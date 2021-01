Leipzig

Bei jedem vierten Sachsen (24 Prozent) hat sich nach einer Umfrage der Leipziger Volkszeitung das persönliche Einkommen während der Corona-Krise verschlechtert. Damit erhöhte sich der Anteil der Menschen im Freistaat, die in finanzielle Schieflage geraten sind, im vergangenen halben Jahr deutlich. Denn nach einer gleichlautenden Umfrage von Ende Juni/Anfang Juli 2020 klagte nur jeder fünfte Befragte (19,7 Prozent) über Einkommensverluste.

Nur fünf Prozent haben mehr Geld

Sagten vor sechs Monaten noch drei Viertel der Sachsen (74,8 Prozent), dass ihre Einkünfte während der ersten Lockdown-Phase gleich geblieben sind, so können das jetzt nur zwei Drittel (67 Prozent) bestätigen. Ganze fünf Prozent können sich derzeit über mehr Geld in der Haushaltskasse freuen. Sie zählen zu den Gewinnern der Corona-Krise. Darunter sind mehr Männer als Frauen. Im Juni waren es insgesamt 3,7 Prozent.

Für diese Umfrage befragte das Erfurter INSA-Institut im Auftrag der Leipziger Volkszeitung vom 1. bis 15. Dezember 2020 genau 1008 Bürger ab 18 Jahre aus ganz Sachsen telefonisch und online.

Einbußen am meisten bei den 30- bis 39-Jährigen

Verschlechtert hat sich die finanzielle Situation vor allem bei den jüngeren und mittleren Altersgruppen. Am meisten trifft es die 30- bis 39-Jährigen. Von ihnen muss jeder Dritte Einbußen hinnehmen. Auch bei den 40- bis 59-Jährigen verursacht der Lockdown bei mehr als jedem Vierten Löcher in der Haushaltskasse. Die Generation der 18- bis 29-Jährigen blickt ebenfalls zu einem Viertel sorgenvoll ins Portemonnaie.

Einkommen der Älteren am stabilsten

Dagegen ist das Einkommen bei den über 60-Jährigen mehrheitlich (zu 82 Prozent) gleich geblieben. Das hängt auch damit zusammen, dass Renten und Pensionen unverändert gezahlt wurden. Nur für 15 Prozent dieser Altersgruppe hat sich das Einkommen verschlechtert.

Wie hat sich Ihre persönliche finanzielle Lage während der Corona-Krise entwickelt? Quelle: Leipziger Volkszeitung, Leipzig

Selbstständige und Freiberufler trifft es am härtesten

Der Blick auf die Berufsgruppen besagt, dass sich vor allem für Selbstständige, Freiberufler, Schüler und Studenten das Einkommen verschlechtert hat. Von der Gruppe der Selbstständigen und der Freien Berufe hat mit 45 Prozent fast jeder Zweite weniger Geld zur Verfügung. Keine andere Berufsgruppe trifft es finanziell so hart. Von den Studierenden, für die viele Jobs in der Gastronomie, der Hotellerie und im Tourismus weggefallen sind, geben in der Umfrage 35 Prozent ein verschlechtertes Einkommen an. Auch bei 28 Prozent der Arbeiter und Angestellten ist der Geldbeutel, etwa durch Kurzarbeit, schmaler geworden. Generell mussten von den Geringverdienern mehr Befragte Einbußen hinnehmen als von den Gutverdienern.

Binkert : Corona verstärkt soziale Probleme

Die Corona-Pandemie verstärke die sozialen Probleme, sagt dazu INSA-Chef Hermann Binkert. Sie sei besonders herausfordernd für diejenigen, die über keine dauerhaft sicheren Einnahmen verfügten. „Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden uns auch dann noch beschäftigen, wenn man die Pandemie medizinisch im Griff hat“, so der Institutsleiter.

SPD-Wähler haben die wenigsten Verluste

Ein Vergleich der Einkommensentwicklung mit den ebenfalls abgefragten Wahlabsichten ergibt, dass SPD- und CDU-Wähler die stabilsten Einkünfte haben (87 beziehungsweise 73 Prozent). Auch die Anhänger von AfD, Linken, Grünen und FDP sind zu zwei Drittel nicht von Einbußen betroffen. Unter denen, deren Geldbeutel schmaler wurde, etwa durch die Schließung von Geschäften, Restaurants und anderen Einrichtungen sowie durch Kurzarbeit, sind vor allem Anhänger von AfD (30 Prozent) und Grünen (29 Prozent), aber auch von Linken und FDP (je 28 Prozent).

Von Anita Kecke