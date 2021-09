Leipzig

Aktuell sitzen 38 Sachsen im Bundestag – fast die Hälfte dieser Abgeordneten wird sich mit der Wahl am Sonntag verabschieden: Etliche gehen in den Ruhestand, andere beenden ihre politische Karriere nicht ganz freiwillig oder sind von ihren Parteien weniger aussichtsreich auf den Wahllisten platziert worden.

CDU

Unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl steht bei der CDU fest: Die bisher 12-köpfige Abordnung aus Sachsen wird einen Umbruch erleben. Einer der Prominenten, die sich als Altersgründen zurückziehen, ist der frühere Bürgerrechtler Arnold Vaatz (66): Der Dresdener hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Freistaat neu gegründet wurde und Kurt Biedenkopf einst nach Sachsen kam. Vaatz saß seit 1998 im Bundestag, war seit 2002 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Mit dem früheren Landes- und Bundesminister Thomas de Maizière (67) verabschiedet sich ein weiteres politisches Schwergewicht.

Daneben haben auch Andreas Lämmel (62), der über das Neue Forum zur CDU gekommen war, und Katharina Landgraf (67), die 1990 schon in der ersten frei gewählten Volkskammer gesessen hatte, ihren Rückzug angekündigt. Marian Wendt (36) tritt ebenfalls nicht wieder an – und will künftig „lieber über den Atlantik segeln“.

AfD

Bei der AfD verabschieden sich Detlev Spangenberg (77) und Heiko Heßenkemper (65) von der politischen Bühne. Für Ulrich Oehme (61) könnte der Wiedereinzug in den Bundestag knapp werden: Mit Listenplatz 8 wurde er wenig aussichtsreich ausgestattet, als Direktkandidat nicht aufgestellt. Derzeit verfügt die sächsische AfD über acht Mandate im Bundestag.

Fraktionslose

Frauke Petry (46) hatte bereits einen Tag nach der Bundestagswahl von 2017 mit der AfD gebrochen, saß seither als Fraktionslose im Bundestag – nun ist für die ehemalige Bundesparteichefin auch das Ende in Berlin gekommen. Auch die von ihr mitgegründete Blaue Partei ist längst wieder aufgelöst. Petry hat bereits ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Ähnlich wird es Verena Hartmann (47) und Lars Herrmann (44) ergehen: Beide hatten es 2017 aufgrund des AfD-Erdrutschsieges über die Landesliste – für die Sächsische Schweiz und das Leipziger Land – in den Bundestag geschafft, sich aber später wie Petry von der Partei distanziert.

Linke

Die Linke wird in Berlin künftig ohne zwei ausgewiesene Fachpolitiker auskommen müssen: Während der Finanzexperte Axel Troost (67), der zwischen 2005 und 2017 bereits im Bundestag gewesen war, erst vor einem halben Jahr nachrückte und sich nun in den Ruhestand zurückzieht, ist die Arbeitsmarkt- und Rentenspezialistin Sabine Zimmermann (60) bei der Listen-Nominierung durchgefallen. Zimmermann, die bis 2005 in der SPD gewesen war und als Anhängerin von Sahra Wagenknecht gilt, hatte ab 2012 den Sozialausschuss im Bundestag geleitet, seit 2018 war sie die Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bislang ist die sächsische Linke mit sechs Abgeordneten in Berlin vertreten.

SPD

Einen nahezu kompletten Austausch ihrer momentan vier Bundestagsabgeordneten wird die Sachsen-SPD vollziehen: Lediglich Detlef Müller (57) geht erneut ins Rennen und dürfte aufgrund der jüngsten Umfrageergebnisse durchaus Chancen haben, zumindest über Listenrang 3 den Wiedereinzug zu schaffen. Dagegen tritt Sachsens früherer Wirtschaftsminister und SPD-Landeschef Thomas Jurk (59) nicht noch einmal an. Genauso verabschiedet sich die ehemalige SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe (41) nach zwölf Jahren aus der großen Politik, sie ist bereits als stellvertretende Vorsitzende zur Friedrich-Ebert-Stiftung gewechselt. Auch Susann Rüthrich (44), die bislang in der Kinderkommission des Bundestags gearbeitet hat, verlässt den Bundestag aus freien Stücken: Sie wird im Herbst das neu geschaffene Amt der sächsischen Kinderbeauftragten im Sozialministerium übernehmen.

FDP

Die Liberalen sind gegenwärtig mit drei Abgeordneten im Bundestag vertreten, hoffen aber wegen der Umfragewerte auf mehr. Dann wird Jürgen Martens (62) allerdings nicht mehr dabei sein: Der ehemalige FDP-Landtagsabgeordnete (2004 bis 2014) und sächsische Justizminister (2009 bis 2014) zieht sich aus der aktiven Politik zurück.

Grüne

Bei den Grünen steht ein Urgestein vor dem Abschied: Monika Lazar (54) engagierte sich Ende der 1980er Jahre in einer Umweltinitiative im Landkreis Leipzig, nahm 1989 an den Leipziger Montagsdemos teil und kam 1990 zu den Bündnisgrünen. Die Leipzigerin mit Markkleeberger Wurzeln zieht sich nach 16 Berliner Jahren freiwillig zurück. Politik sei eine Tätigkeit auf Zeit, sagt sie, und ein Perspektivwechsel immer wichtig. Der zweite Grünen-Abgeordnete, Wolfgang Wetzel (53), hat auf einen Listenplatz verzichtet – als Direktkandidat in Zwickau dürfte der ehemalige Leiter einer Suchtberatungsstelle, der 2020 für den Dresdener Stephan Kühn in den Bundestag nachgerückt war, allerdings chancenlos sein.

Von Andreas Debski