Umfrage der LVZ: Mehrheit der Sachsen lehnt Corona-Proteste ab

Ein Großteil der Menschen in Sachsen steht den Protesten gegen Corona-Schutzmaßnahmen sehr ablehnend gegenüber. Das geht aus den Ergebnissen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der Leipziger Volkszeitung hervor. So erklärten nur 26 Prozent der Befragten, sie hätten Verständnis für die Demos gegen Corona-Schutzmaßnahmen, weil staatliche Maßnahmen unverhältnismäßig seien. Die größte Toleranz kommt dabei aus dem Lager der AfD. Eine große Mehrheit von 70 Prozent kritisiert die Proteste dagegen als verantwortungslos, weil Teilnehmer weder Abstand halten, noch den Nasen- und Mundschutz trugen.

Für ihre Erhebung hatten die Meinungsforscher zwischen dem 1. und 15. Dezember insgesamt 1008 wahlberechtigte Sachsen befragt, die zuvor per Stichproben-Verfahren ausgewählt worden waren. Dabei wurden verschiedene Aussagen zu den Corona-Protesten vorgelegt. Die Befragten sollten entweder Zustimmung oder Ablehnung signalisieren, konnten sich aber auch enthalten („weiß nicht“) oder gar keine Angaben machen. Aufgrund ebenfalls erfasster Angaben zu Alter, Tätigkeit und Wahlabsicht lassen sich die Aussagen auch differenzierter einordnen.

Klarer Vorrang des Gesundheitsschutzes

Etwa Zweidrittel der interviewten Sachsen (64 Prozent) sind laut Umfrage der Meinung, dass die Corona-Demos zwar viele Gruppen anziehen, es beim Protest aber kaum noch um Corona-Maßnahmen geht. Nur 17 Prozent der Befragten sehen dies explizit anders. Eine ähnlich große Mehrheit (68 Prozent) gibt dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung klaren Vorrang vor der Versammlungsfreiheit. Immerhin fast jeder Fünfte (19 Prozent) ist der Meinung, dass sich die Corona-Proteste nicht den Maßnahmen für körperlichen Unversehrtheit unterzuordnen haben.

Blickt man in die politischen Gruppen hinein, so sind offenbar 46 Prozent der AfD-Wähler davon überzeugt, dass es bei den Corona-Demos auch tatsächlich um die Kritik an Pandemie-Maßnahmen geht. Bei den Wählern der anderen großen Parteien sehen das indes im Schnitt weniger als zehn Prozent so, bei den sächsischen Grünen sind es laut Umfrage immerhin noch 17 Prozent.

Umgekehrtes politisches Bild beim Thema Gesundheitsschutz: Während bei den Anhängern von CDU, SPD, Grünen, Linken und Liberalen jeweils mindestens Dreiviertel der Befragten die körperliche Unversehrtheit höher bewerten, sehen das unter AfD-Wähler nur 37 Prozent so.

Jeder zweite AfD-Anhänger hat Verständnis

Dafür zeigt jeder zweite AfD-Unterstützer (50 Prozent) offen Verständnis für die landesweiten Corona-Proteste, während dies bei den Anhängern der anderen Fünf Parteien im Schnitt nur auf jeden fünften (19 Prozent) zutrifft. Größte Toleranz abseits der AfD-Wählerschafte haben für die Corona-Proteste offenbar noch die Anhänger von FDP (24 Prozent) und Grünen (22 Prozent).

Mit Blick auf die verschiedenen Altersgruppen nimmt das Verständnis für Corona-Demos mit den höheren Jahren ab. Nur 20 Prozent der Senioren über 60 Jahren können das Geschehen verstehen. Die größte Nachsicht für Corona-Demonstrationen in Sachsen gibt es in der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen – allerdings übt sich auch hier nur etwa jeder Dritte (35 Prozent) in Toleranz gegenüber den Teilnehmenden. Hinsichtlich der beruflichen Situation finden die Protestierenden die größte Nachsicht unter Erwerbslosen (40 Prozent), die geringste unter Selbstständigen und Rentnern (jeweils 18 Prozent).

