mehr als 95 Prozent der Sachsen kennen ihn.

Duligs Arbeit finden 44 Prozent gut

Martin Dulig (46, SPD) war als Wirtschaftsminister während des coronabedingten Lockdowns besonders gefordert, Firmen, Handwerksbetriebe und Selbstständige vor dem Ruin zu bewahren und betroffenen Beschäftigen noch Kurzarbeitergeld oder ein anderes Einkommen zu sichern. Mit 44 Prozent findet fast die Hälfte der Sachsen, dass er diesen Job gut gemacht hat.

Der SPD-Landeschef wird von Frauen und Männern in etwa gleich positiv bewertet und bekommt von den älteren Befragten bessere Noten als von den jüngeren. Seine Arbeit wird allerdings von den Anhängern anderer Parteien mehr geschätzt als von den SPD-Wählern. So bescheinigen ihm 66 Prozent der CDU- und 61 Prozent der Linke-Wähler ein erfolgreiches Agierenwährend der Corona-Zeit, aber nur 57 Prozent der SPD-Wähler.

Köpping bei SPD-Anhängern sehr geschätzt

Petra Köpping (62, SPD), die Ministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt, eilte zu Beginn des Covid-19-Ausbruchs als Krisenmanagerin von Termin zu Termin und erließ eine Verfügung nach der anderen. Fast 42 Prozent sind der Meinung, dass sie ihre Arbeit als oberste Gesundheitsschützerin der Sachsen gut gemacht hat.

Auch dadurch ist sie 83 Prozent der Sachsen bekannt. Ihr zollen alle Altersgruppen Respekt. Nach Parteibindungen bekommt sie die besten Noten von den SPD-Wählern (62 Prozent), aber auch die Anhänger der CDU, der Linken und der Grünen schätzen mehrheitlich ihre Arbeit.

Roland Wöller mit mageren Werten

Auch der Innenminister war während der Corona-Krise besonders gefragt bei der Durchsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen, Polizeieinsätzen und der Wahrung der Sicherheit überhaupt. Doch nur jeder Vierte findet, dass Sachsens Innenminister Roland Wöller (49, CDU) das Krisenmanagement gut im Griff hatte.

Zudem ist er seit Wochen in der Kritik wegen mangelnder Kommunikation in der Fahrrad-Affäre bei der Leipziger Polizei. Zwar stehen von den Parteianhängern die CDU-Wähler noch am meisten hinter ihm. Aber mit rund 47 Prozent ist es nur knapp die Hälfte.

Mit Christian Piwarz ist nicht einmal jeder Vierte zufrieden

Die Schulschließungen waren eine enorme Herausforderung in der Corona-Zeit. Auf Tatkraft und Ideen von Kultusminister Christian Piwarz (44, CDU) kam es dabei besonders an. Doch nicht einmal jeder Vierte ist zufrieden mit den Leistungen des Ministern in der Krise.

Fast ein Drittel der Sachsen kennt ihn nicht einmal. Und ein weiteres Viertel sieht sich nicht in der Lage, eine Meinung zu ihm abzugeben. Die besten Noten erhält er mit 41 Prozent für gute Arbeit noch von den Anhängern der CDU und mit 32 Prozent von denen der Linken.

Von Anita Kecke