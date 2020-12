Umfrage: So viele Sachsen wollen sich gegen Corona impfen lassen

Leipzig

Bundesweit wird seit dem Wochenende gegen Corona geimpft. Auch in Sachsen haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. In einem Seniorenheim in Lichtentanne ( Landkreis Zwickau) wurde am Sonntagvormittag als erstes die 85 Jahre alte Heimbewohnerin Hanna Hertzsch geimpft. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD), die in Lichtentanne dabei war, sprach von einem „Ausweg aus dieser Pandemie“ und rief die Menschen auf, sich impfen zu lassen. Gerade in Sachsen seien die Infektionszahlen hoch. Zum Start der Schutzimpfungen stehen im Freistaat zunächst knapp 10 000 Impfdosen bereit. Weitere Lieferungen werden erwartet.

Impfbereitschaft der Sachsen unter der angestrebten Durchimpfungsrate

Die Impffreudigkeit der Sachsen ist indes noch ausbaufähig. Nach einer aktuellen Umfrage der Leipziger Volkszeitung (LVZ) ist zwar eine deutliche Mehrheit von 59 Prozent grundsätzlich bereit, sich impfen zu lassen. Das liegt aber noch unter der Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung, die nach Ansicht von Experten der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Corona-Pandemie nötig ist.

Anzeige

Vor allem Frauen wollen noch warten

Zudem will sich nur gut jeder Vierte (27 Prozent) so schnell wie möglich immunisieren lassen. Jeder Dritte (32 Prozent) möchte damit lieber noch warten. Und es ist unklar, bis wann. Ein Viertel der Sachsen lehnt eine Impfung gegen Corona generell ab. Weitere 16 Prozent haben sich noch nicht entschieden.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Erfurter INSA-Institutes, das dafür im Auftrag der LVZ vom 1. bis 15. Dezember 1008 Erwachsene aus ganz Sachsen telefonisch und online befragte.

Sachsen hat überdurchschnittlich viele Impfverweigerer

Die Sachsen sind danach weniger impffreudig als der Bundesdurchschnitt. Bundesweit wollen sich zwei Drittel der Deutschen impfen lassen, 32 Prozent so schnell wie möglich und weitere 33 Prozent erst später. Im Unterschied zu Sachsen, wo jeder Vierte die Impfung ablehnt, verweigert bundesweit nur jeder Fünfte (19 Prozent) die Spritze. 16 Prozent sind noch unentschlossen. Das ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Nach der Umfrage sind Männer eher bereit, sich gleich die Impfspritze geben zu lassen, Frauen wollen eher abwarten. Von den Altersgruppen würden die Befragten ab 60 Jahre deutlich häufiger sofort den Arm frei machen als die Jüngeren. Das deckt sich mit der von der Ständigen Impfkommission vorgeschlagenen Reihenfolge, nach der die Älteren, zunächst die über 80-Jährigen, ganz vorn stehen bei der Vergabe der Impfdosen. Mit mehr als einem Drittel verweigern die 30- bis 39-Jährigen am meisten die Immunisierung.

Die Hälfte der AfD-Anhänger will sich nicht impfen lassen

Zudem sind unter den Impfgegnern überwiegend AfD-Wähler. Die Hälfte der AfD-Anhänger will sich nicht gegen das Corona-Virus impfen lassen. Mit nur 13 Prozent ist ihr Anteil unter denen, die als Erste bereit sind, auch der geringste unter allen Parteianhängern. Von den Wählern der Linken will sich dagegen jeder Zweite sofort die Spritze abholen, unter den CDU-, SPD- und Grünen-Sympathisanten sind es zwischen 39 und 40 Prozent.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Interessant ist noch beim Blick in die Statistik, das Befragte mit einem geringen und einem hohen Haushaltseinkommen der Impfung eher ablehnend gegenüber stehen als die mittleren Einkommensgruppen.

Gründe für die Impfverweigerung und auch das skeptische Abwarten sind meist Zweifel an der Sicherheit der Impfstoffe, an ihrer Wirksamkeit und Furcht vor möglichen Nebenwirkungen.

Sächsischer Impfexperte notfalls für Impfpflicht

Notwendig sei daher eine gute Information und Aufklärung, sagt Dr. Dietmar Beier. Der Hygienearzt war bis Ende 2020 zwölf Jahre lang Vorsitzender der Ständigen Impfkommission Sachsens (SIKO). „Bei der geringen Impfbereitschaft zieht es sich viel länger hin, bis wir eine Herdenimmunität erreicht haben.“ Es herrsche viel Unsicherheit, nicht nur bei den Bürgern, sondern auch auf ärztlicher Seite, stellt er fest. Von den Ärzten könne man aber generell erwarten, dass sie sich als Erste gründlich über die Impfung informierten.

Beier verweist dabei auf die Webseiten des Robert-Koch-Instituts und des Paul-Ehrlich-Instituts. „Es kursiert so viel Blödsinn im Internet, von den ,Querdenkern’ und anderen“, ärgert er sich. Er bevorzuge in jedem Fall die Aufklärung und die Freiwilligkeit bei der Impfung, unterstreicht Beier, der noch immer Mitglied der Sächsischen Impfkommission ist. Aber wenn es ein müsse, sei er für die Einführung der Impfpflicht, um eine Herdenimmunität gegen das Corona-Virus zu erreichen. „Es geht hier schließlich nicht nur um den eigenen Schutz, sondern auch um den der Mitbürger“, begründet er seine Forderung.

Beier sieht keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen

Er lasse sich auf jeden Fall impfen, wenn er dran sei, unterstreicht der 71-Jährige. Es gebe keinen Grund, dies nicht zu tun. „Es sei denn, man will bewusst das Risiko der Erkrankung und die Risiken von Komplikationen und Langzeitwirkungen der Erkrankung eingehen, und damit auch andere gefährden“, so der Impfexperte. Mit dem Aufbau einer Herdenimmunität und der Beendigung von einschlägigen Hygienemaßnahmen wird es sonst umso länger dauern.

Von Anita Kecke